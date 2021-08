"La gente está harta de que todos los días enciendan el televisor y un hombre de bigotes los este señalando con el dedo"

Esas fueron las palabras del Intendente Mariano Uset, quien sostuvo que "estamos muy cansados de que nos griten y nos reten todos los días y que nos estigmaticen como que somos una bolsa llena de odio". "Cuando vi las fotos de Olivos manifesté que mi deseo era que eso fuese falso, que fuese una foto trucada, que eso no hubiera ocurrido nunca, porque esto expone a un descreimiento generalizado de la sociedad sobre la política", subrayó a CAFEXMEDIO.

“La gran cuestión que se plantea hoy día que la Provincia de Buenos Aires desde la Matanza hasta Patagones, hoy está todo en la misma fase, hoy se considera toda la misma condición epidemiológica en toda la Provincia, o sea, se ha perdido por ahí esa sintonía fina que había sobre los riesgos que corría cada distrito y en función de eso algunas medidas que se podían tomar asumiendo la Provincia la responsabilidad y, a veces, la antipatía, de tomar algunas medidas", indicó Uset.

El Jefe Comunal explicó que "hay lugares que están con números complicados, mucho más complicados que Bahía Blanca, tan complicados como Bahía o mucho menos que Bahía".

"Los intendentes tenemos que tener un poquito más de margen para poder ir avanzando e ir corrigiendo en función de lo que va ocurriendo. En Rosales nosotros estamos muy atentos con lo que pueda pasar con la variante Delta. Estamos teniendo una baja permanente de casos, siempre seguimos con ese indicador de variación menor que 1, estamos con promedio de tres casos diarios, aproximadamente", expresó.

"El sistema sanitario está aliviado, no mantiene el mismo nivel de estrés que tenía, estamos aprovechando a potenciarlo y a prepararnos si es que se viene Delta complicado para Rosales y estamos haciendo mucho hincapié en esto, en que hoy más que nunca la responsabilidad sigue siendo individual porque las condiciones están. Tuvimos una semana entre el Día del Niño, el buen clima, el buen tiempo, con la gente ocupando y disfrutando de los espacios libres con muchísima responsabilidad",

añadió.

¿QUÉ PASÓ EN PEHUEN-CÓ? ¿CÓMO FUE ESTE FIN DE SEMANA LARGO?

“Bien, con mucha concurrencia. Pehuen-Có es el lugar ideal para estar seguro porque el lugar elegido para caminar son los lugares más abiertos, nuestro Parque de Interpretación Temática, que es un gran parque, una plaza muy grande y, después, la playa mismo o toda la costanera en sí. Lugares más que seguros para poder circular sobre todo en familia, en burbuja. Hubo una celebración del Día del Niño, con todos los protocolos, con entrega de regalitos y golosinas, todo lo que se hizo fue con los protocolos y todo sanitizado".

¿CÓMO ESTÁ LA VACUNACIÓN EN EL DISTRITO?

“Vamos bien, como en todos lados, con administración espontánea para mayores de 18 años. Se está trabajando fuerte en la segunda dosis. Nosotros teníamos un acceso a la sala de situación, ya hace unas semanas que perdimos ese acceso, no sé si es una falla del sistema o alguna otra razón pero ya no tenemos más la cantidad de vacunas administradas, tenemos que tramitarlas o solicitarlas a uno de los referentes del espacio político del Gobierno de la Provincia".

Uset mencionó que "el Secretario de Salud tiene muy buen vínculo con Región Sanitaria y con los referentes de los vacunatorios y, además, por seguridad, también uno sabe cuando llega la cantidad de vacunas".

"El otro día llegó Sputnik 2 para uno de los vacunatorios, más de AstraZeneca, los partes diarios de la cantidad de vacunas que están llegando los tenemos pero por ahí hemos perdido la otra visión de cuánto se va aplicando, pero, ya te digo, por el vínculo directamente con los operadores y responsables de cada uno de los vacunatorios que tiene el Secretario de Salud eso se va sabiendo día a día, hay que solicitárselo", remarcó.

APROXIMADAMENTE HOY ¿QUÉ POBLACIÓN ESTÁ VACUNADA CON UNA DOSIS Y CUÁNTAS CON DOS DOSIS EN EL DISTRITO?

“Ya estamos superando el 20% de segunda dosis, que era el indicador más preocupante. Ya el de primera dosis es un número alto, debe estar superando el 50% pero la tranquilidad que tenemos es que hoy ya es de administración espontánea, es decir, si tenemos un 40% de la población que no está vacunada con primera dosis es porque no quiso, por alguna razón no quiere vacunarse, por algún temor, por alguna precaución, por una cuestión de desconocimiento ideológico, o lo que sea, que no lo están haciendo más allá de esta disponibilidad y esta posibilidad de hacerlo con acercarse a un lugar y decir me quiero vacunar".

Uset dijo que "hoy se están activando los dispositivos para el regreso a la Administración Pública, para el regreso a clases, para el regreso en distintos efectores de trabajo que se está requiriendo el esquema de vacunación y se aceleró de nuevo el requerimiento porque, si uno antes no estaba vacunado, no podía volver".

"Hoy como que si estás vacunado o no estás vacunado tenés que volver y en todo caso tenés que resolver la parte de la vacuna", añadió.

