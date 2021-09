Dichiara: "El Frente de Todos no podrá cambiar la imagen de cara a noviembre"

Esas fueron las palabras del Intendente de MOnte Hermoso y candidato a Diputado en 1° lugar por el FDT, quien expresó a CAFEXMEDIO que "sabemos qué es lo que tenemos que hacer y vamos a trabajar en consecuencia pero esto lleva tiempo, la gente nos tiene que demostrar en esta elección que nos tiene confianza".

“Era muy importante que hubiera cambio. La gente en las elecciones demostró que no estaba de acuerdo y cuando un gobierno está objetado de alguna manera por el electorado siempre es bueno que haya modificaciones y cambios. Todos los funcionarios son un fusible y tienen la renuncia a disposición. Imaginate que la tengo yo de todos mis secretarios, siendo un intendente de una de las localidades más chicas de la Provincia de Buenos Aires", sostuvo Dichiara.

El Jefe Comunal monterhoseño comentó que "se cambiaron nombres, que son nombres de gente que es tremendamente ejecutiva y eso nos va a venir bien".

"Le va a dar un volumen más político, tanto al gabinete provincial como al gabinete nacional, con más presencia de políticos que ya han estado en gestión durante muchos años, que han sido intendentes, en muchos casos, que tienen conocimiento de lo que es la gestión", agregó.

"Ahora hay que demostrar, de alguna manera, que cada uno está apto para el cargo que le designaron y trabajar todos juntos para tratar de que el movimiento salga de la mejor manera posible en las elecciones del próximo mes de noviembre pero, fundamentalmente, trabajar de acá al 2023 para que tanto la Argentina como la Provincia de Buenos Aires se pongan de pie y pasen este momento tan difícil”, subrayó.

VOS FUISTE UNO DE LOS QUE MÁS INSISTIÓ EN LA NECESIDAD DE QUE LOS INTENDENTES TENGAN PROTAGONISMO ADENTRO DE LOS GOBIERNOS NACIONAL Y PROVINCIAL. EN EL ÁMBITO POR LO MENOS DE LO QUE HACE A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SE HA DADO ESTO.

“Nosotros lo veíamos como fundamental. El intendente no solamente es el que tiene el pulso de lo que piensa y necesita la gente por estar en contacto permanentemente sino también es alguien que sabe cómo se trabaja en una gestión. A veces cuando vos venís de la parte privada, fundamentalmente, o cuando tenés un trabajo en donde no has tenido responsabilidades de gestión, no es fácil acostumbrarte, te lleva un tiempo y a veces en el Estado no tenés tiempo para poder aprender porque los tiempos son muy cortos, muy tiranos y en eso el intendente creo que lleva una gran ventaja porque tiene experiencia, convicción, no le tiembla el pulso al momento de tomarvdecisiones porque conoce la gestión, sabe cómo tiene que trabajar un expediente, porque, fundamentalmente, hay que llevar equipos para trabajar, no solamente es importante la cabeza sino todo lo que tengas posibilidad de poner dentro de tu gabinete, un subsecretario, un director, un secretario, son los que a veces mueven los papeles, que es realmente lo importante".

Dichiara aseguró que "no podemos llegar a fin de año con un presupuesto subejecutado o sin ejecutar porque no es que el presupuesto después se incorpora al del año que viene, lo que no ejecutaste lo perdiste en el año y hay muchas necesidades de obra pública y de ejecución de presupuesto en cualquiera de las áreas que sean y no nos podemos dar el gusto de que quede sin ejecutar".

"Es muy importante que los intendentes tengan la posibilidad de estar en cargos que realmente son de peso en el centralismo de la gestión", añadió.

¿QUÉ NECESITA CAMBIAR EL FRENTE DE TODOS PARA QUE LA GENTE VUELVA A CONFIAR DESDE EL PUNTO DE VISTA ELECTORAL?

“No lo va a poder cambiar de acá a noviembre. Lo que quiere la gente es que pare la inflación y que el salario esté por encima de la inflación y que la canasta familiar no siga subiendo, que se generen puestos de laburo porque hay mucha gente que no está trabajando, que la AUH o el IFE dejen de ser asignaciones para en realidad se conviertan después en trabajo genuino, que es lo que la gente quiere. La gente no quiere cobrar un subsidio, la gente quiere trabajar, el subsidio puede

ser un parche un mes, dos meses, tres meses pero después la gente quiere trabajar y nosotros tenemos que darle como peronismo y como Estado laburo a la gente".

Además, sostuvo que, "después de un gobierno de 4 años que endeudó a la Argentina y con una economía totalmente quebrada y, encima, después, una pandemia, en donde hubo que robustecer un sistema sanitario que estaba alicaído y defender y cuidar la salud de la gente, no es por poner excusa pero realmente se demoró más de lo que se pensaba las acciones que se iban a llevar adelante".

"La gente quiere esa solución y esas soluciones no son mágicas de un día para el otro", ratificó.

"Sabemos qué es lo que tenemos que hacer y vamos a trabajar en consecuencia pero esto lleva tiempo, la gente nos tiene que demostrar en esta elección que nos tiene confianza, que entiende que somos los únicos que podemos hacer esto dentro de lo que son los partidos políticos que están llevándose adelante en lo que va a ser esta elección y confiar en nosotros, ni más ni menos que eso. No hay recetas mágicas en este caso que puedan en 50 días cambiar y solucionar lo que la gente quiere porque, si no, ya lo hubiéramos hecho”, enfatizó.

