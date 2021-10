"Hubiese sido importante tener una PASO dentro del Frente de Todos en Bahía Blanca"

Así lo aseguró a CAFEXMEDIO Federico Susbielles, referente del peronismo local, quien indicó que, "hay un mensaje que se vio en las urnas y que fue bastante contundente en todos los planos y me parece que ese mensaje fue receptado, fue recibido, tanto en el plano nacional como en el provincial, como en el local”.

HOY CONTABA YO A LA MAÑANA QUE AYER FINALMENTE HABÍAS PARTICIPADO DE UNA REUNIÓN, TE HABÍA INVITADO LA MESA LOCAL DEL PERONISMO DE BAHÍA BLANCA, EL PJ DE BAHÍA BLANCA.

“Primero, la alegría de la invitación de haber podido empezar a recuperar ámbito de presencialidad que es muy necesario para poder hablar, dialogar, que haya estado el pleno prácticamente del Consejo del partido, cerca de 30 personas, pudimos dialogar un poco evaluando la situación general y que haya estado presente también Alejandro Dichiara" expresó Susbielles.

El titular del Puerto local sostuvo que "fue una reunión productiva, pudimos hablar, un poco entender algunas circunstancias, situaciones que han ocurrido y, fundamentalmente, de cara al futuro, comprendemos la importancia de trabajar en conjunto, recuperar un diálogo fluido y construir en Bahía Blanca el camino que nosotros entendemos, un modelo que ha sido ruinoso para la Argentina, sin lugar a duda, que fue el gobierno de Mauricio Macri, entre el 2015 y el 2019 y un gobierno local que yo sigo pensando que tiene muchísimas falencias".

¿QUÉ ANALIZARON? ¿POR QUÉ EL PERONISMO PERDIÓ 20 PUNTOS DESDE HACE DOS AÑOS, CUANDO VOS FUISTE CANDIDATO, A HOY?

“Había un proceso que fue nacional, de hecho, el cambio de 7 ministros del Gabinete nacional y de 3 ministros del Gabinete provincial marca claramente que la gente quiso dar un mensaje en las urnas de acuerdo al sentimiento que tenía en general en torno a la pandemia, a las circunstancias y muchas decisiones que han tenido que tomar que, evidentemente, han impactado en su vida diaria, en su economía, la situación económica que no se ha recuperado o esta recuperación industrial que ahora impacta en el bolsillo de la gente en forma clara, un mensaje unánime especialmente en la Provincia de Buenos Aires donde se vio también especialmente una pérdida porcentual de votos, que yo entiendo que en muchos casos tuvo que ver con un mensaje claro que se le quiso dar a nuestro Gobierno y que fue receptado".

Susbielles mencionó que "en Bahía Blanca también se da una situación que complementa esto que ha ocurrido a nivel nacional y provincial que ha sido común en todos los territorios que hemos confrontado, uno no tiene más que ver el mapa especialmente en el interior de la Provincia de Buenos Aires que tiene que ver con el proceso también de pandemia, la necesidad de recrear y recuperar el cara a cara que siempre ha sido tan importante para el peronismo para construir, me parece que es importante recuperar esos ámbitos y volver a trabajar como sabemos hacerlo".

"Desde que terminó la elección prácticamente en forma diaria he tenido múltiples reuniones con espacios políticos, con muchos grupos de vecinos también con los que he dialogado y me parece que tengo bastante claro qué es lo que debemos hacer y fundamentalmente lo importante es que todos los sectores hoy reafirma la necesidad de trabajar en conjunto y seguir conformando una unidad que nos abarque y nos tenga a todos adentro cosa que está claro que tenemos que reparar porque en este cierre quedaron sectores que no han estado comprendidos”, subrayó.

AYER EN LA REUNIÓN PARTICIPÓ, POR EJEMPLO, UNO DE LOS QUE IBA A SER CONTRINCANTE EN LA LISTA INTERNA Y QUE NO PUDO COMPETIR PORQUE LE IMPUGNARON LA LISTA. ¿CÓMO SE SUMARÍA EL PARTIDO JUSTICIALISTA COMO INSTITUCIÓN A ESTA CAMPAÑA?

