"520 docentes bahienses serán designados en el programa ATR+"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO Julieta Conti, Jefa Distrital de Educación, quien agregó que estarán a cargo de, aproximadamente, 9500 alumnos, o sea, el 14 % de la matrícula del distrito. "Se trata de los niveles Primaria y Secundaria, del sector público de la educación", sostuvo.

“El Programa Más ATR es un programa que apunta a fortalecer aquellas trayectorias educativas que están en estado más crítico, producto del 2020 y 2021, donde nos vimos atravesados por la pandemia, que sabemos perfectamente que a algunas familias les ha impactado mucho más que a otras. Aquellos alumnos que no han podido alcanzar los contenidos priorizados, en el caso de los alumnos de secundaria quienes tienen que dar materias que adeudan. Los docentes específicamente designados darán clases a contraturno, para afianzar estos contenidos con esta franja de alumnos”, indicó Conti.

Además, explicó que "ya viene determinado desde nivel central en función de los informes periódicos que se han mandado con los informes evaluativos de los chicos".

"Son aproximadamente 520 docentes que van a estar destinados a este programa para atender, aproximadamente, 9500 alumnos”, expresó.

¿ESTO ES PRIMARIO Y SECUNDARIO?

“Primario y secundario. En el caso de nivel inicial, lo que se trabaja justamente también a través de este programa es en el fortalecimiento del pase de sala de 5 años, de los alumnos que egresan del nivel inicial y pasan al nivel primario".

SON 520 DOCENTES EN LO QUE HACE A LA MODALIDAD PÚBLICA. ESTAMOS HABLANDO DEL SECTOR PÚBLICO, NO PRIVADO.

“Exactamente, el sector público”.

¿EL SECTOR PRIVADO TRABAJA DE LA MISMA MANERA?

“Si bien no dependen de mí, ellos tienen otra modalidad de trabajo. Está destinado a gestión estatal”.

CUANDO NOSOTROS MENCIONAMOS ESTO, EL DOCENTE QUE LE CORRESPONDE A CADA ALUMNO LE DICE, POR EJEMPLO, EN MATEMÁTICA, PORQUE NO ES PARA TODAS LAS MATERIAS, NO HAS ALCANZADO TODOS LOS CONTENIDOS NECESITÁS IR A CONTRATURNO. ¿LOS HORARIOS QUE SON A CONTRATURNO CÓMO SE DISPONEN? ¿VAS A COMPARTIR ESE CONTRATURNO CON ALUMNOS DE OTROS CURSOS, DE OTRAS ESCUELAS, O SOLAMENTE SE VAN A DAR CON LOS ALUMNOS DE TU CURSO Y DE TU ESCUELA?

“Se vienen recibiendo informes periódicos sobre la situación académica de los chicos, por lo tanto saben que son chicos que o bien están con promoción acompañada desde el año pasado o bien han tenido algunos inconvenientes en el presente ciclo lectivo. Entonces, primero y principal, el equipo directivo junto al equipo de orientación de cada escuela ha diagramado los grupos uniéndolos, obviamente, en función de las mismas materias que tengan o las mismas áreas donde tengan que afianzar contenidos. Cada uno de los docentes de este programa que llega a la escuela va a trabajar con un grupo de alumnos, ¿en qué momento?, a contraturno. ¿Cuándo va a ser el contraturno? Depende de la capacidad edilicia de las instituciones. Hay escuelas de Bahía que trabajan en turno mañana y tarde y, por lo tanto, se va a trabajar en el turno contrario, siempre y cuando la escuela tenga disponibilidad de lugares, se va a utilizar fuertemente el turno vespertino y también los días sábado".

¿SE SABE QUÉ CANTIDAD DE CHICOS VA A HABER?

