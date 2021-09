"Los ciudadanos votaron al Lorenzo que conocieron durante 40 años y no puedo fallarles"

Esas fueron las palabras de Lorenzo Natali, ganador de la interna de Juntos en la ciudad, quien agregó que "es una enorme satisfacción, también un enorme compromiso y una motivación terrible porque sabíamos que si en estas elecciones generales del mes de noviembre la gente no reaccionaba el país iba a seguir con el rumbo que no es el que le conviene y queda demostrado categóricamente e iba a ser muy difícil recuperarlo después".

“Cuando me dijeron ganaste, ahí me relajé, porque venía desde hacía muchas semanas prácticamente desde el momento en que me propusieron esto con mucha tensión, con mucho sentido de la responsabilidad, porque había muchas cosas en juego en base a mi nombre. Yo quería estar a la altura de las circunstancias, no quería defraudar a la gente que había apostado a mi nombre, quería acompañar a la gente del radicalismo de nuestro espacio que estaba muy entusiasmada en hacer una buena elección, tenían muy buenas referencias, muy buena percepción", indicó Natali.

El ex conductor de LU2 comentó que "iba con el freno de mano puesto porque sabía que esto no era sencillo y, hasta último momento, estuve en esa condición, con mucha tensión y muchos nervios acumulados, razón por la cual cuando la tendencia empezó a volcarse a favor nuestro ahí me relajé y realmente pude disfrutar de un día inolvidable y creo que por suma de factores, por suma de sensaciones, irrepetible el domingo pasado”.

UN MES ANTES VOS ESTABAS PENSANDO QUÉ MÚSICA IBAS A PONER A LA MAÑANA SIGUIENTE HACIENDO TU PRODUCCIÓN Y DE GOLPE TE CAMBIÓ NOTORIAMENTE TU CONDICIÓN DE VIDA Y ESO TIENE MUCHO QUE VER CON UN ASPECTO QUE LA GENTE POR ALLÍ NO LO EVALÚA QUE ES LA SITUACIÓN POLÍTICA DONDE NO HAY HORARIOS, DONDE LA VIABILIDAD Y LA TAREA NO SE REMITE A HACERLA DE DETERMINADA MANERA SINO QUE HAY QUE SALIR DEL MOMENTO, DIGO, 45 DÍAS DONDE CAMBIASTE ABSOLUTAMENTE TU VIDA.

“Sí, naturalmente y donde había también una familia con la cual yo venía viviendo, compartiendo y teniendo mi estilo de vida, algo que se debió alterar de un día para el otro pero, si hay un motivo por el cual yo estoy acá todavía de pie, fue por el apoyo que me dio mi familia, que me acompañó en todo esto y eso era lo que habíamos pactado el día que en forma conjunta con mi esposa dijimos que sí a esta propuesta".

Natali aseguró que "fue un cambio terrible y sin la posibilidad de la más mínima preparación porque dejé el micrófono y me subí a esta propuesta, me subí a la campaña, o sea, dejé un tren que yo venía ocupando desde hacía 4 décadas, con un ritmo bastante cansino, para mí muy placentero, conociendo a todo el personal de abordo e inclusive a los pasajeros y me subí a otro que venía a toda velocidad que me conducía a un mundo totalmente desconocido y que había que adaptarse de un día para el otro. Fue todo muy fuerte, sensaciones muy especiales pero, finalmente, la mayoría muy gratificantes”.

¿HABLASTE CON GAY? PORQUE AYER ESTABA PREVISTA UNA REUNIÓN QUE NO SE HIZO.

“Estuvimos hablando con Héctor. Dijimos que cuando la espuma se baje de tanta efervescencia política, de tanta lucha, nos vamos a sentar fuera de todo protocolo y charlar tranquilos para ver cómo sigue todo esto. Con respecto a Fernando Compagnoni, mi rival, dicho esto entre comillas, de turno, me llamó cuando finalizaron las elecciones, bien tarde, por la noche del domingo, porque el recuento de cómputos fue bastante lento y, entre una cosa y otra, la hora fue avanzando y tras los festejos, las 11 o 12 de la noche y ahí fue cuando estuvimos charlando y que me felicitaba, igual que Nidia Moirano. Ya se habían pasado las PASO y, a partir de estos días, nos tenemos que poner a trabajar en forma conjunta".

SER CABEZA DE LISTA DE UNA SEXTA SECCIÓN ELECTORAL, SÉ QUE LO SABÉS, DE LAS 8 SECCIONES ELECTORALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN 7 GANÓ JUNTOS POR EL CAMBIO, Y LA SECCIÓN ELECTORAL CON MAYOR PORCENTAJE OBTENIDO DE JUNTOS POR EL CAMBIO FUE LA SEXTA.

