Cepa Delta: "Por ahora es un hecho puntual, se detectó en forma temprana y está circunscrito a esto"

Esas fueron las palabras del Dr. Pablo Acrogliano, Secretaio de Salud, quien informó que, por el momento, todos los hisopados realizados han arrojado resultado negativo". "En el transcurso del día vamos a tener el resultado del Intendente Héctor Gay", expresó a CAFEXMEDIO. "Los filipinos se tendrían que haber quedado aislados en Buenos Aires y no viajar a Bahía Blanca", afirmó.

“No entendemos cómo no se ha aislado a todo el grupo y ha ocurrido esto que vos perfectamente lo detallaste. Se deberían haber quedado, nosotros hemos sido notificados a través de Migraciones para hacer el teleseguimiento, los pacientes vinieron acá con protocolo de aislamiento ni bien llegaron a Bahía Blanca. Se recibió la notificación de que uno tenía variante Delta, en ese interín hubo tres que fueron sintomáticos de los cuales uno dio positivo y se confirmó la variante Delta", indicó Acrogliano.

El funcionario local mencionó que "la pesquisa de los taxistas ya está, se los hisopó y ahora estamos en la pesquisa de la gente del avión que como era un vuelo internacional y de una empresa extranjera".

"Eso nos va a llevar un poquitito más de tiempo porque hay que pedir autorizaciones pero estamos en pleno trabajo. Por ahora la gente está asintomática, los que no han dado positivo y controlados con el médico de la empresa y el seguimiento desde la unidad de telesalud”, agregó.

¿A LOS TAXISTAS QUE SE LES HIZO EL HISOPADO YA TIENEN EL RESULTADO?

“Por ahora viene todo negativo. Creo que es de destacar la articulación que tenemos acá desde la vigilancia epidemiológica con Migraciones, con la Región Sanitaria y, obviamente, con la Secretaría".

¿EL INTENDENTE YA SE HISOPÓ?

“Sí, hoy a la mañana".

¿CUÁNDO VA A TENER EL RESULTADO?

“En el transcurso del día vamos a tener el resultado. En Ezeiza a los filipinos les han hecho antígenos y dieron negativo y esa sería la razón por la cual les dieron pase a Bahía pero, en estos casos, hay que hacer PCR. El antígeno tiene falsos negativos".

¿SON MUY IMPORTANTES ESOS FALSOS NEGATIVOS? ¿SE SABE EL PORCENTAJE?

“No. En realidad, es una cuestión técnica. Cuando uno quiere buscar si la persona está enferma se utiliza en forma rápida se utiliza el test de antígeno pero la condición necesaria es que tenga síntomas, en cambio, el PCR directamente detecta el virus, entonces, más allá de síntomas o no síntomas, si está el virus el PCR te lo detecta".

EL PROBLEMA DE ESTO ES SI SE VIRALIZÓ ESTA SITUACIÓN PORQUE MUCHA GENTE AL NO SABER NADA Y NO TENER SÍNTOMAS SIGUIÓ HACIENDO SU VIDA NORMAL Y ESTO PUDO HABER GENERADO UN CONTAGIO MASIVO.

“Esperemos que no. Por ahora los resultados de lo que estamos haciendo son favorables. El mayor trabajo va a ser con el tema del personal que venía arriba del avión porque hay gente que era de acá, otra que vino a Bahía y después volvió. De todas maneras, esto, tarde o temprano, iba a ocurrir, qué quiero decir con esto, no lo quiero banalizar pero tenemos que estar preparados porque así como vino el coronavirus, hace un año y cuatro meses que dijimos que tarde o temprano iba a venir. No nos olvidemos que los funcionarios del Ministerio de Provincia ya están hablando de circulación del Delta en todo lo que es el conurbano”.

¿NO HAY UNA CONTRADICCIÓN EN ESTOS MOMENTOS EN QUE EL GOBIERNO INTENTA LIBERAR MAYORITARIAMENTE DISTINTAS ACCIONES FRENTE AL AUMENTO Y A LA POSIBLE CIRCULACIÓN VIRAL DE LA CEPA DELTA?

“Te diría que es un tema interesante de debate. Acá evidentemente hay otros factores que condicionan o que establecen esto que vos estás diciendo de ir liberando las restricciones. En lo personal, creo que, desde el día cero me han escuchado, tenemos que aprender a convivir con el virus, ni liberar todo ni cerrar todo, se hace camino al andar pero no nos olvidemos que tenemos un período eleccionario en breve y uno de los caballitos de batalla es la vacunación y el control de la pandemia. Me parece que por ese lado viene la historia, que está lejos de lo sanitario pero son las reglas de juego que están hoy sobre la mesa”.

