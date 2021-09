"En agosto tuvimos una facturación record de 12 millones de pesos en estacionamiento"

Esas fueron las palabras de Martín Moyano, Director de Ordenamiento Urbano, quien agregó a CAFEXMEDIO que, actualmente, la ciudad cuenta con 7080 boxes de estacionamiento. "La inclusión del posnet para el cobro de la estadía es "una nueva alternativa para bajar las multas y obtener mayores registros de estacionamiento".

"A cada inspector que usted vea en la calle se le va poder acercar y pedirle que le cobre el estacionamiento y se lo registre, por lo tanto, hoy por hoy, cada inspector que sale de Ordenamiento Urbano tiene un posnet de última generación con el cual va a poder realizar esta operación. Siempre digital. El inspector no acepta medio de pago en efectivo", expresó Moyano.

El funcionario local explicó que "es una alternativa muy eficiente que estamos incorporando para todos aquellos que tienen inconvenientes con la aplicación cuando de repente se quedan sin saldo, por ejemplo o de repente fueron a un tótem y el tótem justo no andaba, entonces, cuando vean a un inspector le pueden pedir que les registre el estacionamiento”.

¿HAY UN MÍNIMO O UN MÁXIMO PARA CARGAR?

“En realidad es una hora de estacionamiento y ahí puede comprar dos, cuatro o pagar la estadía. Esto está pensado así para, sobre todo, uno de los usuarios que más necesita este tipo de operaciones es aquel que viene a la ciudad por el día porque de repente está viniendo a un tema de salud y esto encontramos mucho alrededor de los hospitales que están dentro del sistema de estacionamiento y que, por lo tanto, al no ser vecino de la ciudad no ha bajado la aplicación y demás con esto evitamos ese problema".

LA OTRA VEZ ME ENCONTRÉ CON UNA PERSONA QUE NO TIENE TELÉFONO CELULAR. ¿CUANDO VAS A VER AL INSPECTOR DIRECTAMENTE ÉL TE LO PUEDE CARGAR Y NO HACE FALTA QUE VOS TENGAS LA APLICACIÓN EN TU CELULAR?

“No hace falta. Lo que necesita tener esa persona es una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, o algo similar, para que se realice el cobro, por ejemplo, una cuenta de Mercado Pago para poder escanear un QR. No se aceptan medios de pago en efectivo por una cuestión de control y de seguridad, tanto del inspector como del vecino".

¿TODAS LAS TARJETAS DE TODOS LOS BANCOS OPERAN?

“Sí, en principio, inclusive con las tarjetas de crédito hasta un pago".

¿SI YO QUIERO HACER UNA CARGA MUCHO MÁS AMPLIA TAMBIÉN LO PUEDO HACER?

“Lo que usted carga ahí se tiene que consumir, o sea, si usted carga una hora, dos horas o cuatro, no le van a quedar a usted como usuario porque el inspector no tiene la posibilidad de acceder a su cuenta. Lo que está haciendo es realizando un pago y registrándole el estacionamiento”.

ESO ES PARA EL MOMENTO.

“Es para evitar las multas, sobre todo. Hay personas que de repente me dicen, bueno, se me agotó el tiempo, tengo sin saldo. De repente, lo ve al inspector que está registrando el estacionamiento, al no haberlo registrado quizá le va a hacer la multa, para evitar la multa le puede pagar ahí el estacionamiento y listo. El objetivo fundamental de esto es incorporar una nueva alternativa de cobro pero además para bajar las multas, para obtener mayores registros de estacionamiento".

Moyano aclaró que "usted se acerca al inspector, le dice cuál es la patente del auto y dónde está ubicado y queda registrado".

"Como siempre decimos, la idea no es multar a los vecinos, la idea es obtener siempre mayores niveles de registración para ordenar el sistema de estacionamiento", agregó.

¿CÓMO ESTÁ EL SISTEMA HOY EN CUANTO A NÚMEROS?

“Nosotros hemos tenido una recaudación récord, superamos los $12.000.000 en el mes de agosto. Lo que tiene que ver con las recaudaciones por otros medios está alrededor del 1,3%, se trata de un universo chiquito al que queremos atacar pero que existe. En cuanto a multas hemos ido descendiendo, el objetivo es ir descendiendo en la cantidad de multas, anduvimos alrededor de las 4000 multas y con estos sistemas lo que pretendemos es que siga bajando".

Moyano remarcó que "el sistema no es recaudatorio, entonces, lo que queremos es obtener mayores registros de estacionamiento y no mayores multas".

"En este caso, la persona que se encuentra registrada en el estacionamiento por $60 evita, de repente, una multa de alrededor de $1800", añadió.

¿$12.000.000 RECAUDARON EN EL ÚLTIMO MES DE AGOSTO?

"Venimos subiendo gracias a Dios. Todos los meses venimos subiendo la recaudación, obteniendo muy buenos niveles de registración, incluso, los nuevos boxes de estacionamiento que ya están incorporados en el microcentro han aliviado mucho esta situación y, básicamente, se encuentra estacionamiento en el centro de la ciudad".

¿VARIÓ EL PROMEDIO DE ESTADÍA DE LOS VEHÍCULOS EN EL SECTOR CÉNTRICO?

