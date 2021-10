"Perdimos las elecciones por no conformar una lista de unidad y militar la boleta"

Esas fueron las palabras de Mario Simón, Presidente del PJ Bahía Blanca, quien expresó que "perdimos porque no juntamos a la militancia, al sector gremial y las agrupaciones políticas". "El peronismo tiene mujeres y hombres de primera línea para poder hacer una lista que realmente represente a Bahía Blanca y que enamore a la gente. Eso es lo que tenemos que hacer para el 2023", afirmó a CAFEXMEDIO.

“En la reunión del lunes, cada compañera y compañero planteó los problemas que surgieron en las elecciones PASO, de qué manera tenemos que mejorar, cada uno planteó su inquietud, la problemática de su sector. La participación de las compañeras, compañeros, fue en tratar de mejorar y de acompañar a pesar de que hubo compañeras y compañeros que no trabajaron, no militaron la boleta, no fueron invitados, no participaron. Tenemos que tratar de corregir y en noviembre poder hacer una mejor elección", indicó Simón.

El dirigente local mencionó que "se dijeron las cosas que se tenían que decir y qué mejor que en la casa, que sean del partido".

"Creo que los trapos sucios los tenemos que lavar ahí y salir todos unificados y unidos y tratar de corregir. Tampoco es todo un tema local, la gente está mal económicamente, está viviendo muy mal. El peronismo siempre estuvo al lado de los jubilados, de los trabajadores, de los pibes y de los pobres, de los indigentes y me parece que no hemos acertado en esa atención a esa gente. Mucha gente no nos fue a votar y otra gente nos votó en contra", agregó.

¿HACEN UNA AUTOCRÍTICA TAMBIÉN RESPECTO DE LA PARTICIPACIÓN DE UN SECTOR COMO LA CÁMPORA QUE PUDO HABER DEJADO DE LADO LAS BASES HISTÓRICAS DEL PERONISMO?

“Entre compañeras y compañeros, más de 25 personas participamos, así que cada uno planteó su inquietud y los problemas que tuvimos. Se habló de todo pero no específicamente de la Cámpora sino de qué manera corregimos. Una compañera, un compañero, habló de las agrupaciones que hay que convocarlas a todas, que hubo agrupaciones políticas que quedaron afuera, particularmente, las agrupaciones que no tuvieron la posibilidad de participar en las PASO, que se las dejó afuera y esa gente no trabajó, esa gente no acompañó al movimiento obrero".

Simón subrayó que "ahora tenemos esta elección en noviembre y después yo creo que nos volveremos a juntar para realmente fortalecer el peronismo en Bahía Blanca y tener muchas mayores posibilidades en el año 2023".

ALGO PARECIDO A LO QUE ESTÁS DICIENDO VOS, QUE TENÉS BASE GREMIAL, POR SUPUESTO, NOS LO DIJO HACE UNOS DÍAS MIGUEL AGÜERO CUANDO ÉL ENTENDÍA QUE HUBO MUCHOS GREMIOS QUE NO HABÍAN TRABAJADO PARA ESTA ELECCIÓN. ¿COINCIDÍS?

“Muchos no fueron convocados. Nosotros que somos dirigentes o militantes trabajamos con bronca, imaginate la gente, la gente cómo fue a votar. No hubo un acompañamiento, no hubo militancia, la gente no estaba entusiasmada. Yo lo dije antes de las elecciones, hubo sectores que fueron marginados, que no los convocaron y en el peronismo vos no podés llamar a la compañera y al compañero cada dos años cuando hay elecciones. La gente tiene que tener un contacto permanente y eso no se hizo en estas elecciones".

El titular del PJ local recordó que "las dos elecciones anteriores, Quiroga con Marcelo Feliú, unificando las dos listas, sacamos el 37% de los votos y, en la última de Federico (Susbielles), el 41 % pero fue el peronismo junto".