“Lo importante hoy en primer lugar es también rescatar el respeto y la actitud positiva de todos los compañeros y compañeras. Es importante en este ámbito volver a generar ese marco que tuvimos nosotros especialmente entre el 2016 y el 2019 de ir dialogando. Nosotros utilizamos las PASO del 2017, Unidad Ciudadana, que fue un proceso positivo y en el 2019 estuvimos pendientes de ese proceso hasta el final del cierre que se conformó la unidad".

Además, remarcó que "es importante que cada uno que tenga aspiraciones pueda construir, fundamentalmente, un proyecto de país que yo no tengo ninguna duda que en estos dos años se va a recuperar, que tiene que ver con la protección del empleo y de la industria".

"El partido, creo que buena parte del consejo estuvo trabajando, con otros hubo quizás alguna diferencia o alguna circunstancia o situación, y, bueno, me parece que ha quedado en el pasado. Todos coincidimos que tenemos que mirar al futuro, cada uno se hace cargo de su parte, de esta situación, fundamentalmente tenemos muchas ganas de trabajar. No tenemos absolutamente ninguna duda que vamos a empezar un camino de recuperación tanto a nivel nacional sino también en la construcción en Bahía Blanca y que el peronismo va a estar muy competitivo de cara al 2023", agregó.

HAY UNA PARTE QUE AYER LÓGICAMENTE EN LA REUNIÓN NO ESTABA QUE ERA EL SECTOR DE LA CÁMPORA. ¿HAY ALGÚN ACERCAMIENTO ENTRE LA CÁMPORA Y EL PJ COMO PARTIDO POLÍTICO?

“Yo creo que hay un diálogo fluido entre todas las partes. El Consejo que irá haciendo ronda de diálogos con diferentes referencias. Hay un marco de dirigentes que venían trabajando en conjunto y había otro marco de dirigentes que se está sumando ahora a ese trabajo. Hay un mensaje que se vio en las urnas y que fue bastante contundente en todos los planos y me parece que ese mensaje fue receptado, fue recibido, tanto en el plano nacional como en el provincial, como en el local y ahora estamos todos trabajando, cada uno asimilando y entendiendo lo que debe hacer en el ahora que estamos transitando".

EL SÁBADO NOS DECÍA EN UNA NOTA QUE LE HACÍAMOS A MIGUEL AGÜERO QUE ERA EVIDENTE QUE HABÍA UN SECTOR DEL SINDICALISMO DE BAHÍA BLANCA QUE NO HABÍA TRABAJADO EN ESTA CAMPAÑA Y QUE AUSPICIABA A QUE ESE SECTOR SE INCORPORE. ¿ESTÁS EN DIÁLOGO CON LOS SECTORES SINDICALES A LOS CUALES POR ALLÍ APUNTABA AGÜERO?

“Estamos iniciando el proceso. Es fundamental construir con paciencia. Me parece que a veces para construir confianza a uno le lleva mucho tiempo y para perderla a veces puede ser bastante rápida. También entiendo que hoy lo importante es que iniciemos los caminos para la recuperación de la gente, de las familias en la Argentina, que empiecen en el pospandemia a tener una recuperación del salario, que se empiecen a generar las fuentes laborales necesarias y en el ámbito político ir trabajándolo en la diaria".

Susbielles añadió que "la pandemia también fue un factor importante porque nos quitó la posibilidad de tener ámbitos comunes, de tener habitualidad en las reuniones, pensemos que cuando empezó la campaña este tipo de reunión que hicimos ayer no se podía haber hecho en forma presencial y siempre es importante vernos la cara, poder hablar".

"Yo no tengo duda de que todos los sectores sindicales de Bahía Blanca entienden a la flexibilización laboral, a la pérdida de empleo y a la precarización como una gran amenaza para los trabajadores de la ciudad, que creo que en eso vamos a estar de acuerdo y creo que para el futuro tenemos tiempo para ponernos de acuerdo, para buscar la unidad", enfatizó.

