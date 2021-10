"La venta de psicofármacos aumentó un 10 % con respecto al año pasado"

Así lo afirmó a CAFEXMEDIO Silvia Godoy, titular del Colegio de Farmacéuticos de Bahía Blanca, quien agregó que, comparado con la venta de medicamentos comunes, la comercialización fue cuatro veces más. "Las medicaciones tipo alprazolam y clonazepam, que si bien figura dentro de los antiepilépticos es una medicación también para la ansiedad, está dentro de los 15 más vendidos en el ranking nacional", remarcó.

"Todo lo que conlleva la pandemia, la ansiedad, la falta de sueño, la incertidumbre, la pérdida de algún ser querido, toda esta situación que nos mantuvo más de 500 días por supuesto que se ha reflejado tanto en las consultas farmacéuticas donde venían a buscar obviamente medicación sin receta porque hay una línea natural también para la ansiedad, también para la depresión, por poder dormir", expresó Godoy.

La farmacéutica local mencionó que "la farmacia le daba una opción hasta que se comunicara con su médico que si nos trasladamos al año pasado era muy difícil encontrar un médico, entonces, la gente venía y consultaba en la farmacia y le daba la opción de venta libre".

"Si uno va a nuestros datos del observatorio realmente las medicaciones tipo alprazolam y clonazepam, que si bien figura dentro de los antiepilépticos es una medicación también para la ansiedad, está dentro de los 15 más vendidos en el ranking nacional", agregó.

Godoy aclaró que, "en cuanto a lo que se habla del aumento de precio de medicamentos lo que realmente aumentó por cuatro fueron los anestésicos relacionados con la intubación y todo lo que implica la unidad de terapia intensiva para pacientes COVID".

LO CUAL DEMUESTRA CLARAMENTE UN APROVECHAMIENTO ANTE LA SITUACIÓN DE DESESPERACIÓN DE LA GENTE Y LA NECESIDAD DE UTILIZACIÓN DE ESOS MEDICAMENTOS.

“Pude hablar con el Intendente, hablamos en su momento y hablamos con el Ministerio de Salud, por el tema de que había faltantes, o sea, en este momento se ha normalizado pero hubo un momento clave donde había faltantes porque encima de haber alto el costo no se conseguían de la misma calidad o no se conseguían, directamente. A veces empiezan con que aumentan los medicamentos y después viene atrás aumento de las prepagas”.

LA NOTICIA DICE LA VENTA DE PSICOFÁRMACOS CRECIÓ 4 VECES MÁS QUE LA DE MEDICAMENTOS EN GENERAL. ESE ES EL TÍTULO DE LA NOTICIA.

“Un 10 % con respecto al año pasado. Esto como decimos es un huracán en cámara lenta, a muchos los dejó sin trabajo, a muchos los dejó sin obra social, muchos cambiaron la calidad de vida, el aislamiento, el tener que quedarse en la casa, los chicos sin escuela, todo eso hizo que la gente estuviera viviendo una situación impensada. Entonces, esa situación genera ansiedad. Otro tema fue el aumento de peso porque uno estaba más en la casa, no se movía tanto, y no podía salir a caminar, eso tuvo la consecuencia también de un aumento de peso que también influye en la salud".

YO HABLÉ CONTIGO EN ALGUNA OPORTUNIDAD DONDE ME MANIFESTABAS QUE, POR EJEMPLO, LOS GUANTES, O ALGUNOS ELEMENTOS QUE SE USABAN PARA LA HIGIENE COMO EL ALCOHOL, HABÍAN AUMENTADO MÁS DEL 1000% EN ALGUNA OPORTUNIDAD, EN ALGUNOS CASOS.

“Si nos trasladamos, estamos hablando de 500 días atrás, trasladémonos un año atrás, en realidad no se conseguía, lo que se conseguía era poco y carísimo que me acuerdo que tuvimos que hablar con OMIC acá para decirles ustedes nos están pidiendo un precio que nosotros no lo tenemos, o sea, no lo conseguimos, vayan a los mayoristas, ¿los supermercados tenían alcohol y las farmacias no podían tener alcohol?. Porque estábamos sujetos a este tipo de inspecciones, no conseguíamos precio".

Godoy subrayó que "ahora hay una sobreoferta de productos y bajaron los barbijos, bajó el alcohol, hay mucha variedad de alcohol en gel, mucha variedad de alcohol 70, siempre les digo no compren el de etiqueta roja que la etiqueta roja es para superficies y no para la piel".

¿EN LA FARMACIA EL DE LA ETIQUETA ROJA NO SE VENDE?

“Sí, se vende pero primero se avisa que es para instalaciones, para pasar sobre los escritorios, sobre los mostradores, no sobre la piel”.

¿TEÓRICAMENTE TODAS LAS FARMACIAS DEBERÍAN TENER EL MISMO PRECIO EN TODOS LOS PRODUCTOS O ESO TAMBIÉN QUEDA A CRITERIO DE CADA FARMACÉUTICO?

“Si vamos a las leyes nacionales, la ley nacional lo que dice que el precio debe ser fijo y uniforme en todo el país para lo que va por receta obra social, eso va con el Kairos, o manual farmacéutico, o el sistema que tenga cada uno. Para lo que sea venta libre, o sea, vos vas a la farmacia y comprás algo en venta libre, que no entra por receta, es sugerido, pero, bueno, generalmente nos ponemos de acuerdo para cobrar el precio Kairos", finalizó.