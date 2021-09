"Las empresas de transporte recibirán un subsidio para solventar los pasajes gratuitos del domingo"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO Ramiro Frapiccini, Director de Movilidad Urbana, al referirse a la resolución que sacó Nación para atender la gratuidad de los viajes el día de las PASO. "El beneficio rige durante todo el día domingo porque hay autoridades de mesa que terminarán la jornada laboral a las 10 de la noche", manifestó.

“Se tomó la decisión, en primer lugar, de que el transporte público sea gratuito, o sea que nadie el domingo va a pagar el boleto. Además, van a funcionar con frecuencia de día de semana y no con frecuencia de feriado ni domingo", indicó Frapiccini.



El funcionario local informó que "en la página gpsbahia.com.ar están los horarios, los recorridos, y, además, uno puede ver online por dónde viene el colectivo, cosa de salir cinco minutos antes y no estar esperando mucho tiempo en la parada".

"Va a haber más colectivos porque en general los domingos de elecciones hay más gente dando vueltas por la calle, más gente circulando, moviéndose", agregó.

¿HAY QUE PRESENTAR LA SUBE?

“No, porque no dan los tiempos técnicamente para hacer la programación de todas las máquinas SUBE para que no les cobren a cualquiera que apoye la tarjeta”.

¿DOMINGO VIAJE GRATUITO ENTRE LAS 8 Y LAS 18HS O ES TODA LA JORNADA?

“No, todo el día porque esto también está disponible para las autoridades de mesa que tienen que presentarse en las escuelas a las 7 de la mañana y, en general, hay escuelas donde a veces hasta las diez, diez y pico de la noche, están contando votos. Esa gente, cuando termina su trabajo en la escuela, también va a tener disponible el transporte público con horarios de días de semana y en forma gratuita. Va a ser durante todo el día domingo".

¿QUIÉN SOLVENTA ESTOS PASAJES DEL DÍA DOMINGO?

“Nosotros veníamos manejando esta posibilidad desde el municipio, pero, el día miércoles, a la tarde, Nación sacó una resolución en este sentido, lo adhirió la Provincia de Buenos Aires y hay un fondo destinado por parte de Nación para atender la gratuidad de los viajes. No es que se va a pagar viaje por viaje, porque, como no se pasa la SUBE por la máquina, no se puede contabilizar la cantidad de gente que viajó".

Frapiccini explicó que "sí va a ser algún apoyo económico para las empresas porque las empresas van a pagar horas extras porque hay muchos choferes que estaban ya con el franco asignado y, a partir del miércoles, se los volvió a convocar para trabajar el domingo".

"Es un esfuerzo que hacen las empresas. Hay un subsidio que es nacional que por adherir a esa resolución nacional las empresas de Bahía Blanca van a acceder por el transporte gratuito del domingo", remarcó.

¿HAY ALGUNA DISPOSICIÓN RESPECTO DE LA APERTURA DE VENTANILLAS Y LA APERTURA DE PUERTAS EN LOS DISTINTOS MICROS?

“La disposición habla de ventilación arriba del colectivo. Cuando el colectivo cada dos cuadras está abriendo las puertas de adelante y atrás eso ya genera una circulación de aire. Siempre es aconsejable tener alguna ventanilla más abierta pero también sabemos que por ahí cuando la gente se sube a las 6 de la mañana y ve una ventanilla abierta y se sienta en ese asiento, cierra la ventanilla. La circulación de aire se da igual pero lo que aconsejamos es siempre circular con las ventanillas abiertas. Lo que sí respetar el uso del barbijo, el distanciamiento, y demás, arriba de la unidad también”.

Además, mencionó que "el colectivo no puede viajar con la puerta abierta, lo mismo que se intentó en algún momento o se dijo en algún momento en Buenos Aires que iban a sacar las ventanillas".

"Eso por seguridad del pasajero, de seguridad vial, no se puede, porque si una persona queda cerca de la puerta que está abierta y se cae, el responsable termina siendo el municipio, o la empresa, o el prestador, pero, con la apertura y cierre permanente de las puertas en las paradas eso es lo que está generando la circulación de aire adentro del colectivo", subrayó.

¿SE SIGUEN HACIENDO LAS DESINFECCIONES QUE SE HACÍAN EL AÑO PASADO?

“A la noche las unidades se desinfectan. Y, después, en las cabeceras, se les hace una limpieza, sobre todo de los pasamanos, y demás, pero, a la noche, se hace una desinfección más profunda en todas las unidades", finalizó.