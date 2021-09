De Leo: "Axel Kicillof decepcionó a sus votantes"

El senador bonaerense y presidente de la Coalición Cívica ARI en la provincia de Buenos Aires, Andrés De Leo, analizó el panorama de cara a las elecciones primarias del domingo que definirán la interna de Juntos de cara a las legislativas de noviembre.

El legislador aseguró que el Frente de Todos no podrá repetir la performance de 2019 luego de un año y medio de mandato donde no pudo avanzar con sus promesas, pero que Juntos por el Cambio enfrenta el desafío porque "la vara está muy alta" a partir de la performance en las elecciones de 2017.

Fue una campaña con bastante interna dentro de Juntos, pero finalmente Diego Santilli y Facundo Manes van a compartir bunker ¿Cómo repercutió todo esto en el bloque del Senado?

En el bloque la verdad que no hubo ninguna clase de repercusión negativa, al contrario, la relación con todos los integrantes del bloque del Senado es además de cordial, positiva y en ese sentido tengo que decir que ha sido una experiencia importante y creo que positiva por lo menos en lo que ha sido el funcionamiento del bloque en esta etapa de competencia interna.

Igual, dentro de la Coalición Cívica hubo varias críticas a la candidatura de Manes y a que se haya roto la unidad, ¿Cómo se saneo eso?

La crítica que hizo Lilita Carrió fue por la exclamación que hizo Facundo Manes respecto de un ofrecimiento que él dice que tuvo en su momento, y que nunca existió, respecto a una vicepresidencia.

Después, desde el punto de vista político, la verdad es que nosotros entendíamos que la unidad podía ser con algún candidato que garantizara ecuanimidades de todas las partes o quien tuviera mayores posibilidades de derrotar al kirchnerismo. Y Facundo Manes entendió que tenía que ir sí o sí, porque él priorizaba un reposicionamiento interno de la fuerza política por sobre la competitividad en noviembre. Esa fue la crítica, que está dentro del marco de convivencia que tiene que haber, y de diferencias que tenemos dentro del espacio.

Si algo más se le cuestionó, está vinculado a alguna crítica que Facundo Manes hizo al jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Me parece que eso no es constructivo, al contrario, lo que espera nuestro votante y gran parte de una sociedad que busca una alternativa al kirchnerismo es una oposición unida, fuerte y que tenga en claro que el límite es el kirchnerismo.



Se planteó esta elección como "clave", más allá de que son elecciones legislativas, ¿está de acuerdo con esa lectura o se la sobrevaloró?

Hay un dato que no puede pasar desapercibido, y es que en plena pandemia, cuando el país estaba en una situación muy complicada y el Gobierno estaba dando los primeros pasos para ver cómo enfrentábamos justamente la pandemia, intentó avanzar con algunos proyectos de leyes y decisiones que efectivamente mostraron cuáles son sus reales intenciones.

Estamos hablando de avanzar, por ejemplo, con el tema Vicentín. O de los proyectos que se presentaron en el Senado bonaerense, de expropiaciones, creación de impuestos y de utilización de esos impuestos por parte de las agrupaciones sociales. Con la idea de avanzar sobre la reformulación de la Justicia, que fue lanzado por el propio Presidente.

Alguna situación similar ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof no avanzó sobre cubrir las vacantes buscando quebrar a la oposición, o algún resultado electoral en el futuro que le permita al Frente de Todos tener mayoría para nombrar jueces y cargos vacantes en la Justicia.

En ese sentido, me parece que las elecciones cobran una importancia mayor. Si un Gobierno en plena crisis, necesitando del conjunto de todos los argentinos para ver cómo sortear la crisis sanitaria, intentó avasallar y avanzar con proyectos polémicos y que la mayoría de la gente rechaza, me parece que la sociedad tiene que prestar mucha atención. De ahí la importancia de esta elección.

En el Senado bonaerense sí será clave, lo señalaba también el oficialismo, ¿creen que van a poder mantener la mayoría en el senado?

