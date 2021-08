Así lo confirmó a CAFEXMEDIO, Laureano Alimenti, Director Asociado de Región Sanitaria 1, quien remarcó que "este es el mes de las segundas dosis, principalmente, para los grupos de riesgo".

“Este es el mes de las segundas dosis, principalmente, para los grupos de riesgo. En las próximas semanas van a estar llegando turnos para que las personas puedan completar su esquema de vacunación. Esquema de vacunación que en lo que tiene que ver con la vacuna Sinopharm y AstraZeneca se están cumpliendo normalmente y, lo que tiene que ver con aquellas personas que tienen la primer dosis de Sputnik, ya estamos vacunando alrededor de 15500 personas por semana. Tenemos casi 80000 personas", indicó Alimenti.

El funcionario local subrayó que "estamos avanzando rápidamente para poder inmunizarlas, que puedan recibir su turno, que puedan hacerse presente en el vacunatorio y recibir su segunda dosis de Sputnik o su método heterólogo, que es otra vacuna, que puede ser la AstraZeneca o la Moderna".

"Aquellos que les llegue el turno para completar su esquema con otra vacuna, van a recibir un mensaje que dice que recibió el turno para completar su esquema con una vacuna distinta a la recibida a la primer dosis pero si prefieren aplicarse la misma vacuna que en la primer dosis pueden cancelar su turno directamente por la aplicación y se reprogramará el turno", agregó.

"Etamos teniendo una muy buena aceptación por parte de las ciudadanas y los ciudadanos para recibir cualquier vacuna y completar así su esquema. Eso es lo que nos va a permitir rápidamente ir avanzando sobre este mes para terminar de completar esquemas a los grupos de riesgo primero”, añadió.

¿EL HECHO DE QUE ESTÉN APLICANDO LA VACUNA MODERNA COMO SEGUNDA DOSIS PUEDE GENERAR ALGÚN INCONVENIENTE PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA MODERNA PARA LOS CHICOS QUE DEBEN APLICARSE LA SEGUNDA DOSIS EN EL CORTO PLAZO?

“Está relacionado o asociado a la disponibilidad de dosis. Sigue siendo un insumo crítico a nivel mundial la cantidad y la disponibilidad de dosis, hay miles de factores intervinientes para poder tenerlas en el territorio nacional y, en este caso, en la Provincia de Buenos Aires pero vemos que durante los últimos ocho meses hemos tenido la llegada de vacunas al país".

Alimenti dijo que "el Gobernador Axel Kicillof y el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, sigue avanzando, incorporando nuevas modalidades para poder acceder y para poder potenciar el acceso a la vacuna contra el COVID, en este caso, bajo la modalidad de vacunatorios itinerantes o la modalidad casa por casa".

"Aquí, en Bahía Blanca, esta modalidad que tiene forma de posta itinerante se va a empezar a instalar en los barrios más alejados de los vacunatorios que ya existen con la posibilidad de ir al encuentro de aquellas personas que por diferentes motivos no han accedido a la primer dosis de vacuna", expresó.

UNA OYENTE NOS DICE, NO HAY QUE OLVIDAR EL TEMA DE LA VACUNACIÓN. SOY DOCENTE DE 43 AÑOS Y TENGO UNA SOLA DOSIS DE ASTRAZENECA. LA GENTE CREE QUE TODA LA DOCENCIA YA ESTÁ VACUNADA Y NO ES ASÍ.

“El 90 % de los docentes de inicial, primaria, secundaria, terciario y universitario tienen al menos una dosis. Siempre tenemos que entender que hay un tiempo de interdosis que hay que cumplir. En el caso de la colega docente tiene que esperar ya que tiene la primer dosis de AstraZeneca 56 días para poder recibir su turno. Eso también es importante recalcar que aun así hayamos cumplido el tiempo de interdosis nosotros estamos avanzando primero con la población de riesgo, es decir, aquellas

personas que tienen alguna comorbilidad asociada y/o que sea personal de salud, primero, luego de que estas personas hayan recibido su turno y hayan completado su esquema avanzaremos completando el esquema de la población que no tiene comorbilidades asociadas".

UNA OYENTE NOS DICE, MÁS DE 50 DÍAS DESDE LA PRIMERA DOSIS DE SINOPHARM Y SIN TURNO PARA LA SEGUNDA. ¿NO ERAN 28 DÍAS?

“Son 21 días para la segunda dosis de Sinopharm. Seguramente estamos ante un caso similar donde por ahí es una persona que no tiene una comorbilidad, estamos avanzando igual que con las otras vacunas con Sinopharm a completar primero los esquemas de las personas que tienen alguna comorbilidad”.

