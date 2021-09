"El programa ATR+ se extenderá durante 6 meses e incorporará 30.000 docentes en la Provincia"

Así lo confirmó Claudio Martini, jefe de la 22º Región Educativa, quien agregó a CAFEXMEDIO que al plan anunciado por el gobierno bonaerense "establece un refuerzo educativo para los que han visto sus trayectorias discontinuas, de escuelas de gestión estatal, todas y de gestión privada, con aporte de subvención del Estado".

“Ayer el Gobernador anunció lo que veníamos trabajando hace unas semanas con el Programa Más ATR. Este programa tuvo su desarrollo territorial en diciembre del 2020, luego, en febrero 2021 con ATR Verano y ahora en el formato Más ATR, Más acompañamiento, trayectorias y revinculación. Esto va a estar trabajando puntualmente sobre aquellos alumnos y alumnas en nivel inicial, primario y secundario, que han visto sus trayectorias discontinuas, de escuelas de gestión estatal, todas y, de gestión privada, con aporte de subvención del Estado", sostuvo Martini.

El docente local explicó que "el ATR dispone de una organización con designación de docentes para tal fin, que se cubre por acto público desde Secretaría de Asuntos Docentes y trabaja en coordinación del nuevo docente designado para el programa Más ATR con los docentes propios de cada curso y división en función de diseñar el mejor abordaje de cada uno de los alumnos.

"En algunas escuelas ya iniciaron, otras están iniciando, también depende de la cobertura de los cargos no solo de los docentes sino aquellos auxiliares de la educación", añadió.

EL PROPIO DOCENTE NO ES EL QUE VA A IR EL SÁBADO SINO QUE VA A IR OTRO DOCENTE EL SÁBADO.

“Es otro docente el designado, de hecho, hay un gran número de designaciones docentes”.

¿ESOS SON DOCENTES NUEVOS? ¿ESTÁN INCORPORANDO DOCENTES O LOS CONTRATAN POR UN TIEMPO DETERMINADO?

“El docente accede al cargo por acto público como cualquier docente para cualquier cargo de la Provincia de Buenos Aires. El programa se extiende hasta marzo 2022 y, hasta allí, los docentes van a tener continuidad laboral pero son docentes nuevos. Son 30000 docentes de la Provincia de Buenos Aires”.

¿QUÉ HACEN CON ESOS DOCENTES UNA VEZ QUE TERMINAN ESTA TAREA? PORQUE EL AÑO QUE VIENE, TEÓRICAMENTE, VAN A SOBRAR 30000 DOCENTES.

“No, no es que van a sobrar, porque estos docentes se incorporan al sistema educativo como un fortalecimiento, es un programa, son seis meses que estos docentes van a trabajar extra y después no sé si se va a dar continuidad o no o con qué formato se va a trabajar 2022, pero inicialmente es esta situación de estos docentes extra para el trabajo puntual con cada uno de los alumnos y alumnas que tengan alguna dificultad en su trayectoria”.

Martini sostuvo que "esos docentes se vienen para sumar este programa en contraturno, sea turno mañana, tarde o vespertino, en función de cómo esté el alumno cursando habitualmente o los días sábado si es necesario o si hay grupos para los días sábado también se incorporan auxiliares de la educación, hasta marzo.

"Es un programa de 6 meses. Estos docentes vienen a acompañar, vienen a reforzar toda la tarea de los docentes", remarcó.

"Muchos alumnos están necesitando un acompañamiento. Es difícil dar una definición homogénea con las fotos tan heterogéneas, porque hay alumnos que tienen pocas materias, poco tiempo y lo van a recuperar en poco tiempo, otros que se van a extender hasta diciembre, otros que pueden pasarse para marzo. No hay una definición exacta porque también depende del ritmo del aprendizaje", subrayó.

¿ESTOS 30000 DOCENTES QUE SE INCORPORAN SE INCORPORAN POR UN TIEMPO DETERMINADO O QUEDAN YA EN LA PLANTA PERMANENTE?

“Inicialmente es hasta el 4 de marzo.”

MARCELO DICE, MI ESPOSA ES DOCENTE TITULAR Y LE OFRECIERON QUE VAYA EL SÁBADO PORQUE NO TIENEN GENTE. ¿ESTO ES ASÍ?

“Sí. Los actos públicos, todos los que estén inscriptos están habilitados para dar clases a contraturno como si fuera un segundo cargo, si es un docente de primaria, o si son módulos para docentes de secundaria”.

¿ES OBLIGATORIO O ES A CRITERIO DE CADA DOCENTE?

“No, es un acto voluntario".

Y, POR SUPUESTO, PAGO ADICIONAL.

“Sí, por supuesto. La remuneración es la misma que cobra cualquier docente, está equiparada a cualquier desempeño docente de la Provincia de Buenos Aires”.

¿SON TODAS PRESENCIALES?

“Sí, son presenciales. En algunas situaciones implica también alguna visita a alguna casa para lograr la revinculación y volverlo a incorporar al sistema si es que está desescolarizado o está en alguna situación media crítica".

VERÓNICA MANDA UN MENSAJE Y PREGUNTA ¿TODOS LOS DOCENTES DEBEN ESTAR VACUNADOS? PORQUE EN EL COLEGIO DE MI HIJA HAY DOS DOCENTES QUE NO QUIEREN VACUNARSE Y VAN IGUAL.

“No sería yo la persona más indicada para hablar de cuestiones sanitarias. Sabemos que la vacunación es un acto voluntario, no es obligación la vacuna".

INCLUSIVE PARA LOS DOCENTES.

“Inclusive para los docentes. En cuanto al plan de vacunación los últimos números que he tenido, y no sé si son los últimos, pero al menos los últimos que yo tengo es que en la Provincia mucho más del 90% tiene una primer dosis y el 60% ya tiene la segunda dosis".

¿Y ESO DÓNDE?

“En la Provincia".

¿QUIÉN DETERMINA QUÉ CONTENIDOS DEBE RECUPERAR CADA ALUMNO? ¿EL DOCENTE TITULAR DE CADA ÁREA?

“Exacto. Hay un registro de trayectoria, que se llama RITE, que las escuelas lo vienen confeccionando durante el 2020, y, con ese RITE, el docente del aula, más el docente Más ATR, planifican una estrategia de abordaje para cada uno de los estudiantes en este contraturno, este refuerzo, como le queramos llamar. El alumno sigue trabajando en su horario habitual con su docente actual".

HAY ALUMNOS QUE ESTÁN EXCEPTUADOS POR TENER COMORBILIDADES. ¿ESOS ALUMNOS SI TIENEN QUE RECUPERAR CÓMO HACEN PARA HACERLO EN UNA CIRCUNSTANCIA QUE TIENE QUE HABER PRESENCIALIDAD?

“Si tuviera que algún docente reforzar y trabajar con esos alumnos que es imperiosa por prescripción médica o por algunas situaciones particulares que cada familia está atravesando, que el alumno siga en la virtualidad. También puede ser abordado y trabajado desde la virtualidad, porque, evidentemente, no puede tener presencialidad, por los equipos de ATR.”

SE LE VA A DAR ESA CLASE DE MANERA VIRTUAL.

“Va a sumarse al formato que venga desarrollando, a no ser que sea, no sé, se me ocurre, Ariel, estoy pensando en voz alta, por ahí acuerdan un día un encuentro personal, es un acuerdo con la familia también, fundamentalmente, que es la que tiene la realidad sanitaria de los chicos y las prescripciones médicas por sobre todas las cosas", finalizó.