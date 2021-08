"Los descuentos por la ley de Zona Fría comenzarán a llegar en octubre o noviembre"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, Mercedes Patiño, titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), quien explicó que la demora se debe a que el decreto reglamentario de la ley salió recién el 5 de agosto". Por otra parte, con respecto a la pandemia, informó que el "70 % de las compras realizadas por los consumidores fueron a distancia".

“No hemos tenido reclamos por los descuentos de Zona Fría. En su oportunidad, ya hace más de 15 días, nosotros salimos a aclarar que la declaración de Zona Fría se va a ver reflejado por cómo se hace la facturación en Bahía Blanca recién en las facturas de octubre o noviembre y, por lo tanto, no se ve reflejado en estas que llegaron ahora porque el decreto reglamentario de la ley salió recién el 5 de agosto. Recién a partir de ahí se va a empezar a facturar con Zona Fría", indicó Patiño.

La funcionaria aclaró que "mucha gente, tal vez, pensando que ya había comenzado a implementarse el sistema, que ya habíamos entrado dentro de ese fondo fiduciario que lo sustenta, tuvo mayor consumo y de allí que tal vez las facturas al no tener el 30% o el 50% de descuento de Zona Fría hayan visto incrementado los montos”.

EL 30% DE DESCUENTO ES SOBRE EL CONSUMO. SI VOS GASTASTE LO MISMO DE UN PERÍODO AL OTRO NO TE VA A FIGURAR EL 30% MENOS EN EL MONTO FINAL.

“Solo es respecto al consumo. Suponte que si yo tengo un 30% de descuento por Zona Fría pero gasto un 30% más, consumo un 30% más, no voy a ver reflejado una variante en la factura".

SI CONSUMÍS LO MISMO TAMPOCO VAS A PAGAR EL 30% MENOS EN LO QUE HACE AL MONTO FINAL. SI YO PAGABA 10 NO VOY A PAGAR 7 AHORA AUN CONSUMIENDO LO MISMO.

“Tenemos que esperar a ver cómo vienen las facturas de octubre y noviembre. En realidad, reflejan los consumos de los meses anteriores. Si bien no hemos tenido un invierno tan, tan, crudo, en algunas otras localidades sí, ha sido bravo. Son los meses de mayor frío en la ciudad esas dos facturas".

¿EL HECHO DE LA PANDEMIA ORIGINÓ RECLAMOS EN LA OMIC QUE TIENEN QUE VER CON ESTA SITUACIÓN?

“La pandemia nos cambió todo. El consumidor cambió la modalidad en cuanto a la adquisición de bienes y al consumo. Muchos de los consumos fueron con modalidad a distancia, o sea, todos los electrodomésticos y todas las cuestiones que antes se adquirían en forma personal la gente dejó de asistir en forma presencial y se hicieron con modalidad a distancia. Nosotros sacamos más o menos una estadística de que casi el 70% de las compras, o de los consumos, fueron a distancia".

Patiño expresó que "como consecuencia de ese consumo a modalidad distancia puede surgir toda la conflictiva de defensa del consumidor correspondiente ya sea por garantías, ni hablar del tema bancario, de las tarjetas de crédito, todo lo relacionado con el turismo, con los pasajes aéreos, los gimnasios, las casitas de fiesta o sea, todo como que se puso en conflicto".

"Había gente que tenía reservado su pasaje para distintos viajes o paquetes turísticos y, en virtud de la ASPO y de la DISPO luego, todo esto se tuvo que suspender. No podíamos salir ni a la calle por un tema de salubridad. Todo eso se aunó también con toda la crisis económica, entonces, obviamente que todos los consumidores que habían comprado los paquetes querían la devolución del dinero, por ejemplo, paquetes turísticos y las compañías manifestaron, también salió alguna reglamentación y alguna ley reglamentado, valga la redundancia, este tipo de cuestiones, porque para las compañías era como un imposible devolver todo el dinero y hubo reprogramaciones", subrayó.

¿SE LLEGÓ A ALGÚN ACUERDO?

“Todavía hay residuales bastante de todo ese tema, gente que está reprogramando pasajes, muchas aerolíneas por ahí se fueron y hay que ver si devuelven ese dinero. Las compañías aéreas te reprograman con ciertas condiciones. Toda esa gestión nosotros lo estuvimos gestionando y eso se vio también un poco más complicado porque no podíamos tener audiencias presenciales. Tuvimos que modificar toda nuestra modalidad de trabajo también ya sea del mail o del correo electrónico y las audiencias las hacemos vía remota. La pandemia trajo unos cambios tremendos en la realidad de trabajo y en la conflictiva consumeril”.

“Hoy lo que tenemos más sobre la mesa son los temas bancarios y los ciberdelitos", agregó.

¿LOS TEMAS BANCARIOS POR EL CIBERDELITO O POR OTRA CAUSA?

“Principalmente por el ciberdelito. Nosotros le pedimos a la gente que haga una denuncia previa en fiscalía, como que se va renovando la modalidad del ardid, del engaño, que utilizan los delincuentes para hacer este tipo de maniobra. Vivimos alertando y previniendo a la gente si reciben cierto tipo de correo electrónico, de WhatsApp o de llamadas telefónicas, no las respondan, directamente".

Patiño mencionó que "el banco nunca les va a pedir por ninguna de esas vías que den sus claves".

"La gente tiene que estar muy alerta con esto porque cómo te arman todo el ardid es muy creíble y mucha gente cae en este tipo de maniobras y tuvimos que dictar una medida preventiva incluso en un banco que se había dado un crédito de estos preacordados y a la persona le acreditaron un monto y al toque se lo sacaron mediante transferencia. A raíz de eso el Banco Central dictó una serie de resoluciones, tratan de prever que el dinero no salga de la cuenta, te hacen un crédito preacordado y vos lo tenés ahí 48 hs que no lo podés mover. Eso le permite a la gente tomar algún otro tipo de decisiones, como decir, esta plata yo no la pedí, y que se eviten las transferencias a cuentas donde te sacan y el cliente del banco se queda con el pago de la cuota del crédito", manifestó.

HAY MUCHA GENTE QUE NOS DICE QUE HA COMPRADO CON TARJETA DE CRÉDITO. LLAMA A UN COMERCIO ENTONCES QUIERE PAGAR CON TARJETA DE CRÉDITO, LES DA LOS NÚMEROS DE LA TARJETA DE CRÉDITO, LES DA LA CLAVE Y PAGÁS CON LA TARJETA DE CRÉDITO. ¿ES PELIGROSO O NO?

“No. Si son sitios confiables, no, obviamente, porque si no no se podrían hacer este tipo de compras a distancia", finalizó.