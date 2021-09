"Manes y Natali son gente que tiene buena voluntad pero, sin experiencia, a veces no alcanza"

Esas fueron las palabras de Adrián Jouglard, Secretario de Gobierno y precandidato a Concejal por la Lista Juntos UCR, quien agregó que "nosotros queremos ir en estos momentos que son tan difíciles con gente que tenga experiencia en la gestión". "Santilli es una persona que tiene mucha experiencia en la gestión, ha estado al frente del Ejecutivo y conoce cómo es el mecanismo y funcionamiento de los distintos organismos que tiene el Estado", expresó a CAFEXMEDIO.

“Dentro de lo que es la lista de precandidatos a concejales, estamos ada uno dentro de su espacio apoyando a su candidato. En el caso de los radicales que integran la lista, están trabajando con Facundo Manes y con la lista de Lorenzo Natali y nosotros estamos apoyando la lista del Colo Santilli y de Fernando Compagnoni”, indicó Jouglard.

El funcionario local comentó que ayer Macri arribó a nuestra ciudad para mantener una reunión con un grupo de padres organizados tratando el tema de la escolaridad y después fue para Punta Alta que tenía un acto ya organizado con voluntarios y fiscales de Juntos para la próxima elección".

EN LO QUE HACE A LAS EXPECTATIVAS ELECTORALES TANTO EN BAHÍA BLANCA COMO LA SECCIÓN ¿QUÉ PERSPECTIVAS TIENEN?

“Yo no tengo muchas encuestas. Uno puede percibir que, en general, hay en la sociedad un agotamiento y una apatía por ahí por las próximas elecciones, por lo cual no expresa tanto como en otros momentos cuál es su apetencia a la hora de la votación. A mí me toca salir bastante con el Intendente a visitar distintos lugares, barrios y obras y su figura todavía sigue siendo muy respetada y recibida con mucho afecto en cada uno de los lugares. Por lo tanto, entiendo que lo que tiene que ver a nivel local la lista que representa el oficialismo, en virtud de ello, puedo percibir que nos va a ir bien”.

EN FUNCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA Y DESPUÉS DE TENER CASI SEIS AÑOS DE GESTIÓN AL FRENTE HÉCTOR GAY ¿CUÁL ES LA TAREA QUE DESARROLLAN USTEDES COMO CANDIDATOS CUANDO RECORREN LOS BARRIOS, CUANDO RECORREN LOS SECTORES, CUANDO SE ENCUENTRAN CON LOS VECINOS DE BAHÍA BLANCA? ¿QUÉ ES LO QUE PIDEN? ¿QUÉ ES LO QUE SOLICITAN?

“La mayoría de los bahienses, las inquietudes son más o menos similares y todas están basadas en todo lo que tiene que ver con obra pública de infraestructura urbana. En algunos barrios se pide la red de cloacas o se pide mejorar la red de agua potable, asfalto, cordón cuneta o luminarias. También nosotros en algunos casos planteamos cuál es la problemática del lugar, de poder hacer la obra pública, el caso de cloacas y venimos haciendo obras en distintos lugares de la ciudad".

Además, mencionó que, "en lo que tiene que ver con el alumbrado público, nosotros estamos haciendo un trabajo de renovación de luminarias en toda la ciudad, obviamente, que va a llevar tiempo porque Bahía Blanca tiene 35000 puntos lumínicos".

"Estamos por ahora dándole prioridad al recambio y a todo lo que son columnas. En las obras de asfalto el municipio da prioridad para hacer obras en lugares donde funciona el transporte público y en aquellas calles que son troncales y que de alguna manera permiten que en algunos barrios donde todavía son casi todas las cuadras de tierra tengan acceso en muy pocas cuadras a una de estas troncales y le permitan enseguida acceder a la red vial con asfalto", agregó.

"Hay necesidad de asfalto pero para eso también necesitamos que los frentistas conformen consorcios o conformen formas distintas como para poder acceder”, añadió.

¿QUÉ PERFIL ESTÁS IMAGINANDO QUE DEBE TENER EL CONCEJO DELIBERANTE A PARTIR DE DICIEMBRE?

“Nosotros necesitamos que de alguna manera Bahía Blanca empiece a salir junto con todo el país de esta tremenda crisis que se está viviendo. Hoy el país tiene niveles de pobreza sin precedente, niveles muy bajos de generación de empleo, empleo genuino y también niveles muy bajos de inversión. Esto hace que el país en general y, Bahía en particular, tenga muy poca capacidad de la gente poder tener un empleo genuino, genera desocupación, genera más pobreza y, de alguna manera, va generando que en la medida que pasa el tiempo la pobreza se consolida, se instala y es muy difícil después revertirla".

