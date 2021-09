"En enero cerramos una pauta anual del 40 % para los trabajadores pero la inflación interanual será superior"

Esas fueron las palabras de Miguel Agüero, Secretario del Sindicato de Trabajadores Municipales, quien expresó a CAFEXMEDIO que "nos sentaremos en la primera quincena de noviembre, cuando pasen las elecciones, para ver cómo acomodamos la economía para no perder contra la inflación”. Por otra parte, recordó que, a partir de hoy 1° de septiembre, todos los trabajadores deben volver a sus puestos de trabajo".

“Hay que tratar de llegar con un mensaje más pacificador, tratar de no hacer tanto la grieta, tratar de ser cauto a la hora de hacer las declaraciones y preciso. No hay que buscar el error ajeno sino tratar de sacar las virtudes que tiene cada espacio pero después cada cual hace uso de las herramientas que crea necesario como para afrontar esta PASO. Lógicamente, no va a haber una interna y no tendremos que entrar en una lucha sobre las cuestiones que son más abarcativas que tengan que ver con los ejes de campaña", expresó Agüero.

El dirigente local mencionó que "yo dije que me iba a abocar a todo lo que tenga que ver con la segmentación de lo gremial, de lo que uno conoce y después, uno cuando ya entra en otro plano que sería si la ciudadanía así lo desea y soy concejal, tengo que cambiar esa situación porque ya no dependo tanto del núcleo a quien represento sino que paso a representar a la ciudad".

¿ESTÁS TRABAJANDO CON OTROS GREMIOS? ¿ESTÁS TRABAJANDO CON OTROS SINDICALISTAS EN ESE SENTIDO, CON ALGUNA IDEA CONCRETA?

“Esta semana me invitó la UOCRA para conocer justamente cómo avanza la obra ahí en el Paso Urbano, lo que sería El Cholo, y, lógicamente, hablar con los compañeros y he estado en otro sindicato. Creo que la semana que viene voy a estar en el puerto. Cualquier proyecto de ordenanza siempre tiene involucrado a un trabajador. El eje tiene que ser discutir la forma y cómo llevar adelante. Quiero cambiar un poco esa hegemonía sobre las situaciones. Necesitamos un Concejo Deliberante un poco más ameno a la hora del consenso, poder discutir más, poder entablar discusiones y que sea beneficioso para el bahiense, no simplemente para el lugar que uno representa”.

CREO QUE TU INCORPORACIÓN AL CONCEJO VA A TENER UNA COSA MUY POSITIVA QUE ES QUE CONOCÉS REALMENTE NO SOLO EL PROBLEMA DEL TRABAJADOR, DESPUÉS PODEMOS DISCUTIR SI ESTAMOS DE ACUERDO O NO, PERO CONOCÉS QUÉ PASA CON LA APLICACIÓN DE ALGUNAS ORDENANZAS, CUÁNDO UN TRABAJADOR TIENE QUE HACERLA CUMPLIR, O CUANDO UN TRABAJADOR ATIENDE DETERMINADA CIRCUNSTANCIA.

“Es un plus importante. Primero, que va a ser la primera vez en la historia que un Secretario General del Sindicato de Municipales ingresa al Concejo Deliberante pero, más allá de eso, conozco la realidad de todo Bahía Blanca porque el contacto es directo con los trabajadores y el trabajador te dice a dónde están las necesidades más que nada en el tercer y cuarto cordón de la ciudad que por ahí no es muy visible".

Agüero mencionó que los vecinos "nos dicen, no, mirá, no podemos ir a aquel barrio porque nos sacan a piedrada o no se llega porque es intransitable, o no sabés cuánto tiempo hace que no pasa una máquina por esos sectores".

"Ya da vergüenza y cada vez que vamos nos recontra dicen de todo. También es importante cuando las ordenanzas el contralor es el propio municipio porque es fácil desde la gestión, desde mi propia gestión, saber la realidad. Por ahí esto es mucho más fácil o por ahí cuando viene algún pliego o algo en especial del hospital es mi tema. Creo que eso me da un plus diferente, nada más, no me creo ni mejor ni peor, simplemente tener una realidad que a veces los propios concejales no la tienen o que la tienen que salir a buscar”, añadió.

CON LAS MODIFICACIONES QUE SE HAN HECHO EN LAS ÚLTIMAS HORAS EN LOS DECRETOS DE ASISTENCIA A LOS LUGARES DE TRABAJO ¿LOS TRABAJADORES MUNICIPALES TIENEN QUE VOLVER A SUS LUGARES DE TRABAJO?

