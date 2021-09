"217.000 bahienses se han aplicado al menos una dosis y, 146.000, las dos"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO Maximiliano Núñez Fariña, titular de Región Sanitaria 1, quien informó que, además, alrededor de 70.000 personas aguardan por recibir la segunda dosis. "Tenemos inscriptos en Bahía Blanca 237.243 personas en el VacunatePBA y estamos a 70.000 de completar el total de habitantes de la ciudad", agregó.

“Estamos vacunando casi 2000 personas promedio por día. Se puede ver un pequeño descenso pero más que todo es porque la semana pasada el vacunatorio de la calle Gorriti, primera cuadra, se trasladó a Fragata Sarmiento, frente al Shopping, eso fueron cinco días sin actividad de ese vacunatorio, un vacunatorio que está en un promedio de casi 1000 vacunaciones por día. Después, la semana pasada fueron los primeros días de lluvia donde empezamos el día miércoles con el vacunatorio de Fragata Sarmiento, del Sindicato de los Empleados Municipales y la lluvia ha hecho que varias personas hayan faltado, muchas han ido a recuperar el turno a los dos o tres días porque mucha gente por ahí se confundió y no sabía dónde tenía que ir", indicó.

El funcionario provincial expresó que "de primeras dosis, prácticamente, no estamos dando turnos”.

CREO QUE ES COMO QUE ENTRAMOS EN UNA MESETA DONDE MÁS GENTE NO QUIERE IR A VACUNARSE. NO ESTAMOS GENERANDO ESTA NECESIDAD DE QUE LA GENTE VAYA A VACUNARSE. USTEDES HAN HECHO VACUNATORIOS ITINERANTES QUE LOGRARON QUE MUCHA GENTE QUE NO SE HABÍA VACUNADO SE VACUNE EN LOS BARRIOS. YO QUISIERA SABER, AHORA QUE ESTAMOS UN POCO MÁS TRANQUILOS CON EL NÚMERO, QUE NO ESTAMOS CORRIENDO CON LA NECESIDAD DE QUE HAYA MUCHA GENTE INTERNADA, ¿CÓMO HAY QUE HACER? ¿A DÓNDE TENEMOS QUE RECURRIR? QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN GENERAL, QUE TODOS, CON LOS MÉDICOS, LOS ASESORES, SE REÚNAN PARA QUE LA GENTE TOME CONCIENCIA DE LA NECESIDAD IMPERIOSA DE VACUNARSE.

“Ese mensaje lo venimos haciendo nosotros desde lo sanitario en todo momento. A medida que van pasando los días y nosotros vamos haciendo estos vacunatorios itinerantes, no solo en Bahía Blanca sino en toda la Región Sanitaria, nosotros hoy tenemos inscriptos en Bahía Blanca 237.243 personas en el VacunatePBA. Estamos, por darte un número, a 70.000 del número redondo de lo que es los habitantes de Bahía Blanca, que son casi 300.000, por lo menos lo que figura en el último censo. De esos 70.000 estaría cubierto los menores de 12 años".

DE ESOS 237.000 SON 237.000 APLICACIONES Y NO 237.000 PERSONAS DIFERENTES.

“Inscriptos en el VacunatePBA son 237.243 personas. Son las personas que tienen la intención o que se anotaron para tener la intención de vacunarse".

¿CUÁNTOS SE VACUNARON HASTA EL MOMENTO CON AL MENOS UNA DOSIS?

“Con primera dosis 117.180".

FALTAN 20.000 PARA COMPLETAR LOS QUE ESTÁN INSCRIPTOS.

“De esos 20.000 tenés casi 15.000 que son jóvenes entre 12 y 17 años que están inscriptos, que no tienen criterio de vacunación y que lo van a tener en breves semanas. Esto quiere decir que te van a quedar 5000 personas, aproximadamente, que son las que tenemos que salir a buscar. Esas 5000 personas que salimos a buscar nosotros en cada una de las itinerancias son los que vamos sumando de 100 o 200”.

Núñez Fariña sostuvo que "hay mucha gente que tiene familiares postrados, que los ha inscripto y que nunca más se ha fijado si figuraba en el sistema o no".

"Cada vez que hacemos esta recorrida y preguntamos si hay familiares dentro de las casas con alguna patología o que estén postrados son los que nosotros vamos a buscar. Muchos de ellos estaban inscriptos, les había llegado muchas veces el turno, mucha de esa gente se está vacunando y se está haciendo el seguimiento para poder seguir convocando más gente para vacunarse”, añadió.

¿DE ESAS 217.000 PERSONAS VACUNADAS EN BAHÍA BLANCA CUÁNTAS TIENEN LAS DOS DOSIS?

“146.000 para redondearte el número".

ALREDEDOR DE 70.000 PERSONAS ESTÁN A LA ESPERA DE UNA SEGUNDA DOSIS.

“Aproximadamente, sí.”

¿SE VA A MEJORAR ESTA POSIBILIDAD DE QUE EN VEZ DE 2000 POR DÍA SEA MAYOR LA CANTIDAD DE VACUNADOS?

“Creo que el número normalmente era 2500, 3000, y era un número que andaba bien, que la gente no faltaba, que la gente concurría. Hay mucha gente que está llegando a los dos días a buscar el turno. El hecho de tener varias vacunas hoy por hoy en Bahía Blanca hace que si vos perdés el turno hoy por ahí por dos días no te podemos vacunar porque los distintos vacunatorios están casi con las mismas dosis", finalizó.