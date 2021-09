"El Covid nos ha dado un respiro pero no tenemos que relajarnos porque tenemos pandemia hasta fin de año"

Esas fueron las palabras del Dr. Pablo Acrogliano, Secretario de Salud de la comuna, quien advirtió que "aún tenemos una población importante de adolescentes que no está inmunizada y no hemos llegado al 50% de la población vacunada con las dos dosis". "El 95% de las personas que terminan en terapia intensiva son las que no están vacunadas. Hay que vacunarse, no importa con qué vacuna, todas son efectivas", expresó a CAFEXMEDIO.

“Sin duda estamos en una situación favorable. Hay que ser cautelosos, más que nada por el comportamiento incierto que tiene esta pandemia. Estamos con un número de activos auspicioso y 8 días ya sin notificación de fallecidos", indicó Acrogliano.

El funcionario local explicó que, "si bien los hospitales y todo lo que tiene que ver con el primer nivel de atención estamos más abocados a asistir lo que se llama la demanda contenida, sobre todo aquellas personas que durante la pandemia no pudieron ser asistidas por otras patologías, se está trabajando sobre ellos".

"El hecho de no estar focalizados sobre el coronavirus da este respiro. Podemos empezar a hablar de otras situaciones que tienen que ver con el sistema de salud”, agregó.

¿USTED ESTÁ DE ACUERDO CON ESTA LIBERACIÓN QUE SE HA HECHO DE ALGUNOS PUNTOS RESPECTO AL TEMA DEL CORONAVIRUS COMO, POR EJEMPLO, ABRIR LAS FRONTERAS, COMO, POR EJEMPLO, DEJAR DE USAR EL BARBIJO AL AIRE LIBRE?

“Las medidas sanitarias tienen que ir más en línea con el termómetro sanitario y no tanto con el termómetro electoral, o sea, con esto creo que te estoy contestando si estoy de acuerdo o no y, fundamentalmente, tenemos que ser prudentes en el sentido de que tenemos que resguardar todo el sacrificio que estuvimos haciendo durante un año y seis meses".

Acrogliano opinó que "hay que ir recuperando las actividades de la vida diaria pero de una manera mucho más planificada".

"Todavía es muy prematuro o por ahí es demasiado exitista las medidas así extremas porque todavía tenemos una población importante de adolescentes que no está inmunizada y no hemos llegado al 50% de la población vacunada con las dos dosis. Es caminar sobre el abismo. Hay que ser un poquito más prudente", surbayó.

"En cuanto al tema del barbijo, el barbijo representa un símbolo de que me cuido para cuidar al otro. Sé que es molesto, más en estos días de calor o en estas situaciones pero creo que habría que seguir utilizándolo por un tiempito más”.

HAY UN TÍTULO NACIONAL EN LAS ÚLTIMAS HORAS QUE DICE QUE ALGUNOS ANALISTAS SANITARIOS CREEN QUE LA LIBERACIÓN NO TENDRÁ UN IMPACTO ELECTORAL Y ES UN RIESGO PARA EL GOBIERNO PORQUE PUEDE TENER ALGUNA CONSECUENCIA NEGATIVA EN CUANTO A LA TAREA QUE SE VIENE DESARROLLANDO PARA CONTENER LA CEPA DELTA.

“Totalmente. Tenemos la cepa Delta y hay otra variante que es la Mu, que también estamos ahí atentos. El mensaje es que la pandemia no terminó, tenemos que seguir cuidándonos más allá de los escenarios políticos. Eso es lo central".

¿LA CEPA MU ES TAN CONTAGIOSA COMO LA DELTA? ¿TIENE CONSECUENCIAS MORTALES MÁS GRAVES?

“En líneas generales, lo que se observa con estas nuevas variantes es que tienen alta contagiosidad, al tener una población inmunizada con vacunas e inmunizada naturalmente por haber estado enfermos la peligrosidad todavía está para determinarse. Lo que sí se tiene datos concretos de que el 95% de las personas que terminan en terapia intensiva son las que no están vacunadas. Hay que vacunarse, no importa con qué vacuna, todas las vacunas son efectivas, algunas más, algunas menos, no nos olvidemos que son vacunas que tuvieron que salir rápidamente por la situación de pandemia y todavía están en fase 3 y, muy probablemente, en la medida que transcurra el tiempo, se irán perfeccionando y se irá puliendo la efectividad como para mejorar en líneas generales".

