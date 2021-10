"En Bahía Blanca, el 75 % de la población tiene el esquema de vacunación completo"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, Laureano Alimenti, Director Asociado de Región Sanitaria 1, quien aclaró que se trata de las personas que recibieron, al menos, una dosis. "Tenemos entre un 3 % y un 4 % de población que no tienen ninguna de las dos dosis, son mayores de 18 y tampoco están inscriptos en la campaña de vacunación", expresó. Por otra parte, dio a conocer que alrededor de 2000 personas ya están inscriptas dentro del grupo etario de 3 a 6 años", remarcó.

“Estamos un poquito más arriba, el 75% del esquema completo. El 75 % los que recibieron la primer dosis porque nosotros tenemos que hacer esa cuenta, un esquema completo es aquel que tiene una dosis, si no no podemos hacer la cuenta con la población general que ni siquiera tiene una dosis. De la población general, que todavía no tiene una dosis, estamos en un porcentaje muy pequeño, estamos hablando de casi un 3%, un 4%”, sostuvo Alimenti.

El funcionario aclaró que "nosotros tenemos que hablar de esquema completo sobre aquellos que tienen una dosis" y agregó que "nunca una persona que no tenga una dosis puede estar incluyéndose en una ecuación si no tiene una dosis a no ser que se quiera hacer otro análisis".

"Para mí también debería estar enfocado en los que no tienen una dosis, cantidad de población general que no tiene una dosis, esa es la lectura correcta, pero decir cantidad de población que le falta completar el esquema y ahí incluimos a los que no tienen una dosis para mí es un error conceptual", añadió.

¿EN BAHÍA BLANCA CUÁNTO ES LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE NO TIENEN NINGUNA DOSIS? ¿HAY ALGÚN DATO ESTADÍSTICO DE ESO?

“Es muy estimativo porque nosotros agarramos el número de inscriptos. Hay una cantidad de inscriptos que todavía no tienen una dosis que lo que hacemos desde Región Sanitaria es llamarlos, mire, usted está inscripto y queremos preguntarle por qué no se acercó a vacunarse. Tuvo tal día un turno para primer dosis, hoy recuerde que tiene la vacunación libre pero por fuera de estos inscriptos, que son muy pocos y que los estamos contactando, hay una población de 3000 o 4000 personas en Bahía

Blanca que no tienen ninguna de las dos dosis, son mayores de 18 y tampoco están inscriptos en la campaña de vacunación".

¿ENTRE 3000 Y 4000 PERSONAS SOLAMENTE NO TIENEN UNA DOSIS EN BAHÍA BLANCA?

“Sí y le sumamos a estos 3000 o 4000, los que sí están inscriptos, es decir, sujetos que nosotros podemos registrarlos que no han recibido una dosis por diferentes motivos, es decir, se inscribieron, todo pero, luego, no se animaron a ir o por cualquier otra situación no han podido ir o también hemos encontrado que son personas que han fallecido".

¿EN TOTAL CUÁNTO DARÍA ESO?

“Casi 6000 personas, 1500 personas del Vacunate que están inscriptas pero que por equis razones no han podido acceder y las 3000 o 4000 personas que estimamos están en Bahía y no se han inscripto”.

VOS ESTÁS HABLANDO DE PERSONAS DE MÁS DE 18 AÑOS.

“Sí, exacto".

TENEMOS UNA POBLACIÓN JUVENIL DE MENORES DE 18 AÑOS QUE ALGUNOS YA ESTÁN VACUNADOS Y HAY MUCHOS QUE YA TIENEN LAS DOS DOSIS.

“Hay menores de entre 12 y 17 años que ya tienen las dos dosis, ¿quiénes?, aquellos que se vacunaron primero priorizados porque tenían alguna comorbilidad".

TAMBIÉN SE ESTÁ VACUNANDO A MENORES DE ENTRE 12 Y 17 AÑOS SIN COMORBILIDADES CON UNA DOSIS.

