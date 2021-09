"En el Jardín no había comida en mal estado sino que encontramos entre 8 y 10 kilos de mercadería vencida"

Esas fueron las palabras de José Montanaro, titular de la Subsecretaría de Fiscalizacion, quien agregó que inmediatamente procedieron al secuestro de los productos. "En 2020 y 2021 tenemos casi el doble, de secuestro de mercadería que en 2019, en el año prepandemia y podemos asumir que al no haber mucha rotación de mercadería hay locales que tuvieron desmanejos en cuanto a este tema de los productos vencidos", sostuvo a CAFEXMEDIO.

“No había comida en mal estado, no había comida alterada. Lo que encontramos fue mercadería vencida, algunas con unas fechas un poco más distantes que otras de la actual pero, en definitiva, fueron entre 8 y 10 kilos de distintos productos, desde galletitas, jugos, mermeladas, chocolatada y varios productos y, como hacemos en cualquier comercio, en estos lugares donde por ahí esta mercadería, supuestamente, se entregaba o se daba a consumir a los chicos, procedimos inmediatamente al secuestro de la misma", indicó Montanaro.

El funcionario explicó que, "en este caso, estaba en un lugar de uso común y nosotros no podemos certificar que era la misma mercadería que se daba a los nenes porque no constatamos en el momento a los chicos comiendo mercadería vencida".

"Sí no estaba identificada correctamente como no apta para consumo y que cualquiera por error podría habérsela dado a los chicos, entonces, ante ese riesgo inminente, procedimos a la infracción y a la medida precautoria del secuestro de toda la mercadería", añadió.

¿ALGUNA DE ESA MERCADERÍA VENCIÓ EN MARZO DEL AÑO PASADO?

“Hay varias fotos dando vuelta, una de un dulce de leche, que ese dulce de leche no estaba dentro de la mercadería que nosotros secuestramos. No tengo bien las fechas porque eran un montón de productos, más allá de que sean pocos kilos había mucha variedad de productos y no sé la fecha exacta de las mismas. A los fines legales, para nosotros es lo mismo, algo que está hace dos meses vencido o dos días, no está permitida su comercialización o su expendio".

QUE ESTÉ EN UN LUGAR TAN SENSIBLE COMO ES UN JARDÍN DE INFANTES Y QUE ESTÉ POSIBLEMENTE PREPARADO PARA DARLE A LOS NIÑOS ¿TIENE ALGUNA CONSECUENCIA MÁS QUE IMPORTANTE DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL?

“No. En realidad, nosotros, como en cualquier lugar, cuando encontramos mercadería vencida, si nosotros podemos correr del eje y sacar del lugar el riesgo, que sería la permanencia de este tipo de mercadería, la medida que se toma justamente es el secuestro y no llegamos a una clausura. Si se procede a una clausura tienen que existir agravantes como falta de higiene, falta de elementos de seguridad, cuestiones que nosotros no observamos al momento de la inspección".

¿ESTOS OPERATIVOS SE HACEN POR DENUNCIA DE LOS PADRES O ES HABITUAL TAMBIÉN QUE CAIGAN DE SORPRESA EN ALGUNOS DE ESTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS?

“Es habitual en los lugares que dan de comer, en los colegios que tienen comedores. Sí, es una práctica habitual. Puntualmente, en este caso fuimos por una denuncia que, en realidad, fue telefónica. En su momento nosotros por protocolo solicitamos a todos los denunciantes que el reclamo lo hagan a través del 0-800 para formalizarlo de algún modo y que el recurrente pueda dejar los datos y pueda tener una devolución de nuestra actuación".

¿USTEDES HACEN UN ACTA RESPECTIVA Y SE ELEVA AL JUZGADO DE FALTAS?

“Sí, exactamente. Va al Tribunal de Faltas, el Tribunal, mediante un oficio, confirma la medida, le da la posibilidad del descargo al presunto infractor, y puede tomar medidas accesorias a la que nosotros tomamos, que es el secuestro, como puede ser una futura inspección. Generalmente eso es lo que ocurre".

HOY POR HOY LOS OPERATIVOS QUE ESTÁN REALIZANDO ¿ESTÁN HACIENDO BASTANTE CANTIDAD DE SECUESTROS PRINCIPALMENTE EN LUGARES O ESTABLECIMIENTOS, O COMERCIOS, DONDE SE VENDE ALGÚN TIPO DE MERCADERÍA EN ESPECIAL POR LA ÉPOCA DEL AÑO?

“En realidad, el 2020 y el 2021 fue algo raro porque nosotros tenemos muchos más secuestro de mercadería, te diría casi el doble, de secuestro de mercadería que en el año prepandemia, en el 2019, y esto más allá de las restricciones que tuvieron muchos comercios, entonces, podemos asumir que al no haber mucha rotación de mercadería porque la forma de comercializar y de adquirir alimentos de las personas fue totalmente distinta en la pandemia, por ahí hay locales que tuvieron desmanejos en cuanto a este tema de los productos vencidos. Y la verdad que venimos teniendo muchísima actividad con el tema de secuestros”.

ESO TAMBIÉN PUEDE ESTAR RELACIONADO CON EL HECHO DE QUE LOS VIAJANTES LLEVEN LA MERCADERÍA UNA VEZ POR SEMANA Y NO TODOS LOS DÍAS.

“Locales que han estado cerrados y no han generado alguna apertura o que han estado stockeados y han podido trabajar menos cantidad de horas por las restricciones o no han podido trabajar, esa mercadería quedaba vencida en góndolas".

¿QUÉ LE DECIMOS A LA GENTE CUANDO VE UNA SITUACIÓN DE ESTAS CARACTERÍSTICAS? ¿QUE SE COMUNIQUE INMEDIATAMENTE CON USTEDES? ¿QUE HABLE DIRECTAMENTE CON EL DUEÑO QUE SE LE PUDO HABER PASADO? ¿QUÉ ES LO QUE SE RECOMIENDA?

“Primero recomiendo evaluar cuál es el riesgo. Si la cuestión tiene que ver con alimentos no aptos para consumo en lugares donde hay grupos etarios de riesgo como dije, niños, adultos mayores, personas inmunodeprimidas como puede ser en un hospital, o en una clínica, o mujeres embarazadas, lo primero es en este caso que es urgente llamar al 109 para que la actuación sea mucho más inmediata. Si es algo que no amerita mucha diligencia en cuanto a la inmediatez el 0-800 666 22 44, pero, previo a hablar con el comerciante es mejor informarnos a nosotros porque muchas veces nos encontramos con denuncias posteriores al aviso al comerciante y, obviamente, el comerciante saca toda la mercadería del local por el aviso del comprador".

¿Y CON EL JARDÍN QUÉ PASA? USTEDES HACEN EL ACTA Y LO DERIVAN. ¿TIENEN QUE VOLVER AL LUGAR?

“Sí. Muy probablemente el Tribunal de Faltas tome una medida accesoria de enviarnos nuevamente a verificar si las faltas observadas se han saneado como para verificar que la mercadería que exista en este momento esté en condiciones", finalizó.