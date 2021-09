El Municipio puso más de 100 millones de pesos para el transporte público ante la falta de pago del Gobierno Nacional

Así lo confirmó a CAFEXEDIO Tomás Marisco, secretario de Movilidad Urbana y Espacios Públicos, quien informó que el importe mensual que debería girar Nación es de 17 millones y no lo ha realizado en los últimos 6 meses. "De 9 cuotas del Fondo Compensador, que es el subsidio que le corresponde a Nación, hemos recibido 3", expresó. "Ha sido una política que se ha sostenido el hecho de mantener en pie al transporte público", subrayó.

“La Provincia está pagando. El único retraso que tuvo en estos casi dos años, un poquito menos, fue a principio de este año, pero hoy está al día, no así Nación. Es algo reiterado ya, es algo que obviamente nos preocupa sobre todo por el descalce financiero y administrativo que nos provoca porque el municipio igualmente adelanta esos fondos y, hoy, de nueve cuotas del Fondo Compensador, que es el subsidio que le corresponde a Nación, hemos recibido 3 de 9 cuotas, con lo cual es más que importante el retraso", sostuvo.

El funcionario remarcó que el Municipio ha pagado los últimos 6 meses, por un monto de 17 millones mensuales, o sea, 102 millones de pesos.

ESTÁN SOLVENTANDO DESDE EL MUNICIPIO LO QUE DEBÍA PAGAR NACIÓN EN CONCEPTO DE SUBSIDIO.

“El tema del descalce financiero y administrativo que nos genera es materia de preocupación. De hecho, nos piden nuevas rendiciones, de rendiciones, de rendiciones, la verdad que alimentan la burocracia todos los días un poquito más pero vamos a seguir porque para eso estamos. La verdad que la relación con Nación es mucho más engorrosa que con Provincia".

¿HASTA CUÁNDO EL MUNICIPIO PUEDE SUBVENCIONAR ESTO?

“Por ahí resulta normal ver pasar los colectivos o que la gente lo use, pero ha sido una política que se ha mantenido el hecho de mantener en pie al transporte público, así como cuando viajaban 15000 o 20000 pasajeros, nosotros estábamos convencidos que había que mantenerlo porque parar no sabía cómo iba a ser el día después. Y hoy el municipio está poniendo en promedio, más menos, al sistema, por mes, alrededor de $30.000.000, lo cual hace que se pueda seguir subsistiendo y hoy por hoy vemos luz al final del camino".

Marisco mencionó que "la semana pasada tuvimos un techo o un repunte de viajes que llegó a un pico máximo de 69000 pasajeros diarios pero todavía estamos a cuarenta y pico mil de lo que se viajaba un día normal".

"A nosotros nos hace ser optimistas sobre todo para llegar a 75000 que es el objetivo que teníamos para terminar el año y, obviamente, ya poder empezar un 2022 con números más cerca de los normales".

¿EL PICO FUE DE 60000 PASAJEROS LA SEMANA PASADA?

“69000. No me acuerdo si fue jueves o viernes de la semana pasada".

ES EL DOBLE DE LO QUE SE VENÍA REALIZANDO HACE APENAS 6 MESES.

“Si miramos 6 meses atrás, sí pero lo que puedo decir es que gradualmente y de manera lenta pero sostenida fue volviendo a recuperarse, pasamos después a tener un promedio de 45000, así después pasamos a 50000, 55000. Hoy no puedo darte los datos de esta semana porque no los tengo pero la semana pasada llegamos a un pico de 69000 y lo que nos proponíamos para este año y con todo el esfuerzo que hemos hecho todas las partes, es llegar a transportar, o volver a tener, un promedio de 75000 pasajeros diarios, como dije, para poder encarar el 2022 con otras expectativas".

¿AL HABER MÁS PASAJEROS IMPLICA QUE EL GOBIERNO MUNICIPAL PONE MENOS DINERO?

“Sí y no porque el municipio igualmente solventa lo que tiene que ver con gratuitos, con esenciales. Más o menos es lineal todavía lo que pone el municipio pero nuestra idea está claro que si llegamos a un promedio más cerca de lo normal ir menguando esa cantidad porque obviamente como el transporte público es una prioridad hay otras materias u otros ítems que atender pero la verdad que si el municipio no hubiera hecho ese esfuerzo este año, básicamente, todos sabemos lo que ha pasado en otros distritos, directamente, han entregado las llaves de las unidades, distritos grandes y Bahía Blanca no ha tenido ese inconveniente".

"Por ahí es una cuestión que no se ve y resulta normal ver que todos los días el colectivo pasa y tenemos un sistema digno, como dije, pero detrás hay un esfuerzo más importante", agregó.