"En esta, el 22%. No juntamos a la militancia y, es cierto, al sector gremial, a las agrupaciones políticas. Me parece que eso es lo que nos faltó y eso es lo que tenemos que hacer".

¿FUE UN ERROR NO HABER PERMITIDO LA CONTIENDA ELECTORAL INTERNA EN LAS PASO?

“Fue un error porque vos formalizás una lista, te comprometés con compañeras, con compañeros, buscás avales, vas a ver a la gente y, después, no te permite participar y se crea una bronca muy importante. A mí no me han dejado participar en la época de Duhalde y yo sé por la bronca que sintieron las compañeras y los compañeros. Esto se tiene que definir en las PASO, de eso también se habló".

Simón dijo que "si en el 2023 hay dos o tres listas hay que hacer PASO, no hay que borrar a las compañeras, a los compañeros y permitir participar".

"A las pruebas me remito, las elecciones de Rodolfo Lopes con el compañero Víctor Benamo, hubo unidad, se hizo PASO y después fuimos todos juntos y ¿cómo le fue al peronismo?. Muy bien. Hay que hacer partícipe a toda la gente, y la lista no la pueden hacer tres, cuatro, cinco, la tienen que hacer todos los participantes, todas las agrupaciones políticas, tiene que bajarse al militante, cada uno de los candidatos", añadió.

"El peronismo tiene mujeres y hombres de primera línea, podemos hacer una lista que realmente represente a Bahía Blanca y que enamore a la gente de Bahía Blanca. Eso es lo que tenemos que hacer para el 2023", enfatizó.

ES EVIDENTE QUE LA LISTA QUE CONFORMÓ EL FRENTE DE TODOS Y QUE VA A PARTICIPAR EN EL MES DE NOVIEMBRE NO ES UNA LISTA DE UNIDAD, ES UNA LISTA ARMADA POR ALGUNOS DIRIGENTES.

“No se hizo una lista de unidad con todos los sectores porque después de las últimas elecciones la gente se aparta, deja de participar. Si vos no los convocás, la gente se siente mal. El peronismo, nosotros somos un sentimiento. A mí me dolió muchísimo haber perdido de la manera que perdimos, muchísimo, por ahí me puede gustar un candidato o no pero nosotros vamos y votamos los candidatos, nosotros militamos la boleta. Esta vez no se militó como se tiene que militar y eso fue lo que se planteó, lo que se habló y es lo que vamos a tratar de corregir para que en noviembre podamos mejorar las elecciones”.

DESDE EL PUNTO DE VISTA SECCIONAL UN HOMBRE DE MUCHA TRAYECTORIA DENTRO DEL PERONISMO COMO DICHIARA. ¿QUÉ MENCIONÓ? ¿QUÉ DIJO?

“Dichiara la verdad que vino bien que esté presente porque es nuestro candidato a diputado y vino por esa disposición de trabajar en forma conjunta para mejorar las elecciones y, a posterior, que él sea legislador, empezar a trabajar y seguir haciendo reuniones y participando. Esto no lo tenemos que perder después de una elección".

Para finalizar, opinó que "en marzo del año que viene nos tenemos que estar juntando de vuelta en el partido, barajar y dar de vuelta y convocar a todos".

"No hay que dejar ningún sector afuera, convocar a todos y cuando digo todos incluyendo al movimiento obrero. El peronismo tiene que estar junto y si estamos juntos vamos a demostrar que podemos tener posibilidades pero no divididos. La gente no puede comer, imaginate con qué entusiasmo puede ir a votar al peronismo, si la gente durante cuatro años vivió pésimamente mal y le dio el voto al peronismo porque veía la posibilidad de mejorar su vida y realmente no se la pudimos mejorar. Hay que dedicarse ahora exclusivamente a nuestros viejos, a nuestros trabajadores, a los pibes, no puede ser que la gente tenga hambre. En la Argentina hay menos cuando gobierna el peronismo, nosotros gobernamos para esa gente, por eso hay mucha bronca en la gente”, sentenció.