"En Bahía Blanca tenemos muchas reinfecciones de Covid pero, sí están vacunados, con síntomas leves"

Así lo aseguró a CAFEXMEDIO, el Dr. Diego Maurizzi, infectólogo del Hospital Municipal, quien indicó que el problema sería "que podemos contagiar a una persona que no se vacunó y que tiene más de 60 años o que tiene problemas cardíacos". Con respecto a las nuevas medidas que tomó el Gobierno, sostuvo que le genera dudas la implementación y control del aforo del 50 % en lugares cerrados, por ejemplo, discotecas.

“A la luz de todos los infectados que ha tenido Argentina, más los porcentajes de personas que se han vacunado de más de 18 años, en algún momento hay que flexibilizar. Me parece lógico, ahora, la pregunta es el cómo. Usar el barbijo en lugares abiertos, al aire libre, era algo que uno lo seguía manteniendo porque era una cuestión de imagen y también convengamos que es difícil sacárselo cuando está afuera y ponérselo cuando está adentro", expresó Maurizi.

Además, agregó que le parece lógico el aforo del 50 % a los espectáculos al aire libre, como sería un partido de fútbol".

"Lo que me hace un poquito de duda es el tema de las discotecas porque es difícil controlar que la gente se haya vacunado con dos dosis para permitirle el ingreso. No se si cada dueño de discoteca va a poder cumplir con eso y si el Estado va a controlarlo", añadió.

"El mensaje tiene que ser que se libera la posibilidad de dejar de usar el barbijo al aire libre. El barbijo hay que seguir usándolo con excepción de los lugares al aire libre. Después, el resto de las medidas veremos cómo se implementan. Con respecto a los viajes de estudiantes, en la medida dicen que se habilitan pero debería ser teniendo un antígeno o una PCR negativa como para poder permitirle el viaje y habiendo hecho 7 días de aislamiento en su casa el estudiante", expresó.

LOS LUGARES CERRADOS VAN A TENER AFORO DEL 100%, Y DICEN, TIENEN QUE TENER DISTANCIAMIENTO. ¿Y EL DISTANCIAMIENTO CUÁL VA A SER EN UN AFORO DEL 100%?

“Todo va hacia la idea de que todo el mundo se vacune para poder gozar de estos beneficios. La vacuna ha demostrado ser muy segura, ser eficaz y cuanto antes tengamos inmunidad colectiva, mejor y vamos a poder circular en todo el mundo de una manera más libre. La vacuna demostró que claramente hace que los pacientes no tengan la enfermedad grave, baja el riesgo de contagio, aunque no lo suprime y por eso hay que seguir usando el barbijo en los lugares cerrados y lugares que no estén bien ventilados”.

LA VERDAD QUE LA VEO COMO UNA MEDIDA ELECTORALISTA Y NO UNA MEDIDA SANITARIA. ESA ES LA SENSACIÓN QUE ME DA.

“Se venía hablando de hace tiempo del tema de dejar de usar el barbijo en lugares abiertos y de aumentar el aforo en espectáculos públicos al aire libre. Respecto al resto, habrá sopesado el tema del balance del reclamo de algunos sectores que se han visto perjudicados durante tanto tiempo como para poder empezar a trabajar. Esa es la visión que yo tengo. Ahora, después viene el protocolo en sí de cada uno de los ítems, yo necesitaría leerlo un poquito mejor".

A MÍ LO QUE MÁS RUIDO ME HIZO ES QUE LEVANTEN LA OBLIGATORIEDAD DEL USO DEL TAPABOCA AL AIRE LIBRE. ESO ME PARECE QUE LO EXPLICASTE BIEN, QUE CREÉS QUE NO TENDRÍA NINGUNA INCIDENCIA. SÉ QUE ALGUNOS PAÍSES LO HABÍAN LEVANTADO Y DESPUÉS DECIDIERON VOLVER PARA ATRÁS POR EL AUMENTO DE CASOS.

“Ese es el temor y, hasta ahora, no hemos tenido circulación de nuevas variantes en la Argentina. Los últimos datos que dio el Proyecto País da que sigue estando la variante Andina y la variante de Manaos como las cepas más predominantes y hasta que no haya un incremento de casos debido a la variante Delta son medidas que dado el hastío que tiene toda la población y dada la repercusión económica que han tenido las medidas de protección me parece que es un ensayo de ver qué sucede".

