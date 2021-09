"Los pozos no estaban en funcionamiento y son parte del abandono de la infraestructura de los últimos años"

Esas fueron las palabras de Germán Ciucci, Presidente de ABSA, al referirse a los destrozos cometidos en las últimas horas en tableros eléctricos de tres perforaciones del Bajo San José. "De los 16 pozos que se encuentran ahí, 4 para la semana que viene ya van tener en funcionamiento y encontramos este hecho lamentable de vandalismo. No puedo decir cuál es la intención de alguien que va y rompe lo que es bueno para Bahía Blanca", expresó a CAFEXMEDIO.

"Detectamos en el día de ayer cerca del mediodía un hecho de vandalismo y robo en el sector del Bajo San José donde ABSA tiene una batería de perforaciones que datan de hace más de 10 años y que estábamos en este plan histórico hídrico y de forma complementaria, ABSA, con un plan de contingencia, con obras de más corto plazo, entre ellas la de refuncionalizar esta batería de pozos", indicó Ciucci.

Además, informó que "de los 16 pozos que se encuentran ahí, 4 para la semana que viene ya tener en funcionamiento y encontramos este hecho lamentable de vandalismo".

"Nos encontramos con muchos problemas de rotura de tableros en varios de los pozos. Nos perjudicaron fuertemente", agregó.

¿ESOS POZOS TIENEN UNA UTILIDAD IMPORTANTE EN EL DÍA DE HOY? PORQUE EN ALGÚN MOMENTO LAS AUTORIDADES DECÍAN QUE ESTABAN LOS POZOS PERO DIRECTAMENTE ALGUNOS NO ESTABAN FUNCIONANDO.

“No estaban en funcionamiento, fue parte del abandono de la infraestructura en las instalaciones de los últimos años. Estos pozos cumplen una función de cuando hay bajo nivel en el Dique Paso las Piedras surge de complementos agua directa que no hay que tratarla, así que va a mezcla directa y se puede hacer uso en esos momentos complejos y, obviamente, ayudan a presurizar y mejorar el transporte".

Ciucci subrayó que "es más que importante teniendo ya los pozos realizados poder entre el plan de contingencia que abarcaba 13, 14 ítems, además de las grandes obras de los organismos internacionales, que ya fueron anunciadas, esta era una obra más, importante, que permitía ayudar a mejorar el sistema en Bahía Blanca”.

¿CUÁNTOS POZOS ESTÁN FUNCIONANDO O ESTARÍAN FUNCIONANDO? EN REALIDAD NOSOTROS CREEMOS QUE HAY BASTANTE AGUA EN EL DIQUE DESDE HACE TIEMPO.

“Estos pozos cuando entraron en abandono y en deterioro ya después levantarlos ante la emergencia es complicadísimo. Hay que entenderlo desde la producción, el transporte y la distribución de agua, que es los tres niveles de actividad que estamos atacando. Lo que se tiene hay que tenerlo en buen estado para ponerlo en funcionamiento cuando sea necesario, por lo tanto, si esto no lo teníamos preparado para este verano, de necesitarlo, ya no habría tiempo por lo que conlleva conseguir los materiales, contratar la mano de obra".

Mencionó que "había dos en funcionamiento, que se pusieron la semana pasada y había dos más que iban a entrar en funcionamiento la semana que viene".

"Lamentablemente, se retrasa todo ese plan que es tan importante y que día de atraso genera fastidio al usuario, a ABSA”, añadió.

“Todos estos pozos y los tableros de control tienen sus gabinetes. Es algo que alguien que sabía que existen ahí pozos y que puede haber, estimo, materiales de valor, o la otra posibilidad es que se quiera hacer un hecho de vandalismo simplemente porque no ha gustado el plan de obra pero yo no lo puedo aseverar. No puedo decir cuál es la intención de alguien que va y rompe lo que es bueno para Bahía Blanca", subrayó.

“Vamos a ver si extremamos con la policía de Cabildo alguna medida de seguridad para que no vuelva a pasar. Es muy difícil controlar esto. Es un gran esfuerzo que venía haciendo la Provincia y ABSA en este sentido", enfatizó.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL CON ESOS CAMPOS? ¿ESTÁ MÁS O MENOS RESUELTO ESO? PORQUE LA ÚLTIMA INFORMACIÓN QUE NOSOTROS TENÍAMOS ERA DE LA CÁMARA DE MAR DEL PLATA DICIENDO QUE EL JUICIO HABÍA QUE ABONARLO POR PARTE DE LA PROVINCIA A LOS PROPIETARIOS DE LOS CAMPOS. ¿CUÁL ES LA REALIDAD HOY?