¿AQUELLAS PERSONAS QUE ESTÁN CONTRAINDICADAS POR EJEMPLO CON LA VACUNA ASTRAZENECA TIENEN QUE REPROGRAMAR EL DÍA O EN EL MISMO MOMENTO TIENEN LA OPCIÓN DE PONERLE OTRO TIPO DE VACUNA?

“Tienen que reprogramar, siempre que hablamos de segundas dosis, con la instancia de segunda dosis nosotros tenemos las dosis contadas según los turnos asignados. Si la persona cancela su turno por la aplicación, eso nos permite a nosotros que el sistema automáticamente la vuelva a reprogramar, entre 7 y 10 días pueda recibir la segunda dosis siempre y cuando sea persona con alguna comorbilidad asociada y esté así registrado en el VacunatePBA va a poder recibir su segunda dosis”.

¿EN BAHÍA BLANCA SE VA A SALIR, COMO ANUNCIÓ EL JEFE DE GABINETE, CASA POR CASA?

“Tal como anunció el Jefe de Gabinete, el Ministro de Salud Nicolás Krepla y el Gobernador Axel Kicillof, la campaña de vacunación está incorporando esta modalidad casa por casa. En Bahía Blanca le daremos la forma de posta itinerante que se instalará en los barrios más alejados de los vacunatorios ya existentes con la posibilidad de ir al encuentro de aquellas personas que por diferentes motivos no han accedido a la primer dosis de la vacuna".

Alimenti mencionó que "para nosotros es una buena noticia porque tan solo a ocho meses de la llegada de la vacuna al país que ya estemos en condiciones de iniciar tareas de cuidado de la salud que son cercanas a la población es muy importante".

"Esta situación prepandemia, nuestros proyectos estaban asociados a esta calidad de atención que estábamos pensando hacer, lo que llamamos salud comunitaria que incluye tareas de promoción de la salud o prevención de enfermedad", manifestó.

VOS TOCÁS TIMBRE EN UNA CASA Y DICEN VENIMOS A OFRECER VACUNARSE ¿LE DAN PRIORIDAD A LAS PERSONAS MAYORES O CUALQUIER MAYOR DE 18 AÑOS QUE QUIERA HACERLO LO HACE? ¿CÓMO VA A SER?

“Cualquier mayor de 18 años que no tenga ninguna dosis de la vacuna contra COVID va a ser el que se priorice".

USTEDES TIENEN LA FORMA DE COMPROBAR SI TIENE O NO TIENE. USTEDES PONEN LOS NOMBRES.

“Tenemos las Tablet con los chip con internet que nos permite a nosotros entrar al sistema y corroborar que esa persona está o no está vacunada y todo su antecendente de historia clínica. Una vez que nosotros lo confirmamos que no tiene ninguna vacuna incluso que no esté registrado, lo registramos, lo vacunamos, y, después, le cargamos la vacuna para que luego le pueda llegar automáticamente su turno, o al WhatsApp, o al mail".

HACE UN TIEMPO SE HABÍA DADO LA POSIBILIDAD DE ENTREGAR UNA ESPECIE DE CREDENCIAL A AQUELLOS QUE TENÍAN LA VACUNACIÓN COMPLETA. NOS DIJERON QUE YA HABÍAN LLEGADO HACE UNOS MESES ATRÁS A REGIÓN SANITARIA ESE CARNET. NO SE DISTRIBUYÓ Y HACE DOS MESES QUE ESTÁ EN REGIÓN SANITARIA. ¿CÓMO VA A SER LA DISTRIBUCIÓN? ¿QUÉ ESTÁN PREVIENDO HACER?

“Sí, ya se distribuyó. Lo que hacemos nosotros es en conjunto con el Municipio de la ciudad de Bahía Blanca, ya hay un lugar físico, próximamente lo publicaremos y lo difundiremos y las personas van a poder ir a retirar su carnet. El Municipio de la ciudad de Bahía Blanca se va a encargar de hacer la distribución. A nosotros nos llegan los carnet de los 15 partidos de la Región Sanitaria, son 500000 carnet que distribuimos a los diferentes municipios para encontrar la mejor forma para después

realizar la entrega de este carnet".

"El carnet tiene un QR que lo que te va a mostrar es el antecedente de vacunación, de la primer dosis, cuándo, dónde, a qué hora y con qué dosis, y la segunda dosis lo mismo. Esta información nosotros también la podemos descargar, si es que la necesitamos, por la página web del VacunatePBA y/o por el Ciudadano Argentino que es la aplicación de Nación", finalizó.