Maurizi afrimó que, "si no tenemos circulación de variante Delta, van a ser adecuadas las medidas que se tomaron".

"A mí todavía me hace ruido un poquito los lugares cerrados pero no leí bien el protocolo de cuáles van a ser las medidas de protección en los lugares cerrados”, reiteró.

AFORO DEL 100% EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS, INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE SERVICIOS, RELIGIOSAS, CULTURALES, DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y SOCIALES EN LUGARES CERRADOS, MANTENIENDO LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, TAPABOCAS, DISTANCIA Y VENTILACIÓN. AUTORIZACIÓN DE VIAJES DE JUBILADOS Y JUBILADAS, EGRESADOS Y EGRESADAS, SIGUIENDO LOS PROTOCOLOS. AUTORIZACIÓN DE DISCOTECA CON AFORO DEL 50% CON ESQUEMA DE VACUNA COMPLETO.

“La discoteca al 50%, el tema es cómo se controla eso. No creo que haya una autoridad sanitaria que controle eso ni que pida el carnet o la aplicación como para ver si está vacunado. Por otro lado, se sabe que se están reuniendo ya las personas en distintos lugares, eso sería un poco el consuelo o la justificación de por qué sale esta normativa pero, desde el punto de vista del Gobierno, cuando uno escribe una cosa tiene que ver cómo lo va a supervisar".

Con respecto a los viajes, opinó que los estudiantes pueden viajar pero, siempre y cuando, con un protocolo, porque comparten muchos lugares en común, lugares que tal vez no están bien ventilados y, como mínimo, debería el protocolo decir que las personas deberían tener un test negativo para poder viajar".

VOS FUISTE UNO DE LOS QUE HIZO ESPECIAL HINCAPIÉ SOBRE LA BUENA MEDIDA QUE HABÍA DISPUESTO EL GOBIERNO NACIONAL DE LIMITAR LOS INGRESOS DE EXTRANJEROS A LA ARGENTINA PARA CUIDAR EL INGRESO DE LA CEPA DELTA, AHORA SE HA ABIERTO DEMASIADO, ME DA LA SENSACIÓN. EL PRIMERO DE OCTUBRE AUTORIZACIÓN DE INGRESO DE EXTRANJEROS DE PAÍSES LIMÍTROFES SIN AISLAMIENTO. APERTURA DE FRONTERAS TERRESTRES A PEDIDO DE LOS GOBERNADORES. Y A PARTIR DEL PRIMERO DE NOVIEMBRE SE AUTORIZA EL INGRESO A TODOS LOS EXTRANJEROS. SE SOLICITARÁ PARA INGRESO AL PAÍS ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETO.

“Esquema de vacunación completo y una PCR hecha. Por ahora lo que tenemos que pensar es que hay que seguir usando el barbijo, salvo cuando uno está al aire libre y después vemos el resto de las medidas”.

SE ESTÁ ANALIZANDO LO QUE PASÓ CON ISRAEL PORQUE ISRAEL FUE EL PRIMER PAÍS MODELO EN EL CUAL HUBO VACUNACIÓN COMPLETA ALREDEDOR DEL 70% DE LA POBLACIÓN Y SIN EMBARGO HA TENIDO HACE UN MES HASTA ESTA FECHA UNA IMPORTANTÍSIMA CANTIDAD DE CASOS, QUIZÁ MAYOR QUE LA QUE TUVIERON EN SU MOMENTO ALLÁ POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO. SEGÚN LO QUE DICE UNO DE LOS MÉDICOS QUE LEÍ YO, LO QUE HAN COMPROBADO ES QUE LA VACUNA PFIZER A LOS 5, 6, MESES DE APLICADA BAJA SU EFECTIVIDAD AL 30%, 40%. ¿QUÉ OPINIÓN TENÉS?

“El otro tema es que Israel, los países que han testeado y aislado a su población como podían y de una manera eficiente, han tenido un bajo porcentaje de población infectada y tienen mucha población susceptible. En ese caso, por más que estén vacunados tiene más riesgo que aquella persona que tuvo la infección y recibió las dos dosis. Tenemos una gran cantidad de población con infección y un gran porcentaje de la población objetivo ya recibió las dos dosis de vacuna".