LA MINISTRO SE ENOJÓ EL OTRO DÍA Y DIJO QUE NO HABÍA VACUNAS EN LAS HELADERAS Y YO, LA VERDAD, ESTOY CANSADO DE QUE ME SIGAN MINTIENDO PORQUE SI EN LA ARGENTINA HAY 50 MILLONES DE VACUNAS Y HAY COLOCADAS 40, INDUDABLEMENTE, HAY 10 MILLONES QUE ESTÁN EN LAS HELADERAS. ¿CONSIDERÁS QUE SE VIENE VACUNANDO CON CIERTA LENTITUD?

“La vacuna se ha tomado como un eje de campaña política y, entonces, pierde toda lógica desde lo sanitario y son declaraciones políticas. Creo que si hay vacunas hay que vacunarse y hay que vacunar lo antes posible y las dos dosis lo antes posible. Esta sería la indicación real sanitaria”.

¿HAY ALGUNA ESTADÍSTICA EN BAHÍA BLANCA RESPECTO DE LAS PERSONAS QUE, YO ENTIENDO QUE SON LAS MENOS, O ENTENDERÍA QUE SON LAS MENOS, PERO LAS QUE HAN TENIDO MALOS PROCESOS QUE INCLUSO HAN FALLECIDO COMO CONSECUENCIA DEL COVID CON DOBLE VACUNACIÓN? ¿HUBO ALGUNA VACUNA QUE USTEDES HAYAN COMPROBADO QUE TUVO MENOS EFICACIA QUE LAS OTRAS?

“En lo personal, no. Sé que hay estudios que se están haciendo y están en pleno desarrollo. En lo personal, desconozco si acá en Bahía Blanca se está haciendo algo al respecto".

ACÁ SE HABLA DE SPUTNIK, SE HABLA DE ASTRAZENECA, SE HABLA DE LAS VACUNAS INTERNACIONALES QUE INCLUSO NO ESTÁN TODAVÍA AQUÍ, COMO PFIZER Y JOHNSON & JOHNSON, PERO LA VERDAD QUE UNA DE LAS VACUNAS MÁS COLOCADAS EN LA ARGENTINA QUE ES LA SINOPHARM POCO SE SABE.

“Sí. Insisto. Por ahora los papers y las cosas que nosotros estamos analizando no tengo información al respecto para darte”.

RESPECTO DEL TEMA DE LA CEPA DELTA TODAVÍA NOSOTROS PODEMOS DECIR QUE EN BAHÍA NO HAY CIRCULACIÓN COMUNITARIA. HAY CEPA DELTA PERO ¿HASTA EL MOMENTO NO HAY CIRCULACIÓN COMUNITARIA?

“Sí, podríamos decir eso. Por ahora es un hecho puntual, se detectó en forma temprana y por ahora está circunscripta a esto. En el transcurso de los días, nos enteraremos".

QUE HAYAN PASADO OCHO DÍAS DESDE EL VUELO, EL VUELO FUE EL JUEVES PASADO A LAS 19HS ¿CUÁNTO TIEMPO MÁS HABRÍA QUE ESPERAR PARA SABER SI HUBO O NO HUBO ALGÚN CORRELATO DE ESTE FILIPINO POSITIVO?

“Como bien decís vos fue el día 19, acá el día 23 o 24, no tengo bien en la cabeza, nos informan del positivo y de la variante Delta del pasajero que está acá, de ahí adelante 14 días y ahí nos vamos a enterar si realmente se diseminó más o no”.

ESA PERSONA NO TOMÓ CONTACTO ESE MARTES SINO EL ÙLTIMO CONTACTO DE ESA PERSONA FUE EL JUEVES PORQUE DESPUÉS YA NO SALIÓ DEL HOTEL.

“Está bien pero tenemos que tomar márgenes de seguridad, es decir, no salió del hotel pero tampoco sabemos qué pasó. También nosotros podemos decir el taxista que lo trajo estaba con tapaboca, estaba con la protección para con el pasajero pero estamos tomando medidas extremas en función de la contagiosidad que tiene el virus".

¿EL DOBLE BARBIJO ES NECESARIO?

“No. En lo personal, no. Barbijo quirúrgico o tapabocas y mantener la distancia, lavado de manos, ventilar los ambientes, no salir si no es necesario y vacunarse. Esas son las medidas que tenemos que tener".

¿UNA VEZ QUE TE COLOCÁS LA PRIMERA DOSIS SON 14 DÍAS PARA QUE EMPIECES A TENER ALGO DE INMUNIDAD?

“Sí. Esa es la curva teórica".

AL MENOS UNA DOSIS NO TIENE LA PROTECCIÓN DE LAS DOS, ENTIENDO, PERO ALGO DE INMUNIDAD TE DA. ESO ESTÁ CLARO TAMBIÉN.

“Sí. Esto es un poco lo que se planteó al principio de la campaña en donde el objetivo era tratar de inmunizar con una sola dosis a la mayor cantidad de población posible y ahora están recuperando con las segundas dosis. Son criterios. En lo personal creo que habría que haber salido con las dos dosis lo antes posible", finalizó.