LA MAYORÍA DE LAS ESTADÍSTICAS QUE HAY A NIVEL INTERNACIONAL ESTÁN RADICADAS EN LAS VACUNAS PFIZER, MODERNA, ASTRAZENECA, ALGUNOS ESTUDIOS TAMBIÉN RELACIONADOS CON LA VACUNA RUSA A PESAR DE QUE EN REALIDAD ESTA VACUNA RUSA ALGÚN CONDICIONANTE HOY POR HOY PARA NO PODER INGRESAR A ALGUNOS PAÍSES COMO ESTADOS UNIDOS, PERO HAY ESTUDIOS SOBRE ESO. DONDE MENOS ESTUDIOS HAY ES SOBRE LA VACUNA CHINA Y, CASUALMENTE, LA VACUNA CHINA ES LA QUE MAYOR CANTIDAD DE VACUNADOS EXISTE AQUÍ EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. ¿NO SE PUEDE DESDE EL PUNTO DE VISTA OFICIAL PEDIR ALGÚN DATO MÁS AL MINISTERIO PARA QUE DÉ ALGÚN DETALLE SOBRE LA INMUNIDAD DE ESTA VACUNA? PORQUE, DIGO, LA DRA. MARTA COHEN, HACE MUY POCO, LA PATÓLOGA ARGENTINA QUE ESTÁ RESIDIENDO EN INGLATERRA, DIJO QUE ELLA CONSIDERABA QUE A LOS 5/6 MESES DEBÍA IMPLEMENTARSE SÍ O SÍ UNA TERCERA DOSIS DE LA VACUNA DE SINOPHARM. ¿USTEDES HAN HECHO ALGUNA CONSULTA?

“Sí. Es un tema de circulación y de investigación dentro de lo que tiene que ver con los ámbitos epidemiológicos. En lo concreto, yo no he leído al respecto, pero, digamos, está el run run dentro de lo que es el ámbito académico. Debe haber estudios en desarrollo lo que pasa que todavía no se han publicado o no estamos informados. El sistema de vigilancia epidemiológico es oficial y uno tiene acceso y se puede fijar, no hay dificultades".

“Insisto. No nos olvidemos que son todas vacunas que están en su última etapa de investigación, así que vale lo que vos estás diciendo y, sí, se puede averiguar, no hay inconveniente", enfatizó.

HACE UNOS DÍAS NOS LLAMABAN ALGUNAS PERSONAS, PACIENTES, INCLUSIVE HEMOS HABLADO CON ALGÚN MÉDICO, LO QUE PASA QUE LAS AUTORIDADES DEL HOSPITAL NO DICEN NADA, YO SÉ QUE NO LE COMPETE A USTED EN FORMA DIRECTA, PERO SÍ TIENE UNA DERIVACIÓN SOBRE EL HOSPITAL MUNICIPAL, QUE HAY UNA MEDIDA DE FUERZA POR PARTE DE LOS ANESTESISTAS DEL HOSPITAL PENNA QUE LLEVA A QUE LAS CIRUGÍAS PROGRAMADAS NO SE REALICEN COMO ESTABA PREVISTO Y QUE ESTO DERIVE EN OTROS HOSPITALES, PRINCIPALMENTE, EL MUNICIPAL. ¿TIENE ALGUNA INFORMACIÓN USTED AL RESPECTO?

“No. El tema con los anestesiólogos, te diría, tristemente remanido. Cada tanto los anestesiólogos se han agrupado muy fuertemente y hacen valersu imprescindibilidad. Esto genera un inconveniente importante porque primero que no hay muchos anestesiólogos en la ciudad, porque también regulan la matrícula al respecto y, segundo, porque en definitiva el que se perjudica es el paciente y generan un cuello de botella en todos lados".

Acrogliano mencionó que "es un problema muy serio que en algún momento va a haber que sentarse no solo desde la esfera municipal, porque este es un problema a nivel nacional sino desde el Ministerio y tomar decisiones para tratar de resolverlo de una vez por todas".

