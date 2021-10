"Las nuevas cuadras donde funciona el estacionamiento medido y pago fueron pedidas por los vecinos del lugar"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, Martín Moyano, Director de Ordenamiento Urbano, al explicar los motivos por los cuales se han sumado nuevas cuadras al sistema de pago. “El principio del estacionamiento medido y pago en Bahía Blanca es que el sistema busca un principio de ordenamiento urbano desde el punto de vista de la movilidad, en las zonas más utilizadas, que son las del microcentro", expresó.

HAY VARIOS MENSAJES DE OYENTES QUE NOS DICEN QUE A PARTIR DE NO SÉ SI AYER O ANTES DE AYER COMENZÓ EL ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y PAGO EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD QUE NO ESTABAN VIGENTES. ¿ESTO FUE A PARTIR DE CUÁNDO? ¿FUE APROBADO POR EL CONCEJO DELIBERANTE? ¿CÓMO ES LA SITUACIÓN?

“Esta ordenanza fue aprobada por el Concejo Deliberante ya hace dos meses, más o menos, nosotros, sin embargo, en lo que tiene que ver con la implementación hasta tanto no esté puesta la cartelería en el lugar no avanzamos con la implementación efectiva del sistema. Esto estaba dentro de los 700 boxes de estacionamiento que se sumaban a la zona del microcentro y había un par de cuadras nuevas que se sumaban al sistema de estacionamiento, unas en Ingeniero Luiggi y otras en la calle Salta".

"En la calle Salta, puntualmente, esta semana, comenzaron las tareas de implementación de la cartelería y se incorporaron esas calles al software, a la aplicación, para que la gente pueda estacionar efectivamente", indicó Moyano.

El funcionario local expresó que "el principio del estacionamiento medido y pago en Bahía Blanca y esto la distingue de otras ciudades de la Argentina, es que precisamente el sistema busca un principio de ordenamiento urbano desde el punto de vista de la movilidad, en las zonas más utilizadas, que son las del microcentro".

"Lo interesante de lo que sucede en la calle Salta e Ingeniero Luiggi es que nosotros ahí estamos incorporando algunas cuadras sobre datos, no como se venía trabajando muchas veces de agregar sectores enteros, sino que son algunas cuadras a pedido de vecinos de esos lugares", agregó.

Moyano remarcó que "los vecinos frentistas nos plantean problemas de estacionamiento porque hay determinados nodos de movilidad como, por ejemplo, un club que está en la calle Salta, una farmacia y demás, que generan un movimiento de estacionamiento muy intenso que hace que los vecinos no puedan de repente bajar a descargar las compras o a veces tienen bloqueados los sistemas de estacionamiento de las cocheras de ellos".

"Todos estos problemas de movilidad se dan precisamente en esas cuadras que hemos tomado. Son cuestiones puntuales que están tomadas desde el punto de vista de la movilidad, que probablemente tengan un efecto de ordenamiento y que, en base a lo que vaya sucediendo, nosotros esperamos ese ordenamiento en base a esta situación, pero, una vez que corroboremos con datos, esto nos va a servir para, por ejemplo, sacar cuadras del sistema de estacionamiento actualmente”, subrayó.

“La idea del plan de movilidad entero es el trabajar con datos. Esto empezó allá por los años 70 y se trabajaba sobre figuras geométricas cuadradas, se iban agregando zonas cuadrada y nosotros estamos convencidos de que no es tan eficiente tener determinadas calles en Bahía Blanca con el sistema de estacionamiento. Queremos corroborar con datos qué es lo que pasa si nosotros lo sacamos. Yo incorporo estacionamiento en la calle Salta, estamos esperando ver lo que sucede en la calle Paraguay porque mucha de la gente que trabajaba en Paraguay estacionaba en Salta, para no pagar, entonces, lo que tratamos de ver es el efecto sobre las calles aledañas porque eso nos va a permitir saber si, por ejemplo, no sé, la calle Castelli o Viamonte, si la podemos retirar del sistema de estacionamiento qué es lo que va a suceder con los vecinos que viven ahí", aclaró.

Además, dijo que, "hoy por hoy, en calle Viamonte, los vecinos del lugar no tienen problemas o inconvenientes porque el que tiene y vive en el lugar guarda el auto dentro de la cochera y el que tiene que ir paga estacionamiento".

"Sin embargo eso permite que la gente que se tiene que bajar o que tiene el beneficio de residente pueda tramitarlo y pueda utilizar su frente. Sin embargo, si yo retiro eso porque sí, porque se me ocurrió, intuitivamente, sin tener un análisis racional de datos, probablemente haga que esa calle colapse en términos de movilidad. Eso es lo que queremos evitar. Si nosotros corroboramos que efectivamente se puede ordenar una zona residencial desde este punto de vista podemos tomar otras decisiones un poco más delicadas en algunos aspectos como, por ejemplo, retirar calles o cuadras del sistema de estacionamiento en zonas más residenciales”, aseveró.

A MÍ ME PREOCUPA QUE SE VAYA EXTENDIENDO TANTO ESTA SITUACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y PAGO PORQUE PARECIERA NO TENER FIN. A 15 CUADRAS DE LA PLAZA RIVADAVIA ESTÁ PONIENDO UN SISTEMA DE PARQUÍMETROS LO CUAL ME PARECE, A MÍ, EN LO PERSONAL, QUE NO CORRESPONDE.

“Nosotros no estamos poniendo una geometría a 15 cuadras de la Plaza Rivadavia, es decir, no se extiende desde la calle Luiggi 10 cuadras para allá y demás. No estamos agregando un sector, hemos agregado dos cuadras de Brown y cuatro de la calle Luiggi por unas cuestiones muy puntuales”.

ENTRE LOS 700 BOXES DE ESTACIONAMIENTO SÍ ANEXARON CALLES.

“No. En los 700 boxes anexamos calles dentro de lo que ya existía de la zona de estacionamiento y porque retiramos otros boxes. Nosotros cuando decimos que agregamos 700 boxes al sistema de estacionamiento no estamos diciendo que se agrandó la zona de estacionamiento sino que lo que hicimos fue incorporar básicamente en el microcentro boxes de estacionamiento donde antes había zona prohibida, los retiramos de otro lado, nada más”, finalizó.