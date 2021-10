Baylac lo cruzó a Ricardo Alfonsín: "Desde la poltrona de embajador con 15.000 euros, es fácil criticar a tu ex-partido"

El ex vocero presidencial y ex diputado nacional, Juan Pablo Baylac reaccionó en defensa de la UCR luego de las declaraciones del hijo de Raúl Alfonsín, quien había pedido al publo argentino "que vote en contra del radicalismo".

Baylac, sin pelos en la lengua salió duramente al cruce de esa aseveración, y a través de las redes sociales le dijo: "No mansilles con boludeces la historia del radicalismo".

"Sabes que pasa Ricardo Alfonsín, desde la poltrona de embajador con 15.000 euros en el grillo, es fácil criticar a tu ex-partido".

"Renuncia a la UCR, y afiliate al Frente de Todos. Es más digno. No mansilles con boludeces la historia del radicalismo. Vos estas game over", escribió el ex diputado nacional.

El bahiense ya "lo había atendido" en twitter tiempo agtrás: "Felicito a Ricardo Alfonsin por haber sido designado embajador argentino en España. Las convicciones firmes defendiendo al actual gobierno, y sus consensos lo hicieron posible".