"Alrededor de 250 bahienses están en condiciones de acceder a la Jubilación Anticipada"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO Claudio Carucci, titular de Anses Bahía Blanca, quien informó que, "a partir del 1° de octubre, se pueden sacar los turnos correspondientes, que serán otorgados para mediados de este mes". "Una estimación del haber medio a septiembre del 2021 es de, aproximadamente, unos $50.000", expresó.

"Ya se puede sacar turnos para la Jubilación Anticipada, a partir del pasado viernes 1° de octubre. Los turnos se están otorgando para mediados de este mes. Está destinado a aquellas personas que tengan 30 años de aportes, que son los años de aporte requeridos por ley, que le falten 5 años o menos para alcanzar los límites de edad, esto significa que sean varones entre 60 y 64 años y mujeres entre 55 y 59 años y que estén desocupadas o desocupados al 30 de junio del 2021", indicó Carucci.

El funcionario explicó que "aquellas personas que reúnan estos tres requisitos pueden acceder a una prestación que es el 80 % del haber jubilatorio que les correspondería, haber jubilatorio que van a cobrar al 100 % cuando lleguen a la edad de jubilarse, a los 60 años las mujeres o 65 años los varones y, además, se les garantiza el acceso a la cobertura en salud si permite el acceso la obra social".

NO IMPORTA SI ES JUBILACIÓN MÍNIMA O NO, SIEMPRE ES EL 80 % DEL HABER QUE LE CORRESPONDE.

“Del haber que le corresponde, no tiene que ver con la mínima, de hecho, obviamente dependerá de cada historia laboral de cada uno pero una estimación del haber medio a septiembre del 2021 es aproximadamente unos $50000 o $47000 y pico, es el 80% del haber medio a septiembre del 2021, obviamente cada uno tendrá el haber que le corresponda".

¿ESE ES EL HABER PROMEDIO DE AQUELLAS PERSONAS QUE ESTÁN EN CONDICIONES DE JUBILARSE CON ESAS CONDICIONES?

“Sí. Hay como un promedio del haber que se cobra más o menos alrededor de $50000, por supuesto el 80 % va a depender de lo que le corresponda a cada uno, según su historia laboral, las remuneraciones que estuvieron cobrando los últimos años”.

¿LOS TURNOS SON TODOS MEDIANTE LA PÁGINA WEB? ¿SON TELEFÓNICOS?

“En principio, son a través de la página de anses.gob.ar, sin perjuicio de eso nosotros siempre aclaramos que aquellos que no tengan acceso a internet, no tengan buena conexión, ingresen y no saben cómo sacar el turno, nosotros a todos aquellos que se acerquen a la oficina los atendemos y les gestionamos el turno correspondiente”.

SON ENTRE 10 Y 15 DÍAS MÁS O MENOS QUE LE OTORGAN EL TURNO.

“Sí, por ahora sí porque comenzamos a otorgar a partir del 15 de octubre pero el día viernes estamos otorgando turnos para el 18 de octubre. Es muy cerca".

¿HAY ALGUNA ESTIMACIÓN DE CUÁNTAS PERSONAS EN BAHÍA BLANCA PODRÍAN ADHERIRSE A ESTE TIPO DE JUBILACIÓN?

“En principio, se habla de un número aproximado de 250 personas para jubilarse en el transcurso de este año".

HAY QUE TENER 30 AÑOS DE APORTE Y ADEMÁS EL OTRO DATO IMPORTANTE ES QUE AL 30 DE JUNIO DE ESTE AÑO ESTÉN DESOCUPADAS.

“Tal cual, de hecho, se estima a nivel nacional que son entre 20.000 y 30.000 ciudadanos que podrían jubilarse en el 2021”.

¿CÓMO ESTÁ LA SITUACIÓN EN LAS OFICINAS DE ANSES? ¿HAY ATRASOS? ¿SE ESTÁ TRABAJANDO EN TIEMPO Y FORMA? CON OTRO TIPO DE JUBILACIONES HABLO.

“La atención en las oficinas ya hace un par de meses es normal. Nosotros tenemos el equipo de personal completo, salvo una sola persona que es grupo de riesgo, el resto del personal está trabajando completo y sin sistema de burbujas. El horario es el horario extendido, el horario habitual de ANSES, de 8 a 16hs o de 7 a 15hs, y la atención es normal, de 8.30 a 14.30hs, incluso nosotros hasta el día jueves 30 de septiembre estuvimos atendiendo en contraturno todo lo que es jubilaciones por tareas de cuidado".

Carucci explicó que, "en el caso del turno para las prestaciones de Seguridad Social, tenemos un horizonte bastante reducido y, en turnos para jubilaciones, tenemos un horizonte más amplio que se extiende un poco más de 30 días".

"Lo que hicimos hace ya un par de semanas atrás agregamos una planilla de turnos y comenzamos a atender desde agosto contraturnos lo que es tareas de cuidado para tratar de acortar ese horizonte turnos, así que estamos trabajando para achicarlo y que la gente no tenga que esperar mucho tiempo desde el momento que saca un turno hoy al momento que lo atendemos", agregó.

VOS HACE POCOS MESES QUE ESTÁS A CARGO DE UNA DE LAS UNIDADES DE ANSES EN BAHÍA BLANCA. ¿CUÁL ES EL RECLAMO QUE MÁS TE HA SORPRENDIDO? ¿CUÁL ES EL RECLAMO QUE MAYOR CANTIDAD DE GENTE REQUIERE EN LAS OFICINAS?

“El tema jubilatorio ha sido un tema remanido, el tema de desempleo también. Ahora están consultando mucho por el IFE 4. Después, obviamente, consultas, al comenzar a flexibilizarse, si se quiere decir de alguna manera, la atención en las oficinas, y también las medidas de restricción a nivel general, se han acercado más personas a nuestras oficinas de ANSES pero por eso nosotros desde ya hace un tiempo que venimos atendiendo con normalidad y además a eso le vamos a sumar algunos operativos territoriales en los próximos días. De hecho, en estos momentos estamos acá en la sociedad de omento de Stella Maris porque el próximo jueves vamos a atender acá en la sociedad de fomento y así lo vamos a hacer este mes en Cabildo, en el barrio Noroeste y en Villa Harding Green".

¿PARA TODOS LOS TRÁMITES?

“Algunos trámites vamos a poder hacer, por ejemplo, iniciar una jubilación seguramente no porque por una cuestión de sistema no lo vamos a poder hacer en estos lugares pero sí les podemos gestionar el turno correspondiente".

¿JUBILACIÓN ANTICIPADA ES EL TÉRMINO QUE USTEDES UTILIZAN EN CUANTO A LA PRIMERA CONSULTA QUE TE HICE DE LAS PERSONAS QUE ESTARÍAN EN CONDICIONES DE JUBILARSE ENTRE 55 Y 59 AÑOS LAS MUJERES Y ENTRE 60 Y 64 AÑOS LOS HOMBRES?

“Sí, se lo está denominando jubilación anticipada, que es similar a lo que ocurrió en la ley el año 2004 que estuvo vigente hasta el 2007, que es por la Ley 25.994, en aquel momento permitió jubilarse alrededor de 47000 personas", finalizó.