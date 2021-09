"El virus está circulando muy poco y la chance de contagiarse hoy en día es baja”

Esas fueron las palabras del Dr. Ariel Suárez, bioquímico del IACA, quien informó que en el laboratorio "estamos testeando más o menos 150 casos por día y tenemos solo 5 o 7 casos por día, con una tasa de positividad del 3 % al 5 % semanal".

“Para tener pocos casos como hoy, la vacunación ayuda mucho, las medidas de distanciamiento muchísimo, que la gente las tiene incorporadas en su vida diaria y ya circuló mucho el virus también", indicó Suárez.

Con respecto a la posibilidad de la llegada de una tercera ola, el profesional local expresó que "es muy difícil de predecir pero mientras circulen estas variantes, la cantidad de casos que detectamos por día, se tendría que mantener.

"Si algún día aparece una variante nueva como, por ejemplo, es esta variante Delta, que todavía no termina de llegar, ahí vamos a ver qué pasa pero mientras que se mantenga esto así, se tendría que mantener de la misma manera", remarcó.

ALGUNOS ESPECIALISTAS MENCIONAN QUE LA VARIANTE DELTA PODRÍA TENER MENOS INCIDENCIA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA EN FUNCIÓN DE QUE LA CEPA DE MANAOS ES TAN FUERTE COMO LA DELTA Y QUE ESO INDUDABLEMENTE PODRÍA NO TENER LAS CONSECUENCIAS DE LAS CUALES SE PUEDEN IMAGINAR EN OTROS PAÍSES. ¿PUEDE SER ESTO?

“América del Sur tiene esa característica, no solo la Argentina sino que en toda América del Sur las variantes predominantes son la Gamma o la Manaos y la Lambda, que son las prioritarias acá. Estamos testeando más o menos 150 casos por día acá en Bahía Blanca, acá, en IACA y solo 5 o 7, casos por día habrá, con lo cual estamos en una tasa de positividad del 3% al 5% semanal".

¿TENEMOS QUE ESTAR PREOCUPADOS Y OCUPADOS AL FUTURO? ¿LA SITUACIÓN PUEDE EMPEORAR? ¿CÓMO PODEMOS TOMAR CONCIENCIA DE ESTA SITUACIÓN?

“Yo creo que hay que ocuparse y hay que seguir de la misma manera, vacunando, hay mucha gente que todavía no tiene la segunda dosis, se habla eventualmente de una tercera dosis pero, ya con dos dosis o con una dosis, mucha gente tuvo coronavirus, ya tenés una protección importante. Toda esa vacunación va a hacer que no haya complicaciones, que no haya saturamiento del sistema de salud, que eso es lo que importa. El problema es cuando se satura el sistema de salud y uno no le da soporte a toda la gente que lo requiere. Ahí es cuando nos tenemos que preocupar. Creo que eso no va a pasar mientras que completemos la vacunación”.

¿SIRVE O NO SIRVE HACERSE UN ANÁLISIS DE ANTICUERPOS?

“Vos te medís los anticuerpos vos lo que sabés es que respondiste a la vacuna. No necesariamente que no desarrolles anticuerpos no vas a responder, de hecho, nosotros ahora tenemos un test nuevo que es para medir inmunidad celular, que si no respondiste con anticuerpos sí tenés que haber respondido con inmunidad celular y las dos son importantes".

¿QUE TENGAS 4 DE ANTICUERPOS O 1000 DE ANTICUERPOS QUE TE DÉ ESE RESULTADO ES LO MISMO?

“Si, porque vos tenés inmunidad celular, que eso no se está midiendo. Ahora tenemos un test para medir la inmunidad celular. No hay ningún valor para decir vos tenés menos riesgo o tenés mayor riesgo de acuerdo al nivel de anticuerpos que tenés".

LA INFORMACIÓN RESPECTO DE LA VITAMINA D QUE EN SU MOMENTO SE DECÍA QUE SI ESTABAS BIEN DE VITAMINA D TENÍAS MENOS PROBABILIDAD DE CONTAGIARTE ¿SE AVANZÓ EN ESO O NO?

“Tenés menos probabilidad de contagiarte porque vos tenés más Vitamina D cuanto más estás al sol o estás al aire libre. Las personas que tienen esa conducta tienen menos riesgo de contagiarse pero no más que eso. Siempre que vos estés clínicamente apto y la chance de que te compliques para cualquier enfermedad es menor. Si vos sos una persona sana, que no fumás, que practicás una vida saludable, lo más probable es que no te compliques. Si vos tenés comorbilidades, tenés que cuidarte un poco más”.

¿ALGÚN DETALLE QUE SEA MUY IMPORTANTE EN ESTE MOMENTO COMO PARA QUE NOSOTROS TOMEMOS CONCIENCIA DE LA TRASCENDENCIA QUE IMPLICA HOY POR HOY EL CUIDADO? ¿QUÉ ES LO QUE USTEDES SUGIEREN? ¿QUÉ ES LO QUE USTED LE DICE A LA POBLACIÓN EN GENERAL?

“Nosotros siempre tenemos el mismo discurso, es el distanciamiento y la higiene. El distanciamiento, estar a más de un metro, un metro y medio de una persona, eso ayuda muchísimo, el uso del tapaboca correctamente utilizado cuando tenemos contacto con gente que no sabemos bien qué hace. Eso es la clave”.

HOY EN LO QUE ES LA REPÚBLICA ARGENTINA SEGUIR CUIDÁNDONOS CON EL TAPABOCA. LAS REUNIONES DE UN ASADO, DE UNA PEÑA, DE UN ÁMBITO FAMILIAR, ¿QUÉ CONDICIONES HAY QUE TOMAR QUE DE ACUERDO A SU EXPERIENCIA NO PROVOCAN EL CONTAGIO?

“La ventilación, seguro, y, después, el distanciamiento. Si tenemos una reunión y no estamos hacinados más teniendo en cuenta la tasa de positividad en la cual nos encontramos y el virus está circulando muy poco. La verdad que la chance de contagiarse hoy en día es baja”, finalizó.