“Así es. Tenemos 2581 inscriptos de este grupo etario y ya de esas personas hemos vacunado un 82,87% tiene la primer dosis y la segunda dosis estamos más o menos en el 40 % de esas personas que es el número de los que tienen comorbilidad".

¿CUÁNTO REPRESENTARÍA EN FUNCIÓN DE ESA MISMA POBLACIÓN QUE VOS TOMÁS PARA SACAR ESE 75% CON DOS DOSIS?

“De la población general, del grupo etario de 12 a 17 años con comorbilidades, casi el 100%.”

DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 18 AÑOS, EL 75% DE LOS QUE RECIBIERON LA PRIMER DOSIS YA TIENEN EL ESQUEMA COMPLETO. ¿DE LA TOTALIDAD DE LOS QUE RECIBIERON AL MENOS UNA DOSIS EN BAHÍA BLANCA, DE LA POBLACIÓN TOTAL DE BAHÍA BLANCA, ESTIMATIVAMENTE, QUE RECIBIERON UNA DOSIS, CUÁNTOS SERÍAN?

“86 % o 87%".

ESE PORCENTAJE QUE VOS HABLÁS QUE FALTA LA MAYORÍA SON MENORES POR ESO NO RECIBEN LA DOSIS.

“Sí. Hay menores y tenemos un grupito también de mayores”.

EL GRUPO DE MAYORES QUE VOS DECÍS SERÍA DE ENTRE 5000 Y 6000 PERSONAS.

“Exactamente".

¿ESTA SITUACIÓN DE VACUNACIÓN DE MENORES VA A SEGUIR CON LAS VACUNAS POR AHORA MODERNA Y PFIZER?

“El Ministerio de Salud ha decidido habilitar la inscripción de los chicos de 3 años a 6 años, como siempre lo ha planteado la campaña de vacunación primero llegará turno a aquellos que tienen comorbilidades y luego los que no tienen comorbilidades. Hemos visto que tenemos una buena cantidad de personas que ya se están comenzando a inscribir, alrededor de 2000 personas ya están inscriptas de este grupo etario de 3 a 6 años de los cuales van a ser priorizados los que tienen comorbilidades”.

¿CUÁNDO DAN LOS CARNET COMO VACUNADOS?

“Ahora en unos minutos vamos a pasar la información a la prensa en conjunto con el Municipio de Bahía Blanca, dónde vamos a estar entregando y cómo vamos a estar entregando las credenciales. Las credenciales solo traen el nombre, el apellido y un código QR, no dice que estás vacunada la credencial, absolutamente nada, te da un código QR que con el celular nosotros lo tenemos que escanear y te manda al sitio que se llama Mi Argentina donde tenemos la información legal y oficial".

Alimenti mencionó que, "sin embargo, esas personas que tengan un buen uso de los celulares y sepan hacerlo pueden descargar la aplicación Mi Argentina, poner allí sus datos y pueden tener en su celular el certificado oficial, legal e institucional de su antecedente de vacunación".

“La entrega de credenciales de vacunación COVID que vamos a hacer en conjunto con la Secretaría de Salud del Municipio para retirar las credenciales se deben cumplir dos requisitos: uno, tener el plan completo de vacunación y esperar dos meses de la última dosis y, el otro, es inscribirse en un formulario que nos va a dar el turno para que las personas puedan ir de a una o un grupo por día para retirar esas credenciales".

"Imagínense que tenemos alrededor de 200.000 credenciales, aunque tengamos la oficina abierta en conjunto con el municipio sería un desorden. La idea es respetar los protocolos y vamos a dar un cupo de 100 personas por día para que vayan a retirarlas con su turno la credencial. Les va a llegar un mail, les va a llegar un WhatsApp", manifestó.

¿CUÁNTAS PERSONAS EN BAHÍA BLANCA TIENEN UNA DOSIS Y CUÁNTAS TIENEN DOS DOSIS?

“223.173 personas tienen una dosis y 177.205 personas tienen dos dosis".

FALTARÍAN 25000 PERSONAS MÁS O MENOS QUE ESTÁN A LA ESPERA DE LA SEGUNDA DOSIS.

“Exactamente", finalizó.