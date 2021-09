Causa UOCRA: "Aguardamos que se complete toda esta etapa con un veredicto que esperemos va a ser condenatorio”

Esas fueron las palabras del Fiscal General Juan Pablo Fernández, al referirse al juicio llevado a cabo contra sindicalistas por asociación ilícita. "Se pudo investigar a fondo por parte de la fiscalía a cargo del Dr. Zorzano y poder determinar la verdadera existencia de una asociación ilícita, que extorsionaba a propietarios de obras para enriquecerse", expresó a CAFEXMEDIO.

“No solo las declaraciones de la ex gobernadora sino también de algunos empresarios que habían planteado sus quejas por esos tiempos en donde planteaban una situación ya intolerable, un exceso en los aprietes por parte de esta organización. Evidentemente, eso demostraba la voluntad, porque siempre habíamos escuchado esto de que desde la UOCRA se pedía determinado dinero, que apretaban algunas obras", indicó Fernández.

El Fiscal bahiense expresó que "las personas estaban dispuestas a declarar, más allá de alguna denuncia aislada que pudo haber habido".

"Acá se trató de una situación donde se llegó a una situación de hartazgo, entonces esto permitió iniciar una investigación y se pudo investigar a fondo por parte de la fiscalía a cargo del Dr. Zorzano y poder determinar la verdadera existencia de una asociación ilícita detrás de la pantalla que ofrecía un sindicato que, en realidad, lo que hacían era extorsionar a los propietarios de obras para, fundamentalmente, enriquecerse, ya sea a través de la exigencia de dinero directamente como a través de la contratación de determinados servicios con determinadas empresas a las cuales se encontraban vinculados, ya sea de transporte, indumentaria", subrayó.

Fernández mencionó que "después de todo este tiempo y en un juicio bastante accidentado en función de esta problemática de la pandemia, de las medidas de protección para el COVID y de determinados protocolos que había que cumplir, de la cantidad de gente que estaba siendo juzgada, esto generó una serie de circunstancias con interrupciones, con contagios, incluso con el fallecimiento de uno de los principales acusados en este juicio producto del COVID".

"Se pudo arribar a la producción total de la prueba y a los alegatos por parte de la fiscalía. El Dr. Zorzano tuvo un alegato de, aproximadamente, siete horas, en horas de la noche. Nosotros hemos cumplido. Creo que el Ministerio Público Fiscal ha estado a la altura de las circunstancias. Ahora esperamos que se complete toda esta etapa con un veredicto que esperemos va a ser condenatorio”, remarcó.

CASUALMENTE EN OTROS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, OTROS TRES DISTRITOS, TAMBIÉN HUBO JUICIOS PARECIDOS CON DIRIGENTES DE LA UOCRA.

“Tenemos lo del Pata Medina en La Plata. Nosotros no hemos encontrado más allá de la pertenencia a una organización sindical vinculaciones desde este punto de vista como si fueran una asociación. Por supuesto que los hechos que hemos logrado acreditar, esto es, la existencia de una asociación ilícita integrada al menos por todas estas personas que fueron llevadas a juicio, no solo juicio oral sino que muchos otros pactaron un juicio abreviado y que recibieron una pena mucho antes de esta instancia, se circunscribía a Bahía Blanca y la zona, hasta Coronel Suarez donde trabajaba en esta actividad sindical y en la actividad ilícita uno de los acusados”.

EN PRINCIPIO EL HECHO DE LA PANDEMIA GENERÓ NO SOLO UN RETRASO EN EL JUICIO SINO, LAMENTABLEMENTE, QUE EL COVID TERMINÓ CON LA VIDA DE UNO DE LOS QUE PRECISAMENTE ERA JUZGADO Y ERA EL LÍDER DE LA UOCRA EN ESE MOMENTO. ME REFIERO A HUMBERTO MONTEROS. LÓGICAMENTE QUE ANTE LA MUERTE SE CIERRA TODO TIPO DE CAUSA EN SU CONTRA.

“La solución es legal ahí frente al fallecimiento de uno de los procesados corresponde el sobreseimiento porque no se puede avanzar, sin perjuicio a eso, estaba clara la vinculación, y, fundamentalmente, todo el dinero que fue incautado en el lugar donde estaba residiendo, en Monte Hermoso. Se incautaron bolsos con dinero en efectivo, aproximadamente, $5.000.000, y, además, una suma importantísima de dólares que eran más de 500000 dólares y todo eso lo tenía en el lugar donde estaba residiendo allí"

Fernández aclaró que "obviamente que ese dinero, más allá de la fungibilidad del dinero por excelencia, no se había hecho producto de su trabajo, por lo menos de un trabajo lícito, una sociedad lícita”.

¿DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL SE DESESTIMA? ¿CUÁL SERÍA LA FIGURA?

“Respecto de Humberto Monteros por haber fallecido corresponde el sobreseimiento porque no se lo puede condenar habiendo fallecido, lo cual no significa que durante el juicio no se haya probado la actividad porque la actividad de él como jefe de la organización ilícita por la cual se acusó al resto estaba acreditada por el propio modus operandi, por la gran cantidad de testigos, por el dinero incautado, que, obviamente, no era dinero producto del trabajo en la construcción".

Además, manifestó que, "más allá de que él desde el punto de vista personal deba ser sobreseído por una causal objetiva como es el fallecimiento, lo cierto es que toda la actividad ilícita de la cual él era jefe y organizador ha resultado acreditada y hay muchas otras personas que han sido condenadas producto de un juicio abreviado”.

MÁS ALLÁ DE QUE ÉL HAYA SIDO SEBRESEÍDO POR SU FALLECIMIENTO ¿LAS PRUEBAS QUE SE ENCONTRARON SOBRE SU FIGURA SE PUEDEN USAR PARA LA CONDENA?

“Para la condena del resto, sí. Él era el jefe de la organización, él era el jefe máximo de la organización, el secretario general del gremio, tenía pleno conocimiento, por eso había sido acusado por este hecho y llevado a juicio. Tenía prisión preventiva y su actividad estaba directamente vinculada a la actividad de los demás. De modo tal que más allá de que no pueda recibir una condena por su fallecimiento su participación en todos estos hechos ha sido demostrada en función de la vinculación que esa participación tenía con los restantes miembros de la organización".

ESTE HA SIDO UNO DE LOS JUICIOS QUE HA TENIDO UNA INVESTIGACIÓN MUY RÁPIDA Y EL PEDIDO DE ELEVACIÓN A JUICIO FUE REALMENTE RÁPIDO EN FUNCIÓN DE LOS TIEMPOS QUE A VECES NOS ENTERAMOS QUE SE MANEJAN DENTRO DEL ÁMBITO DE LA JUSTICIA.

“Y sobre todo también por la cantidad de partícipes, que esto también demora un poco la cuestión, porque imagínese que eran 14 personas que habían sido procesadas, cada una con prisión preventiva, cada una a la cual hay que probarle su participación, lo cual hace un poco más compleja la situación pero las circunstancias del caso ameritaba la prioridad no solo porque era un hecho de asociación ilícita que alarma a la comunidad en general y aquellas personas que resultaron víctimas porque han tenido que pagar", finalizó.