“Aproximadamente son 9500. Es una porcentual del 14 % para nuestro distrito, que es un distrito muy grande. Los números tienen relación cuando uno los compara con otros o los pone en juego con otras variables y lo positivo de esto es que si uno va antes de la pandemia donde parece que vivíamos en un mundo distinto, hoy por hoy los índices de repitencia tienen aproximadamente de entre el 12% y el 14%, lo cual también es alentador en función de que el gran trabajo que han hecho los equipos directivos, los equipos de orientación y los docentes, evidentemente han impactado para bien tanto en los alumnos como en las familias".

¿HA MEJORADO ESTE AÑO RESPECTO AL AÑO PASADO EN LO QUE ES LA ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN FUNCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LO VIVIDO EL AÑO PASADO FRENTE A ESTE? ¿QUÉ OPINIÓN TENÉS?

“Este año lo que tenemos es la gran ventaja en cuanto a la presencialidad. Este año ha sido mucho más favorable. La presencialidad es indiscutible, gracias a Dios nada reemplaza la presencialidad del ser humano, no solamente en la educación sino en un montón de áreas. Se ha podido avanzar especialmente en aquellas familias, en aquellos alumnos que se vieron más impactados por la pandemia. Sabemos que hay familias que han sufrido mucho, que han tenido muchas pérdidas, pérdidas de trabajo, pérdidas de familiares y eso claramente ha impactado en los ánimos de los chicos".

¿EN BAHÍA BLANCA QUÉ CANTIDAD DE DOCENTES Y QUÉ CANTIDAD DE ALUMNOS SE HA CONTAGIADO O SE HA REPORTADO COMO CONTAGIADO DE COVID?

“Lo que nosotros desde la Jefatura Distrital elevábamos permanentemente con periodicidad son aquellos contagios realizados en las escuelas. En las escuelas los porcentajes siempre fueron muy bajos, las cuestiones de contagios fueron a nivel social. Tuvimos momentos más complicados donde la circulación del virus era mayor, en toda la sociedad, mientras que la prevención y la presencialidad cuidada en las escuelas provocó que el porcentaje de contagios en instituciones educativas fuera realmente muy, muy bajo".

¿HAY ALGÚN PORCENTAJE QUE USTEDES TENGAN DE LO QUE HACE A BAHÍA BLANCA?

“Sí, en Bahía era muy bajito. En este momento no lo tengo porque no lo estamos midiendo. El reporte que surgía de las escuelas, de la información de las escuelas, era muy bajo".

¿LOS 520 DOCENTES YA ESTÁN SELECCIONADOS?

“Sí, están casi todos cubiertos, a nivel secundario, todos, falta alguno a nivel primario. El método de designación es el habitual para la docencia, es el acto público. Estaban terminando de designarse aquellos de primaria. ¿Por qué estaban terminando de designarse? Porque cuando son actos públicos muy grandes se siguen haciendo de manera digital, tienen tiempos un poco más lentos que los actos públicos presenciales a los que estábamos acostumbrados los docentes".

¿LOS CHICOS A PARTIR DEL PRIMERO DE OCTUBRE YA EMPIEZAN CON ESTO?

“Ya empezaron, en septiembre".

¿QUÉ PASA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE O EL MES DE ENERO?

“Solamente en enero los docentes de ATR van a estar más abocados a lo que normalmente conocemos como acciones de verano más destinado a actividades lúdicas y recreativas porque tanto los alumnos como los docentes también necesitan un tiempo de esparcimiento y de recreación que todos sabemos y médicamente está probado, que es necesario también reforzar la adquisición de competencias y de habilidades. Enero es una pequeña pausa donde se llevan a cabo más actividades lúdicas y recreativas y en febrero se vuelve con las actividades netamente pedagógicas”.

EL AÑO PASADO SE HABÍA DISPUESTO DESDE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES QUE LOS ALUMNOS, TENIENDO EN CUENTA LA SITUACIÓN, NO IBAN A REPETIR. ¿ESTE AÑO ES LA MISMA SITUACIÓN?

“Todavía no tenemos indicaciones de cómo va a ser el cierre de ciclo lectivo 2021”.