¿POR QUÉ SON LOS ÚNICOS?

“Porque el otro movimiento importante, que es Juntos, fracasó, desde el punto de vista del modelo económico. No tengo ningún tipo de duda. Ellos quieren un país para pocos, querían un país en donde la especulación y la timba financiera fuera la solución y quedó demostrado que eso nos llevó a la Argentina al momento que estamos atravesando, a una debacle económica absoluta y total, a la incorporación nuevamente del Fondo Monetario Internacional en la vida de la economía argentina, a un endeudamiento de más de 50000 millones de dólares, que lo van a pagar varias generaciones, a una caída en la posibilidad de generación de puestos de trabajo, a cierre de empresas".

Dichiara opinó que "la gente no quiere ese modelo pero nos ha castigado en este caso, no a favor de un modelo sino en contra de que nosotros no pudimos llevar adelante esto y hay que entender ese llamado de las urnas y a lo que la gente piensa y, de alguna manera, tratar de mejorarlo, de hacerle entender que estamos en condiciones de poder afrontar esto y de empezar a dar soluciones. Tenemos que trabajar”.

UNA PRIMAVERA DISTINTA FUE EL AÑO PASADO PARA MONTE HERMOSO Y SEGURAMENTE ESTE TAMBIÉN, PERO HA TENIDO MUCHA GENTE, ME DIJERON, EL FIN DE SEMANA.

“Muchos jóvenes que vinieron con su familia, por suerte no ha habido grandes inconvenientes. La gente la pasó bien, disfrutó, un buen fin de semana y Monte Hermoso, obviamente, que es el epicentro de la región en esta época cuando normalmente hace cartelera de espectáculos, es indudable, en este caso donde no hubo espectáculos también fue convocante".

"Estamos realmente en un lindo momento de la ciudad, poniéndonos, en definitiva, ya como uno de los municipios más importantes de la Costa Atlántica argentina, con un turismo que ya dejó de ser zonal para convertirse en un balneario nacional, con mucha gente que viene de distintos lugares del país, en plena obra, con mejoras permanentes, los barrios de vivienda que estamos haciendo, la cantidad de cuadras de asfalto, cerramos la semana pasada dos obras que son muy importantes que es todo lo que es la Avenida San Martín, que es la avenida de más circulación durante todo el año, con vereda ancha e iluminación desde la de Intendente Majluf hasta Alfonsín. Cerramos también el tema de una bicisenda que vamos a hacer desde la rotonda de acceso hasta la calle Bosque Alegre".

"Son obras de más de 400 millones de pesos las dos obras, para el año próximo, más todo lo que tenemos hoy que estamos ejecutando casi 2900 millones de pesos en obras. Así que Monte está lindo, está bien, la gente por suerte nos acompañó una vez más en esta elección. Nosotros tenemos la vara muy alta en cuanto a lo que es la gestión y entendemos que tenemos que tratar siempre de estar a la altura de las circunstancias", dijo.

¿QUÉ MUNICIPIO LE DEJÁS A MARCOS?

“No, no le dejo, es el municipio de él también. Nosotros somos un grupo de trabajo, de hombres y mujeres que hace muchos años que estamos en esto, que esté uno al frente circunstancial, va a estar Marcos estos próximos dos años, ya dijimos que en el 2023 va a seguir otro que no va a ser ninguno de nosotros dos pero todos estamos consustanciados con el mismo modelo y proyecto de ciudad".

"Es un municipio pujante, joven, que realmente va creciendo día a día, que trata de estar con lo mejor en cuanto a lo que tiene que ver con la estética, con la limpieza, con el orden y con la obra pública, con la educación, con el deporte, trata de tener de la mejor manera posible la seguridad. Estamos en pleno crecimiento. Cuesta mucho realmente poder llevar adelante porque la ciudad está en un crecimiento permanente y explosivo, te diría, año tras año pero creemos que con el acompañamiento que nos están dando tanto de Provincia como de Nación lo vamos llevando de la mejor manera”, aseveró.

¿SIGUE ESE CRECIMIENTO EN MONTE HERMOSO?

“Sí, es imparable. Indetenible lo de Monte Hermoso”.

HABLO DESDE EL PUNTO DE VISTA INMOBILIARIO.

“Sí, sigue creciendo y sigue vendiendo, se siguen haciendo construcciones. La construcción prácticamente no ha parado a pesar de la pandemia y a pesar de la situación económica. La gente confía en Monte Hermoso, invierte, eso nos enorgullece y nos hace estar muy alerta en cuanto a todo lo que tenemos que poner desde el punto de vista del Estado porque la participación privada del Estado es fundamental para que la ciudad crezca y el privado también entiende que al lugar donde va a apostar y donde va a invertir tiene que tener una certeza de qué es lo que uno le ofrece y Monte Hermoso da certidumbre en cuanto a crecimiento, a seguridad, a política institucional, y eso hace que la gente confíe en nuestra ciudad".

¿CUÁNTOS HABITANTES HOY TIENE MONTE HERMOSO?

“Monte Hermoso tiene que estar por encima de los 12000 habitantes. Seguramente el censo del año que viene va a dar eso", finalizó.