"Sólo el 40 % de los docentes bahienses han recibido las dos dosis contra el Covid"

Así lo aseguró a CAFEXMEDIO, Ana Canullo, titular de Suteba en Bahía Blanca, quien agregó que, por lo tanto, hay un 60 % que tiene una sola vacuna aplicada. "Los niños y las niñas de primaria no están vacunados y todavía no está autorizada la vacuna, y de secundaria recién se están vacunando los chicos y las chicas que tienen comorbilidades", remarcó.

“La idea de la presencialidad plena implica que ya no existan más estas burbujas y que todos los chicos y chicas concurran en totalidad a las escuelas. El tema es que plantean por un lado esta situación, por otro lado hablan de determinadas medidas que habría que tener dentro de las aulas por la cuestión de la pandemia, por la cuestión preventiva y es muy difícil que esas dos cuestiones convivan porque tenemos cursos que son muy numerosos, hay escuelas que tienen cursos de más de 30 o 40 alumnos y alumnas", indicó Canullo.

La dirigente local mencionó que "hay directivos que están tratando de armarlo dentro de las escuelas pero que es muy difícil, hay otros que piensan esperar".

"Se está planteando algo que se llama presencialidad programada que es no hacerlo en forma de burbujas pero sí que día a día haya un grupo de alumnos y alumnas que no van, o sea, siempre son distintos, es como una rotación, en vez de ser por semana es por día. Es bastante difícil de organizar", agregó.

Canullo sostuvo que "lo que nosotros vemos es que dentro de las escuelas se hacen denodados esfuerzos por sostener la presencialidad en este contexto que estaba más o menos la cuestión organizada y que esta situación ahora, actual, esta comunicación que llegó se desprende de lo que ya se había decidido en el Consejo Federal de Educación".

"Creemos que es una imposición que no responde a necesidades que tengan que ver ni con la salud, ni con la educación sino de tratar de demostrar que está todo bien, que están todos los chicos en la escuela, por ahí sí de cara a la cuestión electoral, a la campaña, más que situarse en la escuela, ver qué dificultades hay, qué dificultades se pueden ocasionar con esto, porque, realmente, son muchas cosas, por ejemplo, en la escuela se realiza un ingreso escalonado", manifestó.

¿CON LA PRESENCIALIDAD PLENA TAMBIÉN ES UN INGRESO ESCALONADO?

“Vos a cada chico que entra tenés que tomarle la temperatura, mirarle la declaración jurada y ponerle alcohol en gel en las manos. Hay una persona en la puerta de la escuela que tiene que hacer eso. ¿Cómo hacés si están entrando todos al mismo tiempo?. Lo que les digo es que hay que estar en una escuela para saber cómo es la situación porque realmente son cosas que se dicen y se deciden detrás de un escritorio pero sostenerla dentro de la escuela, sostener que se puedan limpiar las aulas, pueda haber la ventilación en forma casi permanente, que haya distanciamiento entre chico y chico".

Canullo informó que "las aulas no son más grandes que 6x6 y hay más chicas que esa" y se preguntó: ¿cómo hacés para meter 30 chicos que estén en un metro cuadrado por chico y que además se tiene que conservar la distancia de dos metros al docente?. ¿El docente tiene que estar colgado del techo o pegado a la pared?”.

¿LA TOTALIDAD DE LOS DOCENTES TIENE LA DOBLE VACUNA?

“El 60 % de la docencia tiene una sola vacuna, una sola dosis, el resto sí tenemos las dos dosis. Los niños y las niñas de primaria no están vacunados y todavía no está autorizada la vacuna, y de secundaria recién se están vacunando los chicos y las chicas que tienen comorbilidades. La cuestión no es solamente la docencia, el tema es que en las familias la mayoría de la población más joven que es supuestamente a la que estaría atacando mucho en otros países esta variante nueva, la variante Delta, no están recibiendo todavía la vacunación masivamente".

