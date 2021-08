El Concejo Deliberante aprobó de manera unánime diferentes obras por un monto de 220 millones de pesos

Las trabajos convalidados por el Cuerpo, hacen referencia a la obra de extensión de red de desagües cloacales para los barrios Thompson, Cabré Moré, AMEF y San Miguel, sumándole a este último la provisión de agua potable.

En lo que hace a iluminación, se trató positivamente la licitación pública para la calle Ayacucho, entre Sesquicentenario y Las Leñas.

Asimismo, tuvo el visto bueno de los veinticuatro ediles presentes la pavimentación de la calle Pasteur, entre Berta Castañaga y Rufino Cambaceres; y Pasteur, entre Scalabrini Ortiz y Berta Castañaga.

Otra temática abordada y avalada por el HCD dentro de la Sesión Ordinaria Nº13 del día de la fecha, hace mención a la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres por parte de las autoridades y el personal que se desempeñe en entidades deportivas. En tal sentido, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza adhiriendo a la Ley Nº15.189, conocida como “Ley Micaela”.

“Esta Ley, que fue preparada originalmente para abordar las falencias que había en el Estado sobre la perspectiva de género, y superó ampliamente los límites del mismo, y llegó a sindicatos, entidades gremiales, empresariales y bancarias; y ahora llegó también a todas las entidades deportivas”, destacó haciendo uso de la palabra la concejala del Frente de Todos, Paula Echeverría.

De igual modo, se trató positivamente el proyecto de ordenanza por el que se modifica el Código de Edificación, y se prevé la construcción de Baños Universales, inclusivos y accesibles para todas y todos.

“En los tiempos que corren, todavía hay muchas personas en nuestra ciudad que no se sienten cómodas en los lugares de permanencia, ya sean públicos o privados, cuando tienen que utilizar los baños, porque no son accesibles cuando las personas en situación de discapacidad necesitan que estén adaptados para poder acceder, o porque no saben a cuál de ellos ingresar. Son aquellas personas que no se autoperciben dentro de lo que tan acostumbrados estamos, que es la diferenciación binaria en lo que respecta a baño de varón y baño de mujer. Esto genera situaciones incómodas y muy confusas. Y empezar a legislar sin la cuestión binaria, reconociendo todas las corporalidades, entidades y sexualidades, en términos actuales y en condición de seguir actualizando derechos, creemos que es una obligación, como así también lo es contemplar e integrar la discapacidad”, señaló la edil por Juntos por el Cambio, Lucía Pendino.

La Décima Tercera Sesión Ordinaria del 2021 fue presidida por el titular del Cuerpo deliberativo, Fernando Compagnoni, se realizó bajo los protocolos vigentes, dado el contexto de Pandemia de Covid 19, se transmitió y se puede observar desde el Canal de YouTube (https://www.youtube.com/hcdbahiablanca).