"Desde Provincia nos están habilitando camas y quirófanos y esta semana pudimos realizar dos trasplantes de riñón"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, el Dr. Ramiro Korsunsky, nefrólogo del Hospital Penna, quien informó que "en el nosocomio local tienen una lista de espera de 50 personas, en Bahía Blanca debe haber 100 personas y, en diálisis, alrededor de 350".

“Estamos contentos. La semana pasada como ya todos saben que están bajando los números de contagios por COVID entonces nos están habilitando camas y quirófano para poder hacer estos procedimientos y nos dan aviso desde La Plata que el día sábado pasado estábamos en el séptimo lugar. Ese procedimiento se hizo a través de un avión sanitario que mandó la provincia el sábado a la noche, a las 11 de la noche, en el Aero Club local, fuimos a recibir el riñón”, indicó Korsunsky.

El profesional local sostuvo que "estamos en la encrucijada también de trasplantar y estos pacientes que se pueden llegar a contagiar de COVID y son pacientes inmunosuprimidos que tienen que tomar drogas para no tener rechazo del riñón".

"Eso fue el día sábado y el día miércoles hicimos otro trasplante más, un paciente de 56 años de Punta Alta. Tenemos dos trasplantados en la misma semana", subrayó.

¿LA MAYORÍA DE LOS TRASPLANTES QUE SE REALIZAN EN BAHÍA BLANCA SON DE PACIENTES CADAVÉRICOS?

“Sí, la mayoría es cadavérico pero tenemos en estudio donantes vivos relacionados y que son familiares consanguíneos y los no relacionados, que son marido y mujer, por ejemplo, o una amistad, que esté autorizado por la justicia que le quiere donar el riñón”.

USTED COMO NEFRÓLOGO Y CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ESTUDIOS Y DEMÁS, ¿HAY ALGO QUE HOY AYUDE A QUE TENGA MAYOR DURACIÓN LA VIDA DE UN RIÑÓN?

“La vida del riñón es multicausal, después tiene que ver mucho la compatibilidad del donante con el receptor y también tiene que ver mucho con el cuidado personal. Acá tenemos que reforzar nosotros el cuidado del paciente para que trate de cuidar su riñón".

¿EL TEMA ES PAREJO EN CUANTO A HOMBRES Y MUJERES LA NECESIDAD DE TRASPLANTE O EN ALGÚN SEXO SE NOTA MÁS?

“Es igual. Nosotros acá en Bahía Blanca tenemos una lista de espera en el Hospital Penna de 50 personas y calculo que todo Bahía Blanca debe haber 100 personas en esta espera. En diálisis hay alrededor de 350 personas en Bahía Blanca.”

HAY 50 PACIENTES EN LISTA DE ESPERA EN EL PENNA SOLAMENTE Y ALREDEDOR DE 100 PACIENTES EN LISTA DE ESPERA EN BAHÍA BLANCA PARA TRASPLANTE DE RIÑÓN.

“Sí, que están en otro centro, por ejemplo, en Buenos Aires”.

PERO SON DE BAHÍA BLANCA.

“Sí, son de Bahía Blanca".

¿ESTO ES UNA MEDIA HABITUAL O ES UNA MEDIA QUE VA SUBIENDO EN PORCENTAJE EN CUANTO A LA GENTE QUE NECESITA UN TRASPLANTE?

“Para estar en lista de espera tiene que reunir ciertas condiciones, de por qué ingresó a diálisis y el estado general del paciente. Nosotros solemos hacer un estudio pretrasplante que esté todo correcto como para que el paciente pueda recibir el órgano y tratar de soportar una cirugía y los cuidados posteriores a un trasplante de riñón. Si hay algún donante familiar también se estudia como para poder hacerlo con un donante vivo. Acá en este momento estamos estudiando a dos pacientes que antes de fin de año seguro se van a trasplantar".

¿HACEN LA ABLACIÓN Y EL TRASPLANTE EN EL MISMO MOMENTO?

“Si hay un donante vivo sí. Se utilizan dos quirófanos y dos equipos de cirugía”.

¿HAY UNA EDAD LÍMITE PARA HACER UN TRASPLANTE DE RIÑÓN?

“No. El límite es el estado general del paciente. Hay pacientes de 70 años que están en perfectas condiciones y hay pacientes jóvenes por equis causa que ingresaron a la diálisis no están en condiciones de recibir un órgano. Así que es más que nada el estado general y el cuidado del paciente lo que determina si puede o no estar en lista de espera".

¿EL TRASPLANTE DE UN RIÑÓN TIENE UNA VIDA ÚTIL DETERMINADA O NO?

“Es un promedio. Hay personas que hace 20 años que están trasplantadas y otras a los cinco años hacen rechazo. Es multifactorial y también tiene que ver con el tipo de riñón, por ejemplo, que va a aceptar y el cuidado posterior del paciente. La compatibilidad y el cuidado del paciente y el riñón que uno acepta. Si es un riñón de una persona que era hipertensa, nosotros decimos que va a tener algunos factores de riesgo que muy posiblemente no va a durar mucho tiempo. Se le hace una biopsia previa al riñón del donante y uno en el operativo depende de cómo está el paciente si lo acepta o no al riñón".

EL SISTEMA DE DIÁLISIS ANTES POR ALLÍ YO RECUERDO, POR CONOCIMIENTO FAMILIAR, ERA MUY COMPLICADO. EL DÍA QUE VOS TE HACÍAS DIÁLISIS PRÁCTICAMENTE QUEDABAS DE CAMA Y NO PODÍAS VOLVER A TRABAJAR, Y TENÍAS TODO EL DÍA. HOY COMO QUE ES MUCHO MENOS INVASIVO PARA EL FÍSICO EN GENERAL LA DIÁLISIS. ¿VERDAD?

“Los tratamientos para la enfermedad renal crónica son tres, el trasplante, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Lo que es la terapia hemodialítica avanzó muchísimo y hoy en día los pacientes realmente hacen una vida normal. Siempre el mejor tratamiento es el trasplante para la vida del paciente”.

¿COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA HAY GENTE QUE PERDIÓ LA VIDA ESPERANDO UN TRASPLANTE DE RIÑÓN AQUÍ EN BAHÍA BLANCA?

“No. Nosotros contamos con un riñón artificial y podemos, gracias a Dios, hacer un tratamiento sustitutivo, que es la diálisis y poder tomarnos el tiempo de elegir y ver cuándo puede hacerse el trasplante. En cambio, un receptor de un corazón, un pulmón, ese tiempo no lo tienen y ahí entran en urgencia. La urgencia nuestra es más que nada cuando al paciente no tenemos posibilidad de hacerle diálisis porque no tiene acceso vascular u otras causas y ahí entraría en urgencia. Por suerte en este momento nosotros acá en Bahía Blanca no hubo que entren en urgencia", finalizó.