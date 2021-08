"Hisopamos al Filipino y nos encontramos con que era la cepa Delta"

Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, Ariel Suárez, bioquímico del Laboratorio IACA, al referirse a la aparición del primer caso de la temida variante en nuestra ciudad y la región. "Es probable que las otras siete personas estén contagiadas pero aún no den resultado positivo en los análisis", subrayó.

“Eran contacto estrecho de un caso. Las 8 personas que no habían hecho la cuarentena en Buenos Aires llegan a Bahía Blanca, no sé por qué medio y, luego, estando acá, uno comenzó con síntomas. Se hisoparon todos y uno de ellos fue positivo, y, dado el contexto, nosotros participamos del Proyecto País y esa variante la seleccionamos para secuenciar y, bueno nos encontramos con que era la variante Delta", sostuvo Suárez.

El bioquímico local explicó que en el laboratorio "tienen secuenciada la variante Delta" y aclaró que "siempre hacemos una estadística de todas las muestras positivas, al azar, pacientes reinfectados, pacientes vacunados e infectados, o pacientes que vienen de afuera”.

ES EL PRIMER DELTA QUE USTEDES DETECTAN EN BAHÍA BLANCA.

“No es un paciente autóctono sino que es un paciente que vino de viaje".

AYER ALGUNAS AUTORIDADES ME DECÍAN QUE ESE ESTUDIO TARDABA ENTRE DOS O TRES DÍAS PARA SABER SI ERA EFECTIVAMENTE DELTA O NO, PERO ESTO QUE ME ESTÁS DICIENDO VOS ES LA PRIMERA RATIFICACIÓN DE QUE SE TRATA EFECTIVAMENTE DE LA CEPA DELTA.

“ Nosotros por lo general tardamos una semana pero vamos juntando muestras y la última que entra siempre es un poco más rápido. Esta fue de las últimas y eso es más o menos lo que tardamos, dos o tres días".

¿ESTA MUESTRA CUÁNDO SE HIZO?

“Esta muestra, si no recuerdo mal, es del lunes o del martes”.

¿ES FACTIBLE QUE CUALQUIERA DE LOS OTROS SIETE PUEDAN LLEGAR A ESTAR CONTAGIADOS Y AÚN NO LES DÉ POSITIVO?

“Sí, por supuesto, porque en realidad uno empezó con síntomas pero eran todos contactos estrechos y uno cuando hisopa, hisopa al contacto estrecho, depende el tiempo que pasó entre el contacto y la toma de muestra. Si uno hisopa muy rápido lo más probable es que se encuentre con muchos falsos negativos. Cuando uno empieza a testear a pacientes sintomáticos la sensibilidad del método es mucho mayor. Yo no sé cuándo fue el contacto con la persona positiva en Buenos Aires”.

A MÍ ME DICEN QUE ES DEL MIÉRCOLES, APROXIMADAMENTE, DE LA SEMANA PASADA.

“Podría ser porque pasaron cinco o siete días. Es la media de inicio de síntomas desde que uno tuvo un contacto, con lo cual puede ser".

EN ESTE CASO ESTAS PERSONAS VENÍAN EN FORMA CONJUNTA. VINIERON DE FILIPINAS EN FORMA CONJUNTA, LLEGARON A EZEIZA, SE LES PRACTICÓ EL ANTÍGENO RÁPIDO. A TODOS, TEÓRICAMENTE, LES DIO NEGATIVO ESE ANTÍGENO. ¿ESTO ES FACTIBLE QUE SEA ASÍ PORQUE NO TENÍA LA SUFICIENTE CARGA VIRAL DENTRO DE SU CUERPO PARA QUE SALTE?

“Sí claro y además porque uno testea a mucha gente asintomática”.

¿SI UNO DE ELLOS DIO POSITIVO NO DEBIERON HABER IMPEDIDO EL VIAJE DE LA TOTALIDAD DE LOS QUE VENÍAN EN FORMA CONJUNTA TENIENDO EN CUENTA ESTA POSIBILIDAD?

“Yo entiendo que sí”.

CREO QUE ESTAS PERSONAS VINIERON EN AVIÓN A BAHÍA BLANCA, ES DECIR QUE SE TRASLADARON DE EZEIZA EN UN VEHÍCULO, EN UN TAXI, A AEROPARQUE, EN AEROPARQUE TOMARON EL AVIÓN, LLEGARON A BAHÍA BLANCA, EN BAHÍA BLANCA TOMARON UN TAXI HASTA EL HOTEL.

“Se supone que vienen con las medidas de aislamiento. Igualmente, después de que compartieron un transporte público, uno no le ve mucho sentido que hagan la cuarentena. Si ya viajaron, es discutible eso. Hubo uno ya positivo ayer, vinieron acá en transporte público, ¿después se van a aislar?. Si hubo un positivo allá y lo que queremos es frenar el avance, se tiene que aislar allá. Después de que vinieron acá en transporte público no tiene mucho sentido que viajaran”, finalizó.