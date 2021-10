Juicio al Club Libertad: "El Dr. Mandolesi Burgos no hizo lo que tenía que haber hecho y él tendría que salir a dar explicaciones"

Esas fueron las palabras de Gustavo Avellaneda, abogado y actual Delegado Municipal de Villa Rosas, quien declaró en el juicio llevado a cabo por la familia de la persona que perdió la vida en 2009 por la caída de un paredón. "La pericia no dejó lugar a ninguna duda. La Cámara le dice a Mandolesi Burgos cuando apela, señor, los testigos no importan, ni siquiera importa cuánto tiempo llevaba hecho el muro, lo que importa es que el muro estaba pésimamente hecho", expresó.

CAYÓ UNA PARED QUE HABÍA CONSTRUIDO EL CLUB LIBERTAD Y ESA PARED TERMINA CON LA VIDA DE UNA PERSONA QUE PASABA CIRCUNSTANCIALMENTE POR EL LUGAR. LA FAMILIA DE ESA PERSONA HACE UN JUICIO BAJO EL PATROCINIO DEL DR. DE MIRA, SE APELA ESA SITUACIÓN, SE HACEN PERITAJES, Y, LA SEMANA PASADA, LA SUPREMA CORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DETERMINA QUE EFECTIVAMENTE EL CLUB LIBERTAD ES RESPONSABLE Y DEBE PAGAR MÁS DE $3.000.000. ¿POR QUÉ SE LO INVOLUCRA A GUSTAVO AVELLANEDA EN ESTE TEMA?

“Yo entiendo que es una situación sumamente maliciosa. Yo en ese juicio participé como un testigo porque en su momento el día del accidente tuve una intervención junto con los dirigentes de esa época, año 2009, el presidente, que era Ricardo Quintana, estuvimos haciendo toda una gestión ese día por el desgraciado accidente, un viento a 70 kilómetros por hora, cae el paredón, mata una persona, fuimos a la morgue, estuvimos en contacto con la policía, tratamos de ubicar a la familia de la víctima, no sabíamos ni el nombre ni el apellido pero eso fue una colaboración circunstancial porque era abogado penalista, que conozco cosas de eso, vivía en frente de la casa de Ricardo Quintana y a dos cuadras del Club Libertad. Yo nací en Villa Rosas, soy de Villa Rosas de toda mi vida, es decir, esa fue mi colaboración", indicó Avellaneda.

El letrado local recordó que "en el año 2019 me citan como testigo por el juicio y conté exactamente esto y me preguntaban por el tema del paredón, si estaba construido y yo entendía que estaba construido el paredón".

"Esa fue la única participación que tuve. ¿Qué pasa? Cuando sale la sentencia, aparentemente, fui testigo, no estuve ni abogado de una parte ni abogado de otra parte, no estuve en la audiencia, no escuché ni qué declararon los otros testigos. Ahora con todo esto que pasó leí las resoluciones, leí la sentencia de primera instancia, donde lo condenan en primera instancia al Club Libertad y, aparentemente, dice que mi declaración era fiable pero en contraposición a que la jueza consideró que los testigos que eran dirigentes del club no habían sido veraces en sus dichos pero no significó que ese testimonio mío fuera el que determinó la suerte del juicio. La suerte del juicio la determina una pericia que dice que el paredón que se cayó arriba de la víctima, que había sido pésimamente construido porque no tenía anclaje. El paredón era propiedad del Club Libertad, el Club Libertad tiene que pagar la indemnización", remarcó.

SE HIZO UN PERITAJE ORDENADO POR LA JUSTICIA.

“Por supuesto. Las pericias las piden las partes. El Club Libertad pidió pericia y la familia de la víctima pidió pericia. Se hace la pericia y la pericia no fue impugnada por el Club Libertad, es decir, que lo que lo condena al Club Libertad y que se sabe desde el primer momento, no fue impugnado por el abogado. Es decir, el que tendría que dar explicaciones de por qué se perdió el juicio es el abogado, no yo. Si el juicio se hubiera perdido así Avellaneda hubiera declarado o no hubiera

declarado, ese día me accidentaba y no iba a la audiencia, el juicio se perdía igual porque había una pericia que lo condenó, no fue los testimonios”.

EN ESA CIRCUNSTANCIA QUE VOS PLANTEÁS, QUE IBA A SER CONDENADO, CUANDO SE PIDE LA PERICIA ¿EL CLUB PONE TESTIGOS DE PARTE EN LA PERICIA?

