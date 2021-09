El municipio detalló los barrios con recolección de residuos diferenciada y explicó cómo hacerlo en cada hogar

A través de un comunicado, la Municipalidad de Bahía Blanca puso de manifiesto la necesidad de comenzar a realizar la separación de residuos como así también los circuitos y sectores donde se realiza la recolección diferenciada.

La recolección diferenciada de residuos se realiza tres días a la semana en los siguientes barrios:

Miércoles: Paihuén, Don Carlos, Los Chañares, Villa Bordeu, Don Ramiro y Villa Belgrano.

Jueves: Palihue, Altos de Palihue, Palos Verdes, Patagonia Nuevo.

Viernes: Patagonia, Molina Campos, Aldea Romana, Las Acacias, Patagonia Norte, Los Horneros.

Todos los recorridos inician a las 14 hs y se delimitan por estos sectores:

Villa Belgrano, se recolectarán en la zona comprendida por Ruta 33, Oliverio Girondo, Las Toscas, Mariano Reynal, y Ruta 33.

Villa Bordeu, Don Ramiro, los Chañares: se recolecta entre las calles República de Croacia, Lucia Miranda, Petrona Heguilor, Ayacucho, las Cotorras, Viamonte.

Palihue: Cabrera, Pilmaiquén, 14 de Julio, Rufino Luro Cambaceres, Tres Sargentos, Prof. Herminia Abat, Sarratea, Fragata Sarmiento.

Palihue (2): Sarmiento, Los Chañares, Cerrito, Roberto J. Payró, Jacksonville.

Zona Molina Campos y Aldea Romana: Pilmaiquén, 14 de Julio, Juan Cortalezzi, Rastreador Fournier, Hipólito Yrigoyen, Saladillo, Belgrano.

Se solicita colocarle a la bolsa un cartel identificatorio con la palabra ¨SECOS¨ (se puede descargar un sticker en: www.bahia.gob.ar/medioambiente/recolecciondiferenciada/) para poder identificarla.

¿Cómo se separa?

En la bolsa se puede poner todo lo que no se pudre:

Plásticos de todo tipo (botellas, contenedores de yogur, untables, envolturas de golosinas, paquetes de fideos, arroz, etc).

Papel.

Cartón limpio y seco.

Metales como latas.

Desodorantes.

Vidrios (sólo si están debidamente envueltos para que no lastimen a los recolectores).

NO poner:

Residuos orgánicos.

Servilletas sucias.

Residuos de baño, toallitas, tampones o papel usado.

Residuos electrónicos.

Residuos voluminosos (materiales de grandes tamaños) en el caso de ramas de poda se deberá llamar a la delegación.

Pilas (pueden disponerlas en cualquier sucursal de la Cooperativa Obrera).