“Sí. En su momento pasamos con una promoción de tener una hora muy barata tratando de llevar que el 57% en ese momento de los usuarios se quedaban media hora o menos en el sistema que se queden una hora. Hoy más del 60% de los usuarios se quedan una hora en el sistema de estacionamiento. Esto era una idea de tratar de promover o de colaborar con los comerciantes del centro para que aquella persona que venía a hacer un trámite se quede un poco más y de repente se consuma un café, o algo en algún negocio, o al menos, vea una vidriera. Así que esto al menos desde lo que tiene que ver con el estacionamiento funcionó el objetivo, no sé después las ventas de los comercios.”

¿CÓMO ESTÁ LA SITUACIÓN EN LO QUE HACE AL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL?

“Dentro de la planificación que había del plan de ordenamiento del centro de la ciudad que se está ejecutando en este momento por parte de Planeamiento Urbano se incorporaron nuevos boxes de estacionamiento justamente en el microcentro, uno de los cuales eran esos que usted está mencionando que es el subsuelo del Mercado Municipal. Hace 15 días esto empezó a funcionar, de a poquito, se fueron obteniendo cada vez más niveles de registración, estamos lejos del objetivo pero está cada vez más subiendo".

Además, mencionó que "tenemos que tener alguna estrategia nueva de comunicación y, sobre todo, trabajar con el mercado para promover más esto ya que vale la pena recordar que tienen un beneficio especial quienes estacionen ahí abajo que por comprar en el Mercado Municipal se les devuelve media hora de estacionamiento para tratar de promover las ventas en este lugar que es tan importante para la gestión de Bahía".

LOS CONCESIONARIOS QUERÍAN QUE TAMBIÉN TENGAN ESPACIO PARA ELLOS. ¿ESO NO ES ASÍ, NO?

“No. Eso no es así porque se trata de 23 boxes de estacionamiento y además boxes para las personas que tienen problema de movilidad, por lo tanto esto se ofrece al vecino para que estacione para tratar de que venga al mercado el cliente y no necesariamente el comerciante. Acá hay una aclaración que es importante que es que la recaudación que se logra de ese estacionamiento en particular se vuelca después al propio Mercado Municipal".

LO QUE SE RECAUDA ALLÍ VA A LAS ARCAS DEL MERCADO.

“Exacto. Esa es la estrategia".

¿HAY ALGÚN SECTOR QUE ESTÁN ANALIZANDO COMO PARA MODIFICAR EL ESTACIONAMIENTO COMO HICIERON EN SU MOMENTO DE SACAR DETERMINADA MANO, DE INCORPORAR OTRAS EN OTROS LUGARES?

“Hay varios análisis porque precisamente una de las cuestiones que más hace a la forma de concebir la movilidad de la ciudad, de parte de Ramiro Frapiccini, sobre todo, es la dinámica que uno puede tomar de la vida de la ciudad. Bahía Blanca está viva, el centro de la ciudad está vivo, se mueve todo el tiempo, entonces, hay que ser muy flexible a la hora de tomar medidas rápido, por ejemplo, esta incorporación de la calle Moreno, que ha sido un histórico prohibido estacionar y que ahora se puede estacionar".

"Siempre estamos abiertos a analizar nuevas cuestiones. Sí hay en carpeta cuestiones que tienen que ver con reanalizar el estacionamiento en determinadas zonas que son más bien residenciales para ver si es conveniente o no mantener en ese lugar zonas de estacionamiento y también la idea de romper la geometría que tiene el sistema hoy por hoy, porque como trabajamos en base a datos sabemos que hay calles que por ahí no tiene sentido, entonces, romper esa idea lineal de que se incorporan calles enteras y por ahí sí ir incorporando o reduciendo el estacionamiento por cuadras", enfatizó.

¿HOY CUÁNTOS BOXES HABILITADOS HAY EN BAHÍA BLANCA?

“Hoy tenemos más de 7000 boxes de estacionamiento habilitados. Son como 7080 boxes, una cosa por el estilo".

¿EL PROMEDIO DE ESTADÍA CUÁNTO ES?

“La mayoría de las personas se quedan en la zona más cara y lo hacen por una hora. Estamos hablando en promedio, concretamente, el 67% de los usuarios estaciona durante una hora, lo cual es muy importante porque el objetivo del sistema de estacionamiento histórico, creo que es lo que se está consiguiendo, es que las personas no se queden cuatro, cinco, horas estacionando, sino que muevan el auto para que otro pueda estacionar en ese lugar”.

CUANDO SE INICIÓ ESTE CUERPO Y QUEDASTE A CARGO ERAN ALREDEDOR DE 35 PERSONAS LAS QUE ESTABAN TRABAJANDO ¿HOY SON MÁS?

“Ordenamiento Urbano ha crecido. Sí, somos más, pero también porque hemos incorporado nuevos servicios, tenemos hoy también un servicio de parques con un cuerpo de inspectores que están sobre todo los fines de semana trabajando. También tenemos el cuerpo de inspectores de transporte que controla el sistema de taxis y remises de la ciudad. Así que estamos rondando los 50 inspectores en total", finalizó.