EN EL ÁMBITO DE LO QUE ES EL CONCEJO DELIBERANTE SE APROBÓ QUE HOY SE LE ESTÉ DANDO $11 POR PASAJE A CADA UNA DE LAS EMPRESAS.

"Sí".

POR CADA UNO DE LOS QUE SUBE EL MUNICIPIO LE DA $11. ESO SE DIO COMO UN CASO DE EMERGENCIA.

“Sí. Hay una fórmula, por ahí Ramiro Frapiccini técnicamente lo puede explicar mejor, pero es hasta que lleguemos a un punto de equilibrio del sistema. Estos son picos que hemos vivido. Cuando lleguemos otra vez a un promedio normal entiendo que también lo más saludable es ir restringiendo un poco eso".

¿QUÉ TE DICEN DE PROVINCIA CUANDO RECLAMÁS ESTOS MONTOS? ¿ES SOLAMENTE CON BAHÍA O ES CON TODOS LOS DISTRITOS DEL INTERIOR?

“No. Hay muchos distritos que están en nuestra condición. Creo que es más una cuestión administrativa en el Ministerio de Nación, no así en Provincia, que una cuestión política, o cualquier otro trasfondo que uno quiera ver. Desgraciadamente hubo un cambio en el medio de ministro pero siempre fue bastante engorroso lo que tiene que ver con Nación. No noto una animosidad sino, sí, como dije, cierto desorden, obviamente que nos perjudica, y no es solamente el municipio de Bahía Blanca".

NO TODOS LOS MUNICIPIOS VAN A TENER ESTE AGUANTE.

“Hay municipios grandes no solamente de la Provincia de Buenos Aires sino de otras provincias y capitales de provincia o ciudades que no son capitales pero son importantes, que literalmente han entregado la llave al municipio porque no han podido soportar los coletazos de este contexto particular o, si no, han tenido baches profundos de no prestación del servicio".

Marisco manifestó que "nosotros no quisimos permitir eso porque sabemos las experiencias del día después cuando el servicio de transporte público para, que hoy a nosotros en algún punto nos reconforta o el tiempo nos dio de alguna manera la razón de que a poco la gente va volviendo a subir y hoy tener este número de casi 70000 pasajeros es una especie de caricia después de momentos complicados que vivimos, de tomar decisiones antipáticas también, lo sé, y asumimos el costo, porque queríamos sostenerlo".

¿CÓMO VIENE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CARRITOS DEL PARQUE? ¿HAY FECHA DE INAUGURACIÓN DE LOS MISMOS?

“De los 5 hay 3 que vienen muy avanzados. Los otros dos, obviamente, ya trabajando. Entiendo que esos primeros 3 quizá para diciembre - enero ya podamos verlos funcionando. Hoy, te adelanto, empezó los primeros trabajos el primer kiosco barco también en manos de McDonald’s, el de la Plaza Rivadavia, lo cual a nosotros, el espíritu del municipio en general y la secretaría en particular de generar esa sinergia público privada que, obviamente, recupera patrimonio y que vuelve a generar

fuentes de trabajo, nos parece más que positiva y eso creo que fue una muestra de ello".

LAS TAREAS QUE SE ESTÁN HACIENDO EN EL PARQUE DE MAYO EN CUANTO AL CUIDADO DEL ARBOLADO, AL TRABAJO PUNTUAL QUE VIENEN REALIZANDO MEDIANTE UN PROGRAMA ¿ESO TAMBIÉN VA DE LA MANO CON LOS MISMOS TIEMPOS DE LOS CARRITOS?

“No. Eso es un tema mucho más sensible y que tiene hasta una legislación que Bahía Blanca ha sido pionera con el Plan Regulador de Arbolado Urbano que se aprobó por unanimidad, si no me equivoco, hace 45, 50, días, en el ámbito del Concejo Deliberante, y va más allá del Parque de Mayo. Es un plan muy serio que nos adecuamos a la normativa provincial y acá debo hacer un paréntesis y aprovechar para una vez más resaltar la labor tanto del Ingeniero Forestal Pablo Bianco como la Ingeniera Forestal Cristina Pitsch, que, a mi entender, le han dado un salto de calidad a la materia y de una vez por todas Bahía Blanca puede mirar este tema tan sensible mirándolo a largo plazo, planificando y haciendo las cosas como se deben hacer".

¿QUÉ PASA CON EL PARQUE INDEPENDENCIA?

“El Parque Independencia si bien, y hago el mea culpa desde lo administrativo, el retraso de la licitación, ya está todo listo. Quiero creer que este mes se licita, como prometimos este año, para tener un comienzo de obra. Está más menos a días de que se publique el llamado a licitación", finalizó.