"Es un problema y genera mucho inconveniente y mucho desagrado no solo a los pacientes sino también hacia los colegas que ven imposibilitado su desarrollo también", añadió.

¿A USTEDES NO LES HAN CONTADO NADA SI HAY ALGÚN INCONVENIENTE ACTUAL QUE ESTÉ OCURRIENDO DENTRO DEL HOSPITAL?

“No. Todavía parecería que no ha llegado el agua al río. Sí es un problema que sistemáticamente se genera”.

DENTRO DE LO QUE ES LA VACUNACIÓN OBLIGATORIA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA SE HA DADO A CONOCER QUE CON EL TEMA DEL COVID SE HA POSPUESTO Y MUCHA GENTE NO SE LA HA APLICADO, PRINCIPALMENTE, EN LOS CHICOS, EN LOS ADOLESCENTES, QUE NECESITAN HACERLO POR LO QUE CORRESPONDE AL CALENDARIO OFICIAL. ¿ESTO LO VEN USTEDES EN LOS DATOS MUNICIPALES?

“Sí. Esto es generalizado. Nosotros, desde el mes pasado o por lo menos, desde principio de mes, estamos haciendo intervenciones con el micro, el programa Salud en Movimiento, para actualizar y para tratar de saldar esa demanda contenida que tiene que ver con el retraso en las vacunas de calendario. Hay grupos etarios que realmente está muy, muy bajo y estamos trabajando para recuperarlo”.

VUELVO AL TEMA COVID. SEGURAMENTE VAMOS A TENER UN PAR DE SEMANAS POR LO MENOS CON ESTA SITUACIÓN, CON NÚMEROS EN BAJA O QUE SE MANTENGAN POSIBLEMENTE ESTABLES EN UN NÚMERO NO MUY SIGNIFICATIVO. ¿USTEDES ESTÁN PREPARANDO LA POSIBILIDAD DE UNA TERCERA OLA O POR AHORA NO EXISTE ESA POSIBILIDAD?

“La posibilidad existe. Nosotros estamos alertas, hablo en general de todo el sistema, del sistema público, municipal y privado y junto al provincial también. Estamos alertas. Los hospitales han hecho algunas modificaciones como para poder retomar esto que hablaba yo de la demanda contenida pero no se han desarmado las estructuras COVID y, desde el municipio, lo mismo. Nosotros hemos readecuado un poco los centros respiratorios, la UCMA, nos quedamos con una, que es la de Cono Sur, que está activa y alertas esperando".

"No hay que distraerse. ¿Es posible que haya una tercer ola? Sí, es posible. La experiencia de otros países la tenemos que tener bien presente para que no nos tome distraídos", reiteró.

CREO QUE HAY QUE INSISTIR EN LA VACUNACIÓN, ME PARECE QUE ES EL DATO MÁS SIGNIFICATIVO, QUE HAY QUE INSISTIR Y HAY QUE EXIGIRLE A LA PROVINCIA QUE TERMINE LOS CICLOS DE VACUNACIÓN PARA AQUELLAS PERSONAS QUE TODAVÍA O QUE AÚN NO SE HAN VACUNADO. EN BAHÍA BLANCA FALTAN ALREDEDOR DE 80000 PERSONAS QUE RECIBAN LA SEGUNDA DOSIS. Y TAMBIÉN ME PARECE QUE HAY QUE TRABAJAR SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE AQUELLAS VACUNAS QUE VAYAN PERDIENDO YA ALGÚN EFECTO QUE SE HAGA ALGÚN ESTUDIO PORQUE ESO PUEDE TENER ALGUNA CONSECUENCIA, MUCHO MÁS LO QUE NOS DECÍA EL OTRO DÍA EL DR. MAURIZI DE QUE ESTÁN VIENDO VARIAS REINFECCIONES EN BAHÍA BLANCA YA.

“La pandemia no terminó. Tenemos que seguir manteniendo los cuidados, tenemos que seguir trabajando fuertemente en la inmunización y tenemos pandemia, por lo menos, hasta fin de año, en mayor o menor medida. Algunos cuidados vinieron para quedarse y hay que aprovecharlo”, finalizó.