“Estas son expropiaciones que datan de algunos años ya y como tantas cosas nos tocó en esta gestión desde la pandemia, el desenlace de estos juicios nos tocó también en la gestión actual. Hemos pagado recientemente la expropiación de uno de los campos y está a resolverse la situación del otro. Así que eso quedaría, en términos legales, cerrado. Por suerte, hasta el momento, siguen sin dificultades".

EL CAMPO QUE SE PAGÓ ¿POR QUÉ MONTO SE PAGÓ LA EXPROPIACIÓN?

“Está por debajo de los $20.000.000, la parte que nos tocó pagar ahora".

¿UNA PARTE LA PAGA ABSA Y UNA PARTE LA PROVINCIA O TODO LO TIENE QUE PAGAR ABSA?

“No. ABSA paga todo".

LA VERDAD QUE ES UNA NEGOCIACIÓN QUE EN SU MOMENTO INDUDABLEMENTE NO SE HIZO DE LA MEJOR MANERA Y LES TOCA, AÑOS DESPUÉS A LOS QUE TIENEN QUE ADMINISTRAR, PAGAR ALGO DE LO CUAL NO TENÍAN CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN.

“Uno se encuentra con muchas de estas cuestiones así como nos encontramos con el abandono total del servicio, esa política de falta de operación y mantenimiento, de esperar a que se rompa. Es un claro ejemplo el de las perforaciones el estado de abandono. Evidentemente, no sé cuáles eran los intereses que se representaban en la gestión anterior, lo que sí sé que, seguramente, no eran los intereses de los usuarios".

ESTO QUE YO LE MENCIONO DEL ACUERDO QUE SE HIZO CON LOS CAMPOS FUE DURANTE LA GESTIÓN DE SCIOLI QUE FUE EL QUE GENERÓ ESOS ACUERDOS QUE, EN DEFINITIVA, DESPUÉS, NO TERMINARON BIEN. RESPECTO A ESTO USTED DICE QUE ENCONTRÓ A ABSA EN UN ESTADO DE ABANDONO DEL SERVICIO AQUÍ EN BAHÍA BLANCA.

“En Bahía Blanca y en, prácticamente, toda la concesión. Creo que está a la vista el abandono en cuanto a la operación y mantenimiento y a las obras. Hoy en Bahía Blanca podemos decir que por el Gobernador de la Provincia y el Ministro de Infraestructura estamos ante un plan hídrico de los más importantes en la historia en el caso de Bahía y ABSA está complementando con un plan de contingencia de 1200 millones, 160 millones de dólares para obras de fondo que se van a ir viendo en estos años".

Ciucci dijo que "cada año Bahía Blanca va a tener el sistema de producción, transporte y distribución de agua que va a ir mejorando notablemente hasta que se terminen las grandes obras, las cuales algunas ya están licitadas".

"Así que el plan es ambicioso, importante y es verdadero, llegó porque la plata está y se está licitando", aseveró.

ES CIERTO QUE USTEDES MENCIONARON QUE NO TODO SE VA A PODER RESOLVER PARA ESTE VERANO NI EN EL CORTO PLAZO CUANDO LA GENTE AQUÍ EN BAHÍA BLANCA SE MANIFESTÓ PREOCUPADA E INDIGNADA PORQUE NO TENÍA EL SERVICIO. ¿CUÁL ES EL MENSAJE QUE USTED TIENE PARA ELLOS?

“Siempre que no esté de por medio algún tema ambiental de sequía relacionado con ello vamos a estar brindando un servicio un poco mejor que el año pasado y así va a ser en lo sucesivo de los años donde va a haber un ABSA, hasta que estén las grandes obras, más presente en cuanto a cuadrilla. Vamos a estar con el plan de emergencia del año pasado, vamos a intentar mejorarlo con los camiones cisterna, con todas las pequeñas cisternas que se ponen en cada lugar, mejorando muchísimo la infraestructura. Lo que está y lo que ABSA tenía tiene que estar funcionando, como lo de las perforaciones. Esa es la idea, con lo poco que hay de infraestructura que esté funcionando bien".

LAMENTABLEMENTE ESTE AÑO VAMOS A TENER QUE VOLVER A CONVIVIR O ALGUNOS SECTORES DE LA CIUDAD VAN A TENER QUE VOLVER A CONVIVIR CON SITUACIONES DE EMERGENCIA, CON CAMIONES CISTERNA Y CON AYUDA DE PROVISIÓN DE AGUA.

“Uno espera que no. Es probable que suceda. Estaría mintiendo si digo que está todo resuelto porque es imposible. Cualquiera que dijera que las cosas van a estar resueltas para el verano está mintiendo porque no habría forma, pero sí que hicimos un gran esfuerzo durante este año que van a estar los planes de contingencia a la orden del día y esperemos que si sucede sea por poco tiempo y se pueda resolver rápidamente, que ABSA y la Provincia puedan llegar de alguna forma a subsanar la situación", finalizó.