¿VISTO CON EL DIARIO DEL LUNES FUE UN ERROR QUE NO HAYA HABIDO PASO EN BAHÍA?

“Creo que los cierres de lista normalmente siempre generan situaciones que terminan desconteniendo, son decisiones también que tienen que ver con cierres o encuadres en algunos casos nacionales, en otros casos provinciales pero entiendo que siempre es positivo generar ámbitos de competencia interna, enriquece al espacio y le permite crecer. Así que, fundamentalmente, de cara al futuro, es una cosa que he planteado con nuestra convicción, con distintos dirigentes que he conversado y que he hablado, y hemos coincidido que de cara al futuro es muy importante generar esa seguridad, ese ámbito, para volver a generar ese diálogo y ese proceso de unidad tan interesante que yo no tengo ninguna duda que de cara al 2023 lo vamos a volver a construir".

AYER HABLABA CON UN DIRIGENTE JUSTICIALISTA DE LA SEXTA SECCIÓN QUE ÉL DECÍA, LA DISCUSIÓN QUE TENEMOS QUE DARNOS PRINCIPALMENTE LOS SIN TIERRA, DIGAMOS, DONDE NO HAY GOBIERNO DEL COLOR POLÍTICO DEL GOBIERNO NACIONAL, ES SI TENEMOS QUE MUNICIPALIZAR LA CAMPAÑA O TENEMOS QUE NACIONALIZAR LA CAMPAÑA A PARTIR DEL PERONISMO. ¿QUÉ OPINÁS VOS?

“Creo que municipalizar una campaña legislativa es muy difícil, es complejo, porque la atraviesan otras circunstancias y en pandemia yo creo que esto se ve acentuado. Acá está claro que hay diversas circunstancias y situaciones que han impactado,y también pareciera que la gente claramente lo que demanda es respuesta de nuestro gobierno, más allá que a veces la oposición nacional y provincial con esto del a pero Macri quisieran obviar las responsabilidades que tienen en el marco que ha generado el desastre económico y el endeudamiento en el cual dejaron el país que limitan una parte de las respuestas que se han podido dar ahondadas por la pandemia en ese contexto para preservar la salud de la población y contenciones sanitarias que debieron tomarse para fortalecer a nuestro sistema que creo que han sido positivas en materia sanitaria".

"El sistema no ha colapsado, hemos logrado vacunar, hoy la estrategia de priorizar primeras dosis sobre segunda y la ralentización del ingreso de la Delta permite que estemos hoy la verdad con indicadores sanitarios muy buenos, con proceso de apertura económica, volver a vivir en comunidad pero esas decisiones también generaron efectos económicos importantes, hubo mucha gente que no pudo trabajar, que no pudo hacer su changa, muchas empresas que no pudieron generar empleo y trabajo, el tema, sin lugar a duda, de la no presencialidad escolar, hubo un montón de factores que afectaron que la gente hoy los está evaluando y la inflación también ha sido un factor importante, sin duda", manifestó.

"Durante muchos meses de la pandemia, te diría hasta hace dos o tres meses atrás, en el cual empezamos a dejar atrás el último pico que tuvimos también hay una indicación o una línea de nuestro gobierno de tratar de morigerar la cuestión verbal, tratar de ser colaborativos, de entender la angustia y la situación que está viviendo la ciudadanía. La salida de la pandemia también nos permite empezar a decir claramente cuáles son las cosas que no funcionan en la ciudad", dijo.

Para finalizar, opnió que "el gobierno de Gay en estos dos años lo que ha hecho es empeorar el mal gobierno que había hecho en sus primeros cuatro años de gobierno".

"Una magnífica elección de Lorenzo Natali que, sin duda, me parece que ha sido junto con la reactivación del radicalismo a nivel local un poco la gran noticia de las PASO más allá, por supuesto, de la mala elección del Frente de Todos a nivel nacional, provincial y municipal", sentenció.