“No. Lo que podés poner es perito de parte. El perito que se sortea es un perito oficial, uno puede ofrecer un perito de parte para apuntalar los puntos de pericia y, eventualmente, para discutir la pericia. El Club Libertad no hizo nada de eso y era la madre de las pruebas, es decir, establecer, primero, la titularidad del paredón. Al establecerse la titularidad del paredón que era del Club Libertad, la familia, representada por el Dr. de Mira, retiró el juicio contra la Municipalidad que también

había sido la primera demandada, como esto pasa en una calle peatonal de acá de Villa Rosas se pensaba que la propiedad de los paredones era de la Municipalidad".

Avellaneda mencionó que, "cuando se establece que el paredón está construido dentro de los límites del Club Libertad, la Municipalidad ya dejaba de tener sentido para que fuera demandada y el Dr. de Mira decidió, en el año 2017, desistir del juicio contra la Municipalidad".

"Luego se hacen las pericias y se determina todo esto que te digo y no fueron discutidas. Al no discutir la pericia, la prueba madre del juicio quedó firme”, agregó.

EL DR. DE MIRA DETERMINA QUE COMO ESO ESTÁ DENTRO DEL CLUB NO ES UNA RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO.

“Exactamente. En su momento se pensaba que la peatonal era Municipal. La peatonal puede ser municipal pero los muros de las casas, en este caso justo tenemos instituciones, son de las instituciones. La calle en sí puede ser municipal, la peatonal pero se determinó, catastralmente, que no pertenecía a la Municipalidad y la propiedad del muro está dentro de los límites del Club Libertad y ahí lo construyeron".

Además, aclaró que "la cuestión madre es que la prueba que determina la responsabilidad del Club Libertad es una pericia técnica y, si leés la sentencia, de lo único que habla la jueza para establecer la responsabilidad del club es de la pericia, no habla de otra cosa".

GENERALMENTE CUANDO VOS PONÉS UNA PERICIA PONÉS PERITO DE PARTE. LIBERTAD NO PUSO PERITO DE PARTE.

“Libertad no puso perito de parte y ni la impugnó pudiendo hacerlo".

¿VOS CREÉS QUE HAY UNA MALA ACCIÓN POR PARTE DEL ABOGADO DEFENSOR?

“No. Yo no voy a juzgar al abogado. Cada uno tiene su táctica, su técnica, para trabajar. Yo lo que te digo es lo que yo haría como abogado, lo que hubiera hecho. Acá lo que se hizo fue responsabilizarme a mí, que eso es lo peor, eso es lo que me ataca y me afecta. En vez de decir, no, este juicio está perdido, si la pericia nos salió mal no tenemos forma de arreglarlo, no, fue más fácil decir, la declaración de Avellaneda fue la que tomó la jueza para condenarnos, entonces, pasé a ser el

enemigo número uno de Villa Rosas".

EN FUNCIÓN DE LO QUE VOS DECÍS, MÁS ALLÁ DE QUE NO LO JUZGUES, ESTÁS DICIENDO QUE EL ABOGADO DEFENSOR, O EL ABOGADO QUE TENÍA LIBERTAD EN SU MOMENTO, NO HIZO LAS COSAS QUE DEBIÓ HABER HECHO.

“Sí, es así y yo digo que me hago cargo. El Dr. Mandolesi Burgos no hizo lo que tenía que haber hecho y el que tendría que salir a dar explicaciones es Mandolesi Burgos, no el presidente. El presidente debe decir lo que le dice el abogado. Mandolesi Burgos tendría que agarrar la sentencia y explicar el porqué de cada punto de la sentencia y no lo hace. Por algo no lo hará ¿no?”.

AYER CUANDO HABLAMOS CON JULIO LEGUIZAMÓN LE PREGUNTÉ POR ASPECTOS LEGALES.

“Julio es dirigente, es dirigente gremial, es dirigente deportivo. ¿Cómo le va a preguntar una cuestión técnica cuando lo tiene que explicar un abogado? Yo tengo la facilidad para explicarla porque vivo de eso. Me extraña que en todos estos días no haya salido el abogado a hablar”.