Aspiramos a que sí. Creemos que hay posibilidades de hacer una muy buena elección. Creemos que gran parte de los bonaerenses que confiaron en el gobierno de Axel Kicillof y Alberto Fernández se encuentran decepcionados y seguramente no van a poder repetir la elección del 2019.

Pero también nosotros somos conscientes de que tenemos la vara muy alta porque hay que repetir o hacer una elección lo más parecida posible al 2017 que fue una extraordinaria elección en cuanto a resultado, más que electoral, en cuanto a la cantidad de legisladores que se lograron colocar y sin olvidar que en aquel momento nosotros teníamos al oficialismo dividido. Hoy está unido. Es un desafío importante, pero mantenemos un optimismo de que vamos a renovar la mayor cantidad de las bancas que ponemos en juego.

En ese sentido, ¿cree que la interna fue favorable en esta campaña para captar votos?

Es probable. Está claro que la estrategia no fue meramente electoral, sino que estamos viviendo una etapa de nuestra alianza política que había que abordar. Además de haber sostenido el espacio republicano.

Ésta claramente es la alternativa más seria, importante y de mayor volumen político al kirchnerismo. Se sostuvo en el Gobierno los cuatro años y después de la derrota electoral. Esto marca una situación inédita y novedosa en la política argentina. Nunca antes un espacio de alianza se sostuvo después de una derrota electoral.

Hoy tenemos que atravesar el desafío de generar esta situación interna sobre cuál es el perfil de la alianza y quienes son los candidatos mejor posicionados para encabezar las listas en la Provincia, en cada una de las secciones, y en los distritos de la provincia de Buenos Aires, con lo cual yo creo que vamos a terminar fortalecidos.

Va a depender también, obviamente, de la capacidad de interpretación que tengamos los dirigentes de leer bien cuál es el voto que va a ocurrir el próximo domingo. Yo creo que Juntos por el Cambio interpretó muy claramente cuál fue el sentido del voto en el 2019, que era mantenernos unidos y hacer el contrapeso de fuerzas políticas en la provincia de Buenos Aires y en la Nación.

Recién mencionaba esta cuestión de cómo va a votar la gente. El oficialismo está haciendo una campaña que apela al "voto memoria" de los cuatro años de gestión de María Eugenia Vidal, ¿A qué apela Juntos por el Cambio, y sobre todo la lista Es Juntos?

Justamente a que cuando uno pone en la balanza el gobierno de María Eugenia Vidal y el gobierno de Axel Kicillof, claramente hay un saldo muy favorable.

Axel Kicillof junto con el kirchnerismo en Nación vinieron para revertir supuestamente la tierra arrasada. Parece que la tierra no era tan arrasada porque claramente no tuvo ninguna dificultad, ni siquiera al inicio de su Gobierno, para pagar los sueldos, los aguinaldos, o tener que salir como tuvo que hacer María Eugenia Vidal de auxilio en muchísimos municipios.

El gobernador Kicillof no ha podido cumplir prácticamente con ninguna obra pública de importancia. Los anuncios los está haciendo ahora. No le pudo llevar a los bonaerenses una mejora en su calidad de vida. Cuando ellos decían "la gente no come cemento", hoy ni siquiera hay cemento.

Me parece que el gobernador Kicillof tendría que explicarle a los bonaerenses por qué tuvo las escuelas cerradas prácticamente un año, por qué la provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional están con los peores indicadores en materia de cómo se ha llevado adelante la situación sanitaria. Y le tendrán que explicar a los bonaerenses por qué no hemos tenido ningún avance en materia de recuperación salarial que había prometido; por qué le ajustaron a los jubilados.

Me parece que el gobernador Kicillof y el kirchnerismo en general quieren apelar a una memoria selectiva, la memoria de este poco más de año y medio de gobierno verdaderamente ha sido muy desfavorable para su Gobierno y para todos los bonaerenses.

¿Cuánto influyó en todo eso la pandemia? ¿No es un aliciente, de alguna manera para el Gobierno? En este caso de Axel Kicillof, pero si lo hubiera sido de María Eugenia Vidal o de cualquier otro candidato...