¿VOS ESTARÍAS DE ACUERDO CON UNA OBLIGATORIEDAD EN LA VACUNA?

“No, con la obligatoriedad, no pero no puede ser esto una eximición al retorno al lugar de trabajo o a algunos derechos y obligaciones que cada uno tiene que tener. Me parece que en sí vacunar obligatoriamente, a ver, no soy un sanitarista, la verdad que tener que dirimir esto, si me tocara que mi opinión fuese influyente para dirimir esto la verdad que me encerraría dos o tres días con asesores y especialistas para ver la importancia que tendría que tener para poder refutar mi principio

general que es el de no obligar a la gente a hacer lo que no quiere hacer".

SE VIENEN LAS ELECCIONES. VAS A TENER UNA PARTICPACIÓN ACTIVA PORQUE TU SECRETARIA DE GOBIERNO VA A SER LA SEGUNDA CANDIDATA A DIPUTADA EN UNA DE LAS LISTAS DE JUNTOS POR EL CAMBIO. ¿CÓMO VA A SER LA CAMPAÑA Y CÓMO VA A SER LA TAREA EN EL DISTRITO?

“Siempre tuvimos participación activa porque esencialmente creemos que esto hay que sostenerlo, es una pelea que hay que dar, no solamente en Rosales sino en la Provincia de Buenos Aires. En la Argentina, estamos muy cansados de que nos griten todos los días, que nos reten todos los días y que nos estigmaticen como que somos una bolsa llena de odio".

Además, sostuvo que "este año, y más que ningún otro, el compromiso ya no solamente de la clase política porque la gente está harta de que todos los días enciendan el televisor y es un hombre de bigotes señalando con el dedo, gritándole, diciéndole que si no piensan como ellos son la peor lacra que tiene la humanidad".

"Los argentinos, al menos los de esta punta de este territorio, están hartos de eso, así que vemos mucha gente involucrada. A nuestros equipos de campaña la verdad que se ha sumado mucha gente que nunca tuvo que ver con la política y está muy comprometida en poder dar un golpe de timón al rumbo que ha tomado el país y la Provincia últimamente, sobre todo en la consideración de los demás, en la consideración del otro".

"Se da la particularidad que nosotros este año tenemos, a nivel seccional y provincial, una interna, así que también, obviamente, estamos posicionados con acompañar la candidatura de Diego Santilli, que tenemos un hombre que viene de gestión. Este cambio de rumbo no solamente requiere de un buen candidato que sea visible o que tenga visibilidad previa en cualquier otra actividad sino que necesitamos de alguien que una vez electo tenga la capacidad de gestionar y de cambiar el rumbo de esto", subrayó.

Uset aseguró que "es necesario ganar una elección pero el tema es qué pasa después, el 11 de diciembre cuando cambien las autoridades y vamos a depender de alguien que tiene o no tiene capacidad de gestión".

"Esto es donde nosotros tenemos que reflexionar, todos digo, en Bahía Blanca, en Punta Alta, en la Provincia de Buenos Aires, qué es lo que viene después del 11 de diciembre. La verdad que apostamos a la mejor opción de alguien que sea exitoso en lo que es la gestión pública, el trabajo público y en hacer política pública, y poder lidiar con lo que tenemos que lidiar a partir de esa fecha", enfatizó.

EN FUNCIÓN DE LO QUE DIJISTE DEL HOMBRE DE BIGOTES QUE LOS RETA. ¿CREÉS QUE ES UN BOFETAZO A LA CLASE POLÍTICA LO OCURRIDO EN OLIVOS O ES UN BOFETAZO A LA IMAGEN PRESIDENCIAL SOLAMENTE?

“Creo que es a la clase política, lamentablemente. La verdad que mi primer pensamiento fue mirá que yo claramente soy de la oposición pero la verdad que soñé con que esto fuese falso, es más, lo hice público. Cuando me quisieron venir a preguntar para que haga un prejuicio de lo que habría ocurrido ahí con esa foto manifesté que mi deseo era que eso fuese falso, que fuese una foto trucada, que eso no hubiera ocurrido nunca, porque esto expone a un descreimiento generalizado de la sociedad sobre la política".

Para finalizar, afirmó que "lo peor que podemos hacer es hacer que la política tenga el peor de los prejuicios que es el que le vendemos a la gente cuando les publicamos esta foto, que cuando nuestros abuelos se estaban muriendo en un geriátrico y no los podíamos ver, cuando nuestros familiares vivían solos y no nos podíamos acercar, cuando estaban internados, no teníamos ninguna posibilidad de verlos ni siquiera por una ventana".

"Después, eso avanzó y desembarcó en que estuvieran en una unidad de terapia intensiva y que después se murió, y que después lo velamos a cajón cerrado y jamás lo volvimos a ver. Mientras todo esto ocurría estaban ocurriendo estas festicholas. Yo la verdad que tuve una ilusión muy grande de que todo esto fuese mentira y a veces hasta sigo soñando que es todo una farsa. Lejos de pedir disculpas, además de echarle la culpa a la mujer, se enoja más con nosotros todavía y nos acusa de ser una bolsa llena de odio. Me parece que vamos mal y requerimos mucho compromiso a partir del 11 de diciembre con quien nos va a representar en el Congreso", sentenció.