“Yo no puedo creer cuando veo las estadísticas porque Lorenzo Natali, dice un título, ganó en 19 de los 22 distritos, parece el diario de Yrigoyen, que me lo presentaron para que yo vea una realidad distinta pero, afortunadamente, es lo que pasó. Yo no sé cómo decirle gracias a la gente que desde mis primeros pasos en esto me dan tan categórico respaldo. Yo, sinceramente, sin experiencia en el terreno de la política, la gente, evidentemente, votó al Lorenzo que conoció a través de 40 años de la radio y no sabés lo que significa eso. Si te ponés a analizar en lo que tiene que ver con el reconocimiento que la gente te está dando con esas cifras, es muy duro realmente de amortiguar desde el punto de vista de la emoción y de la sensación terriblemente emocional y naturalmente eso me llena de agradecimiento y también de compromiso. Tengo que estar a la altura de las circunstancias. No puedo fallarle a esta gente".

DIJSITE QUE SE VAN A SENTAR Y VAN A CHARLAR, Y VAN A ARMAR LO QUE VIENE. INDUDABLEMENTE QUE VA A SER UNA CAMPAÑA MUY IMPORTANTE DONDE AL ESPACIO DE JUNTOS POR EL CAMBIO LA GENTE LE CONFIÓ PARTE DEL FUTURO. VA A DEPENDER DE LA RESPUESTA QUE JUNTOS POR EL CAMBIO LE DÉ INDUDABLEMENTE PARA SABER SI ESE VOTO SE CONSERVA O NO SE CONSERVA. YO HOY DECÍA COMO ANÁLISIS POLÍTICO QUE ESE VOTO NO ES UN VOTO DE JUNTOS POR EL CAMBIO, ES UN VOTO DE LA GENTE QUE ESTÁ CANSADA DE DETERMINADA METODOLOGÍA Y LE PIDE A JUNTOS POR EL CAMBIO QUE HAGA CLIC, QUE HAGA ESE CAMBIO. ¿LO ENTENDÉS DE LA MISMA MANERA?

“La gente no está satisfecha con lo que está pasando en el Gobierno a nivel nacional, está buscando armas como para reemplazar esa alternativa, de qué manera continúa el viaje, por así decirlo y de las opciones que están a consideración. Esto demuestra que la gente eligió la nuestra. Es una enorme satisfacción, también un enorme compromiso y una motivación terrible porque sabíamos que si en estas elecciones generales del mes de noviembre la gente no reaccionaba el país iba a seguir con el rumbo que no es el que le conviene y queda demostrado categóricamente e iba a ser muy difícil recuperarlo después".

Natali mencionó que "todos sabíamos que teníamos una gran oportunidad de empezar a recuperar a la Argentina, la gente se dio cuenta y lo demostró en las urnas".

"Eso nos llena de compromiso pero también nos motiva como para no desaprovechar la oportunidad y el espacio nuestro está lleno de figuras que le pueden dar confiabilidad a la gente. Lo mejor de la Argentina políticamente, está en el espacio Juntos por el Cambio, sin lugar a dudas. Vos fijate los nombres que están dando vuelta como alternativa para revertir esto y, teniendo en cuenta la experiencia de lo que pasó durante el gobierno de Macri, dentro del mismo espacio, hay muchos errores a analizar y a descartar y muchas posibilidades en base a esa experiencia fallida encontrar planes superadores con figuras como la de Facundo Manes, particularmente, que tiene un plan al cual yo apuesto, que me llena de esperanzas, por las características que tiene el plan y por quien es el encargado de pergeñarlo y lo quiere poner en práctica", subrayó.

"Esto me llena a mí también de esperanzas y me enorgullece ser parte de esta nueva etapa que nuestro espacio va a afrontar con muchas posibilidades de recuperar a la Argentina si la gente, como se prevé, le da la posibilidad", enfatizó.

FUISTE A VOTAR POR PRIMERA VEZ CON TU HIJA. ESTÁS CERCA DEL PENSAMIENTO DE LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LO QUE ELLOS DICEN. ¿QUÉ PIDEN LOS JÓVENES? ¿QUÉ ES LO QUE ASPIRAN LOS JÓVENES HOY DEL CUAL SE PUEDE HACER PARTE PARA SOLUCIONAR Y PARA DARLE ESE ESPACIO QUE LOS JÓVENES SOLICITAN?

“Fue un día realmente completísimo de sensaciones desde que comenzó hasta que terminó. Entré al cuarto oscuro, busqué boletas y me encontré a mí mismo, otra rara sensación y para colmo en compañía de mi hija que estaba debutando con las urnas y le tocaba votar en la misma mesa que a mí”.

Para finalizar opinó que lo que los jóvenes "lo que quieren es escuchar de los padres comentarios positivos de los gobiernos de turno para que ellos no vayan creciendo dentro de ese mensaje negativo que les hace tener hoy en día la apatía y el desinterés que tienen".

"Los chicos están cansados de ver a sus padres desilusionados, desengañados con la política y con los políticos. Es responsabilidad nuestra cambiar ese punto de vista de los padres, esa percepción, para que el mensaje más importante que ellos puedan recibir en la casa que es el de los padres y no de los medios, los políticos tienen que colaborar pero, naturalmente, los padres somos los que mejores sabemos llegar a los hijos venciendo esa batalla, quitando el desinterés y la apatía a los chicos, para empezar a interesarse en esto, a tener deseos de participar y ser ellos también protagonistas de un cambio", sentenció.