Sí, evidentemente es un atenuante a las responsabilidades. Pero el manejo de la pandemia ha sido muy malo. Previsiblemente muy malo, porque el Gobierno Nacional y el Provincial, que repitió las recetas, se enamoró de una cuarentena eterna a la espera de las vacunas, y todos la hicimos. Íbamos hacia un desastre sanitario y un desastre económico, y es lo que terminó ocurriendo.

La pandemia existió en todos lados del mundo, pero las consecuencias de la pandemia no fueron iguales en la argentina y en la provincia de Buenos Aires que en otros lugares del mundo. Y ni hablar si uno compara, por ejemplo, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La realidad es que la pandemia existió, existe, es un problema que requiere de atención inmediata, pero el Gobierno lo ha manejado muy mal y las consecuencias han sido muy negativas. Cuando el Presidente dijo "es la economía o es la salud" nosotros le dijimos "es la economía, la salud, la educación" y hay que trabajar de forma planificada, coordinada y no de improvisación en improvisación.

Argentina tuvo un retroceso enorme en materia económica a pesar de que ellos decían que estábamos en el piso. Bueno, si estábamos en el piso, nos llevaron al subsuelo. En materia sanitaria los números son absolutamente elocuentes y lamentablemente devastadores.

¿Cómo sigue esto a partir del lunes? Cuando pase la tormenta y esté definida la interna.

Los resultados indicarán los ordenamientos, estoy convencido de que nuestro espacio que lleva de precandidato a Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires tendrá una victoria. Pero como lo hemos venido trabajando siempre, la idea es fortalecer la unidad del espacio.

Eso no quiere decir que haya unanimidad, porque tenemos matices, miradas distintas en algunas cuestiones coyunturales, sobre la vida pública. Pero la idea es justamente fortalecer la unidad, trabajar muy fuertemente de cara a la verdadera elección que nos enfrentamos, que es la de noviembre.

En ese sentido yo confío que una vez pasadas las elecciones vamos a trabajar para fortalecer una propuesta que sea la más votada en la provincia de Buenos Aires en noviembre de este año.

No quiero dejar de preguntarle, porque viene del interior de la Provincia y ha hecho carrera en la legislación bonaerense, ¿Cómo ve a Diego Santilli, un precandidato que es vicejefe de Gobierno porteño y que ha hecho la mayoría de su carrera política en la Ciudad de Buenos Aires?

La verdad es que lo veo muy involucrado en los temas, empapado y comprometido. Es un dirigente que se ha encargado de evaluar y analizar cada uno de los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, yo que no tenía con él un contacto más que protocolar, me ha sorprendido gratamente.

Estoy convencido que va a ser un candidato que va a defender muy bien los intereses de la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados.

¿Están conformes con la representación de la Coalición Cívica en la lista? Tienen varios nombres importantes entre los primeros lugares, como Juan Manuel López y Marcela Campagnoli...

Sí. La Coalición Cívica ha tenido lugares importantes. Era una situación difícil, porque cuando estamos en un proceso interno de competencia y de competitividad, muchas veces conformar a todos los espacios es difícil.

La Coalición Cívica apostó a un proyecto ganador y si eso se plasma, como estamos muy convencidos de que va a ocurrir, vamos a crecer seguramente en representación en la provincia de Buenos Aires y este es un dato no menor, porque tal vez podamos ser una de las fuerzas que más crezca dentro de la representación en el seno de Juntos por el Cambio.

Recordemos que en la lista de Diego Santilli en los primeros lugares hay dos candidatos de la Coalición Cívica, estamos renovando los cargos que ponemos en juego en la Legislatura y con alguna expectativa de crecimiento en el caso de que la gente nos acompañe este domingo en forma importante. Y dentro del territorio estamos liderando muchos espacios de disputa territorial en el marco de la alianza, lo cual representa un crecimiento por lo menos en el volumen político de nuestra fuerza. (INFOCIELO)