Jouglard sostuvo que "el Concejo Deliberante se tiene que poner al frente en trabajar en todos aquellos proyectos que de alguna manera permita, que la ciudad tenga más inversiones, dentro del ámbito que le compete".

"Nosotros, ahora se ha presentado un proyecto en el Concejo Deliberante de eximición de tasas para nuevas inversiones que se vienen a radicar en la ciudad. Nosotros ponemos nuestro granito de arena para que en Bahía Blanca empiece a crecer el empleo y la inversión. Sin inversión no va a haber crecimiento", subrayó.

"El Estado no va a poder resolver el problema de la pobreza por sí solo sino lo que está haciendo el Estado nacional a través de la política ilimitada de subsidios es de alguna manera ir instalando la pobreza y no sacarla. No hay ninguna política pública nacional ni provincial que de alguna manera permita que la gente vaya saliendo. No hay políticas de educación, de inserción laboral de toda la gente que hoy está de alguna manera subsidiada con alguno de todos los planes que el Estado nacional tiene", remarcó.

¿QUIÉN VA A QUERER INVERTIR EN LA REPÚBLICA ARGENTINA SI APENAS INVERTÍS TENÉS QUE PENSAR QUE VAS A TENER NO UN EMPLEADO SINO UN PROBLEMA? PORQUE TENÉS UN SINDICATO ATRÁS, POR LO QUE COBRA DE SUELDO EL EMPLEADO CASI EL 70% LO TENÉS QUE PAGAR EN IMPUESTOS, EN APORTES.

“En la Argentina hay 40000 consultorios odontológicos, de los cuales hay menos de 20000 auxiliares de odontología, o sea, asistentes dentales. Se perdió la mitad del empleo solo en consultorios odontológicos, lo mismo lo podés ver en consultorios de psicología, kinesiología o en consultorios médicos. Hoy un profesional que antes tenía la capacidad de generar un empleo ya no genera más ese empleo, apenas está generando menos de medio empleo".

El Secretario de Gobierno expresó que "eso tiene que ver con que las leyes laborales son muy difíciles de llevar adelante para aquel que quiere contratar a una persona y eso también es importante que en algún momento se ponga en discusión".

"Necesitamos un sistema a través del cual, por ejemplo, no sea imposible echar a una persona porque si alguien tiene un empleado y después, en algún momento no tiene más capacidad contributiva para poder pagarle, tiene que de alguna manera decir que no lo puede tener más, tiene que prescindir de ese empleo pero resulta que no lo puede hacer porque para poder pagarle todo lo que se generó por su condición de trabajador le genera que no lo pueda afrontar", manifestó.

"Tiene que haber algún sistema de seguro porque tampoco estamos proponiendo que el trabajador se quede desprotegido sino que tiene que haber algún mecanismo alternativo de seguro de desempleo que no vaya sobre la carga del empleador. Hoy lo que necesitamos es que la gente empiece a tener empleo genuino, no que tenga empleo en el Estado, porque el Estado nacional ha nombrado en todo este tiempo de la pandemia un montón de gente y toda esa gente que se termina nombrando, en realidad, es un subsidio encubierto bajo una forma de empleo. Cuando te hablo de empleo te hablo de empleo privado, genuino y en blanco con toda la cobertura de la ley", ratificó.

¿POR QUÉ DEBEN VOTARLO A SANTILLI?

“Santilli es una persona que viene trabajando sobre el gobierno de la Ciudad Autónoma desde este último tiempo, ha trabajado mucho en la construcción de la fuerza de seguridad. La Ciudad Autónoma que hoy es una fuerza de seguridad de ejemplo para el resto del país y está al nivel de cualquiera de las policías del mundo y, en primer término, nos interesaría que se pudiera hacer lo mismo dentro de la Provincia de Buenos Aires".

"Es una persona que tiene mucha experiencia en la gestión, ha estado al frente del Ejecutivo mucho tiempo. Entrar al Estado, cuando uno ingresa al Estado uno debe conocer cómo es el mecanismo y funcionamiento de los distintos organismos que tiene el Estado y, en ese sentido, Santilli tiene una expertise muy grande para el funcionamiento. Al igual que Fernando Compagnoni por sobre la oferta del radicalismo de Facundo Manes o Lorenzo Natali que son gente que tiene buena voluntad, que es gente proba pero que no tienen experiencia en la Administración Pública, por lo cual nos parece a nosotros que queremos ir en estos momentos que son tan difíciles con gente que tenga experiencia en la gestión, que solo la buena voluntad a veces no alcanza", finalizó.