“Sí, ya se implementó a partir del primero de septiembre pero no solo para aquellos que cumplen la licencia por factor de riesgo, que tienen que estar vacunados, que hay todo un decreto bien claro de cómo se tiene que realizar pero, aun así, cada secretario del Ejecutivo tiene la potestad para seguir utilizando, si es necesario, lo que serían las burbujas".

"En control urbano, por ejemplo, que vos sabés que hay mucha cantidad de personas, no podés tenerlo en un lugar de descanso en un solo lugar, entonces, van a seguir sin duda en burbuja. por ejemplo, por la cantidad de personas que van a sacar los carnet también van a seguir. En ese sentido se ha trabajado palmo a palmo con el Ejecutivo entendiendo cuál era la necesidad y esta vuelta a la normalidad que tiene que ver justamente con la reinserción nuevamente del trabajador en sus tareas", subrayó.

TODO TRABAJADOR VACUNADO CON AL MENOS UNA DOSIS DEBERÍA QUEDAR A DISPOSICIÓN DE LA PERSONA A CARGO.

“Sí. En casos particulares necesita sí o sí las dos dosis. Hay un grupo etario que necesita que tenga las dos dosis y esperar 21 días pero eso es ya un poco más técnico pero lo que estás diciendo sería lo correcto. Tiene que ver con la norma nacional que regula justamente esta situación”.

ESTÁ EN DIÁLOGO EL SINDICATO CON LOS SECRETARIOS PARA LLEVAR ADELANTE ESTO DE UNA MANERA COORDINADA.

“Es sinceramente toda esta polea, fue mancomunado el trabajo, entonces, es como que ya está inserto, ya existen los mecanismos, ya están aceitados. Hay un proceso de vinculación del propio trabajador que ya sabe cuál es la sistemática, entonces, nadie es ajeno a esta realidad, algunos, lógicamente, con dudas, que preguntan, se evacúan y otros, lógicamente que preguntan a ver cómo va a ser, hay otros que directamente se pueden seguir quedando haciendo home office en la casa, pero vuelvo a decir lo mismo, esa potestad la tiene el secretario ejecutivo que decide cómo va a querer insertar a su grupo etario o a su grupo humano para trabajar”.

USTEDES FUERON LOS PRIMEROS NO SÉ SI DEL PAÍS PERO POR LO MENOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN CERRAR PARITARIA EN EL MES DE ENERO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL. ¿SE VUELVE A ABRIR LA PARITARIA? ¿CÓMO ES LA SITUACIÓN DE LO QUE HABÍAN CONVERSADO ESE MES?

“Fuimos la primera en el país que en enero cerró por arriba del 40%. No dejo de darle importancia al trabajo que hizo Héctor Gay y Juan Esandi, que se vino trabajando, lógicamente, desde diciembre, pero, justamente, porque había una razón. No nos olvidemos que el año 2020 había sido un trimestre de únicamente la recomposición salarial de un 16% y que tuvimos un SAC dividido en cuotas, en algunos casos, no los de salud, los demás trabajadores con los sueldos conformados y divididos".

Agüero aseguró que "todo esto ayudó a que nosotros podamos tener de parte del Ejecutivo una voluntad política y de parte de nosotros que nos entendieran cuál era la necesidad que hoy tenía el trabajador en ese momento, en enero".

"Todos creíamos que el 40 % no iba a llegar y, sin embargo, vemos que el interanual va a llegar y va a pasar ese porcentaje, así que nos sentaremos para ver cómo acomodamos la economía para no perder contra la inflación”, aseveró.

¿HAY FECHA PARA JUNTARSE?

“Primera quincena de noviembre. Calculo que va a ser después de las elecciones generales. No creo que sea antes porque, lógicamente, el Ejecutivo va a estar abocado 100 % en eso. No puedo hablar lo mismo yo porque la verdad que vos sabés que es un grupo paritario el que va, o sea que simplemente hacer el monitoreo lo hacen los propios secretarios del sindicato. Sin duda va a ser después de la elección general.”

¿VOS VAS A PEDIR LICENCIA PARA LA CAMPAÑA?

“Ya estoy de licencia. Desde el primer momento que salí pedí licencia. Lógicamente que está a cargo del sindicato Fabio Angelini, y lo único que no hago es transferir el tema de la firma por una cuestión burocrática que sabés que como los mandatos están vencidos hacen mucho hincapié en las entidades bancarias en que tengan que ser justamente los titulares los que firmen. Así que eso lo sigo haciendo, y sigo yendo al sindicato, lógicamente, pero no estoy teniendo diálogo con el Ejecutivo, hay una interlocutora, y, aparte, Fabio, que hace las veces de secretario general", finalizó.