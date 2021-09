Balbín: "Hay un país que está sufriendo y no es el país del relato que ellos quieren vender"

“La soberbia es mala consejera para cualquier gobierno o cualquier gestión. Quizás estos resultados sean un sacudón para qué el Presidente y el Gobernador abran los ojos y vean un poco más allá de su metro cuadrado. Hay un país que está sufriendo y no es el país del relato que ellos quieren vender”, dijo el diputado radical en Juntos, Emiliano Balbín.

“Sí bien estas elecciones PASO solo marcan quiénes van a ser los candidatos, el resultado y la magnitud de los números dejan más que claro que lo que veníamos diciendo desde hace un tiempo desde la oposición, era lo que veía y sufría la gente. Y por eso estos resultados tan adversos para el Gobierno”, declaró el legislador radical.

El actual diputado provincial y candidato a la reelección, que este domingo le ganó la interna al candidato de PRO en la Sexta sección, de la mano de Facundo Manes, Emiliano Balbín, señaló que “lo que marca también esta elección es que el sistema electoral argentino está volviendo una cierta normalidad luego de lo que fue la catástrofe de los partidos en el 2001. Y en gran medida gracias a la creación de esta coalición llamada Juntos, en su momento Cambiemos o Juntos por el Cambio”.

“Queda claro –agregó-, que cualquier gobierno, incluso el peronismo, qué siempre tuvo una base electoral más fidelizada, puede ganar o perder elecciones de acuerdo a lo que haga. Si hace las cosas bien gana, si hace las cosas mal pierde. Es algo muy sencillo pero que no se daba antes”.

En el mismo sentido, Balbín expresó que “desde Juntos tenemos la responsabilidad de seguir trabajando para que el gobierno encuentre las soluciones a los problemas que le venimos planteando, que no son ni más ni menos que los problemas que la gente sufre día a día: la inflación que no se puede controlar, la inseguridad, la mala gestión de la pandemia, la mala gestión del plan de vacunación, y todo lo que le veníamos advirtiendo, y que no nos quisieron escuchar”.

“Estos resultados, si logramos consolidarlos en noviembre, son muy importantes y vitales para que la oposición pueda mantener su presencia en las cámaras legislativas, que es desde dónde podemos ejercer el control y poner un límite a la vocación hegemónica qué tiene el kirchnerismo, tanto en la Nación como en la Provincia. Si nosotros mantenemos un control legislativo y jugamos nuestro rol como posición, consolidamos una justicia independiente y el estado de derecho, qué es la garantía para las libertades individuales de todos los ciudadanos”, finalizó diciendo Balbín.