¿EL 60 % DE LOS DOCENTES DE BAHÍA BLANCA NO ESTÁN VACUNADOS CON LAS DOS DOSIS?

“Tenemos solamente una dosis. El 40 % tenemos las dos dosis".

PARA MENORES ESTÁN APROBADAS LAS VACUNAS LO QUE PASA QUE SOLAMENTE SE LES HA COLOCADO A AQUELLOS QUE TIENEN COMORBILIDADES.

“La vacunación que está aprobada hasta ahora es para adolescentes, entre 13 y 17. Todavía no está prevista la vacunación para la niñez”.

NOSOTROS HEMOS HECHO UN RELEVAMIENTO MUY PUNTUAL DEL DÍA DE AYER Y NO HA HABIDO AUSENCIA DE DOCENTES EN LAS AULAS. ¿USTEDES TIENEN LA MISMA INFORMACIÓN?

“Hicimos una movilización muy buena ayer y esos que estaban con nosotros no estaban en las aulas. Ayer vimos muchas compañeras y muy preocupadas por esta situación. Los docentes en general quieren estar en la escuela, o sea, nosotros queremos trabajar en las escuelas y hay mucha preocupación por el futuro de los chicos porque todo esto nos complicó un montón pero queremos trabajar de manera segura".

La dirigente local mencionó que, "paralelamente a esto, los actos públicos no se dan semanalmente, los actos digitales son muy pocos, no se cubren todos los cargos y las suplencias que necesitamos".

"Hay en las escuelas que tuvieron todo el año sin que se cubran algunas suplencias, entonces, ¿qué hacen las maestras? ¿dejan a los chicos?. No, vos le das clase al que es tuyo, al que no es tuyo, en las escuelas dan clases las bibliotecarias, los ayudantes de laboratorio, que hay de secundaria, las preceptoras, o sea, esto es lo que pasa hoy en la escuela. Hay sobrecarga laboral para los que estamos trabajando, hay desocupación para los que no han conseguido módulos porque los actos públicos no son periódicos como deberían ser. Se rompen los termómetros, tardan en arreglarlos, no mandan nuevos, un montón de situaciones que se sostienen desde la escuela”.

¿QUÉ PASA SI UNA DOCENTE QUE TIENE UNA SOLA DOSIS TIENE TEMOR Y NO QUIERE PRESENTARSE? ¿ESTÁ ESA POSIBILIDAD?

“No, no está esa posibilidad. Es más, acaban de volver en estas semanas a la escuela todas las docentes que estaban dispensadas con dos dosis pero hay gente que tiene las dos dosis pero está saliendo de un tratamiento oncológico, el médico les dice, mirá, para mí es un riesgo que vuelvas y tienen que volver igual. La verdad que sobre todo de cara a lo que puede llegar a venir con esta variante Delta es una situación compleja y preocupante”.

¿TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS TIENEN EL MEDIDOR DE OXÍGENO?

“El medidor de oxígeno, no hay para cada aula, o sea, en mi escuela creo que hay 4 o 5 y es una secundaria de 800 alumnos. Lo que tienen que hacer es ir, o sea, una tarea más, o una docente, o un auxiliar, o una preceptora, aula por aula llevando el medidor de oxígeno. En general, lo que te dicen en la escuela es que no sirven para nada”.

¿NO SIRVEN LOS MEDIDORES DE OXÍGENO?

“No les ven la utilidad porque en realidad lo que tenés que hacer es tratar de tener la ventilación todo el tiempo. Vos fijate que hay escuelas como la secundaria 13, que es el Ex Nacional, tienen aulas que tienen una ventana pero la otra ventilación que supuestamente tienen por donde hacen la ventilación cruzada es un ventiluz que da a un pasillo. Eso no es ventilación cruzada. En esas aulas tenés que meter a más de 20 o 30 chicos y es totalmente riesgoso y nosotros no estamos de acuerdo", finalizó