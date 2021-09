El Hospital Municipal recibió una importante donación

En el día de hoy se realizó un acto en el cual se concretó la donación de un ecógrafo y cuatro transductores para el Hospital Municipal.

El monto total de la donación, que comenzó en el mes de abril con el aporte de otros elementos, asciende a un total de U$S 81.000, de los cuales U$S 30.000 fueron aportados por el municipio de Bahía Blanca, U$S 40.000 por el Rotary Club Bahía Blanca Norte y el resto por la Fundación del Hospital Municipal gracias a la colaboración de empresas vinculadas al Rotary.