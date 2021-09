"Con los resultados logrados, el radicalismo se para distinto de cara al 2023"

Esas fueron las palabras de Facundo Castelli, Intendente de Puan y candidato a Diputado Provincial por Juntos Dar el Paso, quien indicó que, "de cara a noviembre, primero, una gran responsabilidad de mantener esto". "Hay un gran contenido de voto antikirchnerista y de castigo a los últimos acontecimientos del Gobierno Nacional que hay que mantenerlo con propuestas y llegar muy bien al 14 de noviembre”, expresó a CAFEXMEDIO.

“Feliz por haber obtenido este porcentaje de votos dentro de nuestra alianza Juntos, más allá de que fuimos a internas dentro de nuestra alianza. Lo importante es consolidar este triunfo y haber acompañado desde el lugar que me tocó. Yo no entiendo la política de otra manera, obviamente, desde el trabajo, desde la militancia y desde la humildad", indicó Castelli.

El Jefe Comunal de Puan expresó que "desde lo local, haber logrado este triunfo después de diez años como intendente es bárbaro porque habla de que las cosas se vienen haciendo bien y haber empujado con lo que podía uno en la Sexta para obtener el triunfo y que gane Lorenzo y todo el equipo, también es importante porque creo que nos da de cara a noviembre, primero, una gran responsabilidad de sostener, de mantener esto".

"También hay un gran contenido de voto antikirchnerista y de castigo a los últimos acontecimientos del Gobierno Nacional que hay que mantenerlo con propuestas y llegar muy bien al 14 de noviembre”, añadió.

ESTO TAMBIÉN PARA EL RADICALISMO EN LA SEXTA SECCIÓN ELECTORAL ES UN DATO IMPORTANTE. VOLVER A PONERSE DE MANERA COMPETITIVA MOSTRANDO LOS NÚMEROS EN LA PRÁCTICA QUE ESTÁ VIVO.

“Ya uno lo percibía y lo manifestábamos que el radicalismo se iba a parar distinto en la Sexta Sección pero ni hablar después de este triunfo, porque, obviamente, muchos consideraban que no era posible, que en realidad contra la estructura del PRO en los lugares más grandes iba a ser complejo hacer una buena elección y ganar. Nos teníamos mucha fe en el interior de la Sexta de hacer una buena diferencia pero la verdad que también fue muy bueno, obviamente, todo el trabajo que se hizo en los lugares más grandes y la verdad que hoy el radicalismo se para distinto en la conformación de una alianza que tenemos que sostener y mantener. A partir de ahora, creo que nuestro posicionamiento tiene que ser otro”.

¿JUNTOS, EN ESTA ELECCIÓN, DE ACÁ A NOVIEMBRE, DÓNDE TIENE QUE APUNTAR? ¿TIENE QUE APUNTAR A CONSOLIDAR ESTE VOTO QUE LE DIO LA CIUDADANÍA, NO VOLVER A COMETER LOS ERRORES QUE SE COMETIERON TIEMPO ATRÁS? ¿DÓNDE DEBERÍA CENTRAR SU TRABAJO?

“Primero, en consolidar y, segundo, haber obtenido este resultado nos da sobre todo creo que al radicalismo otra presencia y es ahí donde tenemos que ser más escuchados, en la estrategia, en las propuestas, en las candidaturas obviamente no porque ya están definidas, pero la forma de trabajar de acá a noviembre es eso. Logramos ese protagonismo que hoy la gente nos atribuye con el voto pero que por sobre todo hay que sostener y, como decís vos, con propuestas".

Castelli mencionó que "Facundo Manes fue muy claro en su campaña de qué era lo que quería y cómo lo quería llevar a cabo".

"Hay que reforzar eso y aplicar eso porque se ve que la gente es lo que está esperando más allá de que también ahí hay un voto castigo, no es menos cierto que hay que trabajarlo desde ese punto de vista”, sosutvo.

¿EN LA CONVERSACIÓN, EN EL DIÁLOGO, EN EL MANO A MANO QUE TENÍAS DIARIAMENTE CON LOS VECINOS, SENTÍAS QUE HABÍA UN CANSANCIO POR PARTE DE LA SOCIEDAD DEL OFICIALISMO PORQUE NO SE DECÍA LA VERDAD, PORQUE SE ESCONDÍA, PORQUE HABÍA SOBERBIA? ¿QUÉ ERA LO QUE TE MANIFESTABAN?

“Creo que en el mano a mano la gente está cansada de la mentira, del privilegio para unos pocos, de normas que ellos mismos dictan. Creo que también el tema económico e inflacionario ha producido un desgaste tremendo en los salarios de la gente y ya no quiere más eso. Quiere que le encuentren una solución a eso. En nuestro sector donde el campo es muy fuerte medidas arbitrarias que no hacen más que perjudicar a la producción también. Hoy se ve demostrado en las urnas".

Además, afirmó que "este país cuando lo quieren avasallar o cuando no se respetan sus derechos se pone de pie y le pone un freno a todo esto, que era la gran incógnita que teníamos, que si esto no pasaba en esta elección y no se ratifica en noviembre, la verdad que íbamos a un camino no muy bueno con la conducción del kirchnerismo teniendo mayoría en los senados y en las cámaras de diputados".

"Por fin la gente y, como siempre y gracias a Dios, en la Argentina despierta y le pone un freno a todo esto”, enfatizó.

FIJATE QUE CON ESTOS DATOS EN LA SEXTA SECCIÓN ELECTORAL ESTARÍAMOS HABLANDO DE QUE EL REPARTO DE CARGOS, CON ESTOS NÚMEROS, SERÍA 8 A 3 EN DIPUTADOS.

“Se dio un número espectacular que tenemos que sostener y mantener, tenemos ese gran desafío. No tenía el número final pero la verdad que una gran alegría de que si mantenemos esto y lo llevamos adelante podamos, por lo menos, creo que se puede mantener los porcentajes porque siempre en la general vota un 10%, por lo menos en nuestro distrito y ese 10% por lo menos hay que tratar de mantener esta diferencia para llegar a esto".

AHORA A ENCAMINARSE A LO QUE QUEDA PARA NOVIEMBRE PARA QUE LE DEN UNA SENSACIÓN A LA SOCIEDAD DE QUE ESTARÍAN TRABAJANDO EN FUNCIÓN DE LO QUE LA SOCIEDAD PIDE. CREO QUE ESTE HA SIDO UN GRAN GOLPE HACIA EL KIRCHNERISMO Y ES UN VOTO DE CONFIANZA HACIA LA OPOSICIÓN QUE ESPERA NO SER DEFRAUDADO POR PARTE DE LA SOCIEDAD.

“Ese es el gran desafío. No tenemos que defraudar en estos dos meses y llevarle propuestas a la gente y, por sobre todas las cosas, después del 10 de diciembre ahí es donde creo que también es el otro gran desafío. Si nos vuelve a acompañar y sigue confiando en nosotros de acá a noviembre, después, ratificar esa confianza, porque, obviamente, van a ser dos años donde el oficialismo va a poner toda la carne al asador para poder mantenerse y ahí es donde tenemos que ser aún más fuertes y más inteligentes de cara al 2023”, finalizó.