NOSOTROS NOS COMUNICAMOS CON EL DR. MANDOLESI BURGOS Y A NUESTRA PRODUCTORA EL DR. MANDOLESI BURGOS LE DIJO QUE NO ESTABA AUTORIZADO A HABLAR. LEÍ EN OTROS MEDIOS QUE EL DR. MANDOLESI BURGOS DIJO QUE NO ERA MÁS EL ABOGADO DE LIBERTAD. YO ESO NO LO SÉ, A LA PRODUCTORA NO SE LO DIJO, LE DIJO QUE NO ESTABA AUTORIZADO A HABLAR. SÉ QUE NO ESTÁS PASANDO MOMENTOS FÁCILES POR UNA CIRCUNSTANCIA QUE TIENE QUE VER POR UNA SUPUESTA DECLARACIÓN TUYA EN LA CUAL TE HACEN RESPONSABLE DE LA CONDENA A LA

INSTITUCIÓN.

“Los dirigentes dijeron que la responsabilidad era mía, a los dirigentes la letra se la dio su abogado, no hay otra alternativa porque yo creo que ni Julio ni los muchachos de la Comisión Directiva leyeron la sentencia porque es tan clarita la sentencia que si la lee mi nene la entiende, que la responsabilidad es por el paredón, no era por el testimonio mío. Ayer yo venía a la asamblea esta que se hizo en Libertad y traía la sentencia y la explicaba no me la iban a entender, el fanático no cree en eso, entonces, por ahí aparece un talibán y me pega un tiro en la puerta de mi casa y a mí quién me paga por una mentira. Murió un tipo, no importa, la verdad es quién fue el que perjudicó al club. Hay una combinación de mala suerte, de tragedia, de circunstancia excepcional, como fue lo que pasó ese día, pero no hay un culpable de la pérdida de este juicio".

Avellaneda reiteró que "es el abogado quien tiene que salir a explicar por qué se perdió el juicio y cuáles fueron las razones y cuáles fueron los fundamentos porque el juicio no se pierde por una cuestión azarosa, es decir, hay un fundamento técnico y legal y, si la primera instancia dice que no, la Cámara dice que no y la Corte Suprema de Justicia dice que no, ya intervinieron 9 jueces diciendo que fue una pericia y no lo nombran a Avellaneda en la sentencia".

"Ahí yo veo la mala intención y a eso sumale también la runfla política que está atrás de todo esto. Yo soy el delegado de Villa Rosas, muchos que son peronistas no me quieren, entonces, imaginate vos, se mezcla todo. Perdieron por escándalo hace 20 días entonces imaginate que se junta absolutamente todo”, enfatizó.

¿ESTO AFECTA TU SITUACIÓN POLÍTICA?

“No. Por ahora no. Yo no pienso renunciar, imaginate que si por una mentira tengo que renunciar entonces tenemos que estar en manos de las redes. Yo no voy a renunciar. En este momento estoy trabajando en la delegación de Villa Rosas y voy a seguir trabajando, mientras el intendente, que fue el que confió en mí, me trajo acá, no diga que va a haber algún cambio yo voy a seguir acá, contra viento y marea pero el tema también es lo personal. Yo vivo acá, mi vieja de 80 años vive

acá, ese es el problema".

PARA VOS LA INTERPRETACIÓN ES QUE HUBO UNA MALA ACTUACIÓN POR PARTE DEL ABOGADO DEFENSOR DEL CLUB LIBERTAD, EL DR. MANDOLESI BURGOS.

“Yo lo que estoy diciendo es que hay una prueba central que es una pericia. Si la prueba central, que es la pericia, no fue atacada por la defensa, por el Club Libertad, entonces, el problema lo tiene el Club Libertad no es Gustavo Avellaneda, ni de Mira, ni nadie. Yo debo tener tantos juicios ganados como perdidos, y no es la muerte de nadie, porque a veces las circunstancias no te permiten ganar. En lo que yo juzgo al abogado es que no le diga la verdad a su cliente, que es el Club

Libertad. Fue mucho más fácil decir, no, lo perdimos por culpa de un testigo a decir, no, lo perdimos por una pericia. La pericia no dejó lugar a ninguna duda. La Cámara le dice a Mandolesi Burgos cuando apela, señor, los testigos no importan, ni siquiera importa cuánto tiempo llevaba hecho el muro, lo que importa es que el muro estaba pésimamente hecho y que tarde o temprano se iba a caer. Eso es lo que la cámara le dice al Dr. Mandolesi Burgos, que le echó la culpa al viento. Lo que yo

lamento es que por una mentira, para no hacerse cargo de su propio error, fue más fácil culparme a mí”, finalizó.