Intendente peronista de la región responsabilizó a la pandemia por la contundente derrota electoral

El Jefe comunal de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, explicó la derrota del Frente de Todos en las elecciones PASO, y dio la visión de los intendentes del interior. "La gente está irritada por la pandemia"

Luego de la reunión que mantuvo el gobernador Axel Kicillof junto a los intendentes del Frente de Todos del interior bonaerense, el jefe comunal de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, contó a INFOCIELO la visión de los mandatarios sobre los resultados de las elecciones PASO y los pasos a seguir de cara a noviembre.

"Me parece que es buena la reunión cuando todos los intendentes coincidimos en los mismos temas", señaló Moccero y se refirió a la sensación de la ciudadanía que perciben los jefes territoriales: "No estamos hablando porqué se pierden unas legislativas, el caso nuestro las ganamos; el tema es que la gente está muy irritada por la pandemia, y me parece que esa es la pérdida más grande que uno tiene en votos".

En consecuencia, consideró que es momento de empezar "a liberar un poco más, ya están casi todos vacunados, por lo menos en la mayor parte de los distritos". "Creo que hay que agradecerlo y felicitarlo al gobernador porque lo que ha sucedido en la pandemia y el estado de vacunación, la cantidad de vacunas y la forma en que han llegado a los distritos, es espectacular", agregó.

"Lo que pasa es que la gente durante un año y medio estuvo irritada por la pandemia, y hoy el resultado es que los que quieren ir a las canchas, ver fútbol, distraerse que no tienen muchos recursos para hacer otra cosa, está limitado a 100 personas. Después, resulta que un intendente decía que tenía una laguna a la cual iban 3 mil personas, y a la cancha no pueden ir más de 100, es ridículo, así que eso va haber que liberarlo", comprendió.

"Los intendentes pensamos que va haber que hacerlo medio rápido. Lo de las fiestas populares también, estamos entrando en la primavera, terminando el año, casi todos están vacunados, entonces ¿cuál es la necesidad de seguir prohibiendo? Todos hemos pedido lo mismo", reiteró.



Crisis en el Frente de Todos y crisis social

"Me da la impresión de esto que quieren hacer una crisis institucional en el país, yo lo veo ridículo. Lo que hay que hacer es trabajar todos juntos ahora, liberar actividades para que la gente esté más entretenida y cambie el humor, y lograr que vaya más cantidad de gente a votar. En Coronel Suárez tenemos 40 mil habitantes y hubo 5 mil personas que no fueron a votar. Y a todos les pasó lo mismo. Entonces, hay que incentivar más eso, que vaya más gente a votar", señaló el jefe comunal.

Y agregó: "Después no tenemos miedo porque Cambiemos sacó los mismos votos históricos de siempre, en muchos lugares. Nosotros tenemos que pensar en nuestra gente, que esté más feliz, más contenta, que tenga más actividades, en la parte productiva".

Además, describió la situación en su distrito, en el que el gobierno de Mauricio Macri eliminó una fábrica de zapatillas: "teníamos 4 mil empleados, hoy hay 800. Entonces, como se frenaron las importaciones pero como caímos en una recesión total, la fábrica no progresa. Por eso, voy a hablar con los ministros de Producción de Nación y de Provincia, para que nos den un empuje y que la fábrica vuelva a tener por lo menos 2 mil o 3 mil empleados", aseguró.

También, agradeció la asistencia "inmediata" tanto del ministro de Desarrollo Social, Juan Zavaleta, como de su par provincial, Andrés Larroque, quienes enviaron camiones con insumos y recursos luego del gran temporal que vivió Coronel Suárez hace dos semanas.

Y aclaró que "lo que pretendemos es que bajen más recursos para planes sociales porque no alcanzamos a cubrir la demanda laboral que hay. Imaginate tener una fábrica de 4 mil empleados cuando logramos ocupación plena en mi anterior gestión, y pasar a tener 6 mil desocupados. Entonces, sí coincidimos con Cristina (Kirchner) de que tienen que bajar más recursos de Nación para planes, porque necesitamos que darle un plan a la gente y que lo devuelva con trabajo, nosotros tenemos una ordenanza que es así".

"Si logramos revertir eso, la situación va a estar mejor. Puntualmente, a medida que vaya mejorando el país, la economía, y nosotros tenemos esperanzas de que va a ser así, hoy el gobernador dijo de que vamos a crecer un 7%; ya el síntoma de crecimiento hace que se radiquen empresas, que abran nuevos comercios y ahí es cuando necesitamos la cultura del trabajo. Porque los planes hay que ir achicándolos, pero cuando no hay otra cosa, bienvenido sean los planes", concluyó Ricardo Moccero.