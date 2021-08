"Esta es la única provincia que tiene 70 diputados nacionales que no defienden la Provincia de Buenos Aires"

Esas fueron las palabras de Emilio Monzó, precandidato a diputado nacional por la UCR y tercero en la lista que encabeza Facundo Manes, quien aseguró que "en Provincia venimos votando dirigentes políticos de la Ciudad de Buenos Aires". "Tenemos vacía la residencia del gobernador hace muchísimos años porque ni siquiera van a ese lugar y se rodean de gente parecida, de gente amiga", manifestó a CAFEXMEDIO.

“Hace más de 20 años que nosotros en la Provincia de Buenos Aires venimos votando dirigentes políticos de la Ciudad de Buenos Aires. Los medios masivos están en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense no tiene una relación identitaria con los medios locales de ese lugar. En el conurbano, en Lomas de Zamora, La Matanza, Quilmes, la gente consume los medios nacionales y vota a las personas conocidas que salen en esos medios de comunicación, cuando va llegando a las elecciones son esas personas las únicas que tienen el activo del conocimiento por lo tanto terminan siendo candidatas", indicó Monzó.

El ex titular de la Cámara de Diputados sostuvo que "el problema es que son muy efectivas como candidatas y, cuando llegan a La Plata, el 10 de diciembre no saben dónde y cómo ubicarse".

"Nosotros tenemos vacía la residencia del gobernador hace muchísimos años porque ni siquiera van a ese lugar y se rodean de gente parecida, de gente amiga, producto de esa propia incertidumbre. El político lo único que hace al rodearse de los amigos es aumentar esa disociación con la realidad", agregó.

Monzó mencionó que "quiere ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires, pero si yo le pregunto a cualquier candidato por Pedro Luro, por el Corfo, por el Colorado, por el problema del agua potable en Bahía, no tienen ni idea ni de la idiosincrasia porque todo esto, el territorio, la tierra, la riqueza o la pobreza, va a forjar una identidad distinta en cada uno de los sectores de la Provincia de Buenos Aires y este conocimiento se adquiere solamente caminando, solamente estando en todos los

distritos".

"Yo Geografía la puedo aprender, agarro un manual y lo aprendo, a la Provincia de Buenos Aires, pero el sentir de la Provincia de Buenos Aires solo se hace caminando la provincia. Hoy y esta salida de Manes y estas PASO, mucho tiene que ver y mucha causa de esto. Esto es consecuencia de esa conducción que también pasa en el kirchnerismo centralizada desde la Ciudad de Buenos Aires", subrayó.

El dirigente dijo que "hoy es más fácil tener un cargo político militando en la ciudad, algunos despachos, el Instituto Patria o del Gobierno de la Ciudad, que militando en Bahía Blanca".

"Es este el problema y esta es la gravedad. Ahora ¿las internas qué generan? Las internas generan inmediatamente la mejora en la calidad de los dirigentes políticos porque cuando vos no tenés interna vos ponés a tus amigos y te importa un carajo lo que pase en la Sexta Sección, ahora, cuando hay una interna, te tenés que preocupar y ocupar de ir a buscar gente que legitima en el territorio", enfatizó.

“Tenemos que cambiar el sistema de elección de nuestros representantes. Nosotros tenemos 70 diputados nacionales en la Provincia de Buenos Aires. Yo fui presidente de la Cámara de Diputados, conozco la política y me preguntás a mí, me decís de corrido 10 diputados nacionales de la Provincia de Buenos Aires y no sé si te lo puedo decir. El sistema, la boleta sábana, el dinero que nos hace gastar la boleta sábana, nosotros votamos diputados nacionales que desconocemos. Esta es la única provincia que tiene 70 diputados nacionales que no defienden la Provincia de Buenos Aires, 70 diputados nacionales que defienden los intereses del Gobierno Nacional", aseveró.

NOSOTROS TENEMOS UN EJEMPLO BIEN CLARO CUANDO HUBO QUE DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS PUERTOS BONAERENSES FRENTE A LO QUE PLANTEABA LA ENTONCES PRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE BENEFICIAR A LOS PUERTOS DEL SUR. LOS DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES POR EL JUSTICIALISMO, POR EL FRENTE DE TODOS EN ESE MOMENTO, VOTARON A FAVOR DE LOS PUERTOS DEL SUR Y NO DE LOS PUERTOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SIENDO DIPUTADOS POR LA PROVINCIA.