Maurizi informó que "Argentina tiene dos dosis de vacuna el 65% de la población global pero la población objetivo, que son los mayores de 18 años, tiene las dos dosis de vacuna cerca del 90% y muchas de esas personas también se han infectado".

"El nivel de protección que tenemos en la Argentina es muy alto, por eso creo que tal vez no vamos a tener circulación de la variante Delta de una manera muy importante", enfatizó.

AYER LA DRA. SPADARO DECÍA QUE ESTÁN VIENDO MUCHOS CASOS DE REINFECCIONES EN BAHÍA BLANCA.

“Sí, pero casos sintomáticos con síntomas leves, inclusive vacunados con una dosis o con dos dosis".

CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN COMPLETA ESTÁN VIENDO REINFECCIONES EN BAHÍA.

“Sí. Eso lo estamos viendo desde hace tiempo. Sucede que la vacuna no nos produce la inmunoglobulina A que es la inmunoglobulina que tenemos en la mucosa de la nariz, produce inmunoglobulina G que es la que nos protege de enfermedad grave. Si estoy vacunado, no voy a tener enfermedad moderada o grave pero sí puedo tener un resfrío, como hemos tenido tantos resfríos antes. Puede ser que tengamos reinfecciones que sean cuadros muy leves, como resfrío, congestión nasal, dolor de cabeza, y nada más".

El infectólogo local mencionó que "el problema es que podemos contagiar a una persona que no se vacunó y que tiene más de 60 años o que tiene problemas cardíacos y ese es el gran reclamo que tenemos que hacer".

"Entendemos que todas las personas de más de 18 años se vacunen y si tienen enfermedades comórbidas también, entonces, ahí van a tener solamente un cuadro leve como está pasando", añadió.

¿TENÉS OPINIÓN YA FORMADA DE UNA TERCERA DOSIS PARA ALGUNA VACUNA EN ESPECIAL?

“La tercer dosis se va a dar me parece en noviembre o diciembre, solamente a aquellas personas que tienen trasplante de órganos, o tienen algún tratamiento inmunosupresor que le baje mucho las defensas, siempre y cuando tengamos una gran circulación de la variante Delta. Si tenemos circulación de la variante Delta en noviembre o diciembre, ahí se va a apurar la decisión y va a recibir una tercer dosis".

"Ahora, aquellas personas que no están en este grupo, por ejemplo, los trabajadores de salud, que no tienen estas comorbilidades, me parece que lo que tienen que hacer es recibir el nuevo esquema de vacunación con una sola dosis de refuerzo anual como vamos a hacer siempre. Por ejemplo, el personal de salud que se vacunó en enero o febrero, va a tener que recibir su nuevo ciclo de vacunación en enero y febrero y así todos los años pero no con el concepto de una tercer dosis", remarcó.

¿ESTO PARA TODAS LAS VACUNAS? PORQUE SABEMOS QUE LAS QUE TRABAJAN A VIRUS MUERTO ES DISTINTO.

“Sí, yo creo que va a ser para todas las vacunas".

EN CUANTO A LA POSIBILIDAD DE HACERSE UN ESTUDIO RESPECTO DE LOS ANTICUERPOS VOS NOS DECÍAS EL OTRO DÍA QUE ESO NO SIGNIFICA DEMASIADO PARA LA LECTURA MÉDICA.

“No está aconsejado en el mundo de hacerse controles con anticuerpos porque hay personas que producen un nivel de anticuerpos leve o moderado o más alto, dependiendo del sistema inmune de cada uno pero no se demostró que eso dé beneficios respecto a una reinfección. Lo que tenemos que pensar es que los trabajos demostraron que las vacunas son eficaces para prevenir la enfermedad moderada o grave en un 90% o 95% y no dicen que los que tuvieron anticuerpos bajos tuvieron más enfermedad grave que los que tuvieron altos".

"Todo el mundo tuvo una respuesta del 90% o 95% de no tener enfermedad severa y nos tenemos que quedar con esa idea. No tenemos que salir a hacernos anticuerpos, no tiene sentido porque además hay personas que andan muy bien y tienen una producción de anticuerpos cero porque también tienen otras defensas, como es la memoria celular, que también actúa", finalizó.