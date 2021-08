Al carnet de socio se le sumaría el carnet de vacunación como requisito para ir a la cancha en el fútbol argentino

Tras el anuncio de Matías Lammens, desde el Ministerio de Salud bonaerense evalúan los protocolos para cuando se habilite el público en el fútbol argentino.

Luego de que el ministro de Deportes de la nación, Matías Lammens, anuncie el regreso del público a los estadios para los partidos de fútbol, recitales y eventos masivos al aire libre, desde la Provincia evalúan cómo será la aplicación de los protocolos en estos casos.

En ese sentido, el jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, barajó la posibilidad de solicitar el carnet de vacunación contra el coronavirus como requisito obligatorio para el ingreso.

“No estaría mal que se necesite el carnet de vacunación para el ingreso a la cancha, ya tenemos una cobertura muy amplia”, afirmó el funcionario en declaraciones a la radio El Destape, y calificó de “positiva” la decisión del Gobierno Nacional de habilitar el aforo en los espectáculos deportivos al aire libre.

Sería una novedad. Hasta el momento, ninguna actividad está restringida para aquellos y aquellas que, por el motivo que sea, no se hayan vacunado. El único límite tiene que ver con el aforo en bares y restaurantes, que se amplía para quienes tengan la vacuna, pero no prohíbe el ingreso a quienes no cuenten con al menos una dosis.

“Nos va a hacer bien volver a la cancha, pero tiene que ser todo con protocolos y cuidado”, señaló. En la provincia de Buenos Aires hay más de 10,5 millones de personas con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, de los 12 millones que la gestión de Axel Kicillof estima como población mayor de 18 años.

A fines de julio, el jefe de Gabinete Carlos Bianco había señalado a INFOCIELO que el regreso del público a los estadios de fútbol se iba a realizar de manera progresiva. “Hay que ir de a poquito, asegurando que la gente se siga cuidando y avanzando con el plan de vacunación. De a poco se va a ir normalizando la vida”, había señalado.

Cuáles son las certezas sobre el regreso del público a los partidos de fútbol

En la conferencia en la que confirmó la habilitación del aforo, Matías Lammens señaló que la mayoría de los protocolos aún no están definidos, y que serán evaluados entre el Gobierno Nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Luego, el Gobierno bonaerense hará lo propio para aplicar los protocolos en los partidos que se jueguen en la Provincia.

Hasta el momento, la única confirmación tiene que ver con que el aforo máximo será el 30% de la capacidad que los organismos de control –la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) en el caso de la provincia de Buenos Aires- determinen.

Todavía no se definió si se pedirá la vacunación o no, qué protocolos deberán seguirse en el ingreso, durante el evento y para la salida, y qué requisitos se pedirán para la entrada. En ese sentido, una de las principales dudas y controversias tiene que ver con el test PCR negativo.

Pese a que la AFA lo incluyó en el protocolo que elevó, no parece de mucha utilidad, y el precio de la realización (encima de los 4.000 pesos, según el laboratorio que lo realice), encarecería demasiado el precio para asistir al evento. En el caso del fútbol además, que se realiza cada semana –o semana por medio, al no haber visitantes-.

El legislador bonaerense del Frente de Todos y presidente del Club Lanús, Nicolás Russo, reconoció en declaraciones a Radio La Red que en el fútbol argentino “es imposible pedir PCR”, y señaló que pese al anuncio de Lammens, aún no hay fecha definida para la habilitación del público en el torneo local.

Con más dudas que certezas, la prueba piloto se dará el 9 de septiembre, cuando la Selección Argentina reciba en el Estadio Monumental a su par de Bolivia, en una nueva fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. (Infocielo)