“Porque son diputados elegidos de esta manera, fijate, como son pocos diputados en Mendoza nunca vas a encontrar, a mí me pasó en el Congreso de la Nación, que un diputado nacional de Mendoza no defienda los subsidios a la vitivinicultura, nunca, defienden al subsidio, defienden a Mendoza, El país es federal menos en la Provincia de Buenos Aires".

Monzó expresó que "nosotros desde 1862 que nos sigue manejando la Ciudad de Buenos Aires o el Gobierno Nacional y tenemos que cambiar el sistema".

"Tenemos que votar con boleta única. Mi preocupación ahora cuando vuelva a Buenos Aires es cómo cuido la boleta. ¿A vos te parece que en el 2021 tengo que estar pensando que me pueden robar la boleta del lugar de escrutinio cuando todos estamos estudiando, trabajando, con las plataformas digitales, las familias tienen que trabajar con teletrabajo?", mencionó.

"Tenemos que incorporar la tecnología en todos lados ¿y sigamos con las boletas sábana? ¿Vamos a gastar 8000 millones de pesos en la impresión de las boletas sábana?. ¿A vos te parece que estemos viviendo esta época? Entonces hay que cambiar el sistema también”, añadió.

TIENE QUE HABER UNA DECISIÓN POLÍTICA DE ESTO, FUERTE.

“No podemos seguir votando de esta manera porque no vamos a cambiar los dirigentes políticos si el sistema sigue igual. Tenemos que empezar a dividir los distritos grandes, dividir La Matanza, Lomas de Zamora, los distritos grandes como se dividieron los de la primera sección y mejoró la calidad de los dirigentes políticos y mejoró como consecuencia la calidad de vida en esos distritos. Nosotros tenemos agujeros negros en la Provincia de Buenos Aires. Descentralizar absolutamente todo, la administración, descentralizar Salud, Educación, los planes sociales. ¿Por qué los planes sociales los tienen que manejar de la Avenida 9 de julio? ¿Por qué no los maneja el intendente municipal y pone el intendente municipal con el conocimiento del lugar el criterio para distribuir los planes sociales?”.

ALGO AÚN MÁS PREOCUPANTE. EL OTRO DÍA HABLABA CON HÉCTOR GAY ESTE TEMA. ¿VOS PODÉS CREER QUE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y NACIÓN NO LES PERMITEN CONOCER AL INTENDENTE MUNICIPAL QUIÉNES COBRAN PLANES SOCIALES NACIONALES O PROVINCIALES PARA QUE NO SE SUPERPONGAN CON LAS AYUDAS MUNICIPALES Y DE ESA MANERA AYUDAR A MAYOR CANTIDAD DE GENTE?

“La sociedad lo tendríamos que ver porque vos sos contribuyente de eso, es tu impuesto, tiene que estar en una página hoy eso, porque vos estás pagando. Imaginate qué grave que es que el Intendente no sepa dónde está subsidiada Bahía Blanca. ¿Cómo no lo puede saber el intendente municipal?. Estas cosas tenemos que cambiarlas de una vez por todas. Esto no va más”

EN FUNCIÓN DE LO QUE VIENE ¿QUÉ LE IMPRIME MANES A LA POLÍTICA CON SU INGRESO? ¿POR QUÉ ACOMPAÑARLO A MANES?

“Oxigena. En este caso también, insisto con esto, tenemos un buen candidato, un partido muy federal que es el partido radical, una alianza con parte del peronismo, acá está Joaquín de la Torre, estoy yo, somos varios, gente que busca la moderación, la mesura, el diálogo y encontramos con Manes una figura con mucho conocimiento en la sociedad y mucha vocación para cambiar esta situación”.

EN CUANTO A LA MEDIDA DEL GOBIERNO DE LIMITAR LAS EXPORTACIONES DE CARNE ¿CUÁL ES TU OPINIÓN?

“La vivimos justamente cuando fui Ministro de Gobierno también. un empresario justamente de la carne, me decía, Emilio y es amigo mío desde chico y es el que invirtió en el frigorífico de Azul mucho dinero, A mí un mercado me cuesta más de un año conseguirlo y un día perderlo. Lo que ha logrado esto es que toda esa gente que tenía colocada la producción, que tenía exportación, que invirtió en frigorífico, que dio mano de obra, hoy pierda en los mercados porque los mercados en la incertidumbre, en la duda, el mercado va a buscar otro oferente inmediatamente y esto es lo doloroso de todo esto", finalizó.