"La salida del Presidente para que asuma Cristina Fernández de Kirchner agravaría más los problemas que tiene la Argentina"

Así lo aseguró a CAFEXMEDIO, Andrés De Leo, Senador Provincial de Juntos por el Cambio, al referirse al pedido de juicio político contra Alberto Fernández por la reunión levada a cabo en Olivos, en plena pandemia. "Todos sabemos que cuando se daña la palabra presidencial, se daña la máxima investidura de la República y esto me parece que no es bueno para nadie", marcó.

“Lo que pasó en Olivos es lamentable porque hemos vivido un acto de una absoluta hipocresía de parte del Presidente que en momentos que se estaban tomando decisiones extremadamente duras y cuando el Presidente nos daba clases y, además, con tono enérgico, podía tildar de idiotas, imbéciles, a aquellos que violaban la cuarentena y decía que nos teníamos que encerrar en nuestras casas, que no podíamos visitar a nuestros familiares", indicó De Leo.

El legislador recordó que "tuve un fallo en la justicia bahiense en contra de, por ejemplo, poder visitar a mi madre de 83 años en Tres Arroyos y mis hijas y nietas, en el mismo momento el Presidente estaba llevando adelante esta actividad que, evidentemente, es un cachetazo muy fuerte a la credibilidad".

"Lo peor de todo es que el Presidente estuvo negando hablando de que había una fake news con las fotos, es decir, negando que esas reuniones habían existido, lo cual agrava seriamente la situación porque si él hubiera reconocido el error inmediatamente los daños hubieran sido por lo menos desde el punto de vista que a uno le preocupa que es la autoridad presidencial, la legitimidad y el valor de la palabra del Presidente, más allá de que uno pueda tener diferencias", subrayó.

De Leo aseguró que "todos sabemos que cuando se daña la palabra presidencial, se daña la máxima investidura de la República y esto me parece que no es bueno para nadie".

"Creo que ahora resta el camino de que la justicia actúe como corresponde porque, si no, ya también se dañaría la credibilidad de la independencia judicial y de otras de las instituciones de la República", agregó.

Además, sostuvo que "el Presidente tiene que someterse a la ley como cualquier hijo de vecino, ser sancionado como corresponde y pedir disculpas era mucho mejor a lo que hizo que es primero mentir, que no había existido la reunión, después, responsabilizar a su esposa y, por último, ayer, haciendo una arenga confrontativa como si él tuviera que dar las explicaciones a la oposición".

"Él no le tiene que dar explicaciones a la oposición, él le tiene que dar explicaciones a los argentinos, le tiene que dar explicaciones a los familiares que no pudieron despedir a sus seres queridos, a los chicos que no pudieron ir a las escuelas, a los cientos de empresarios y comerciantes que han tenido que perder sus negocios, a los que han perdido sus empleos. Me parece que a ellos es que tiene que darles explicaciones, no a nosotros”, enfatizó.

HAY UN SECTOR DE JUNTOS POR EL CAMBIO QUE PIDIÓ EL JUICIO POLÍTICO. ESCUCHÉ A ELISA CARRIÓ, LÍDER DEL ESPACIO POLÍTICO AL CUAL VOS PERTENECÉS, DECIR QUE NO VA A ACOMPAÑAR ESA MEDIDA PERO CON UN ARGUMENTO QUE NO LO ENTIENDO PORQUE DICE YO NO LO ACOMPAÑO PORQUE, COMO QUE SI SE DA ESA CIRCUNSTANCIA QUEDARÍA AL FRENTE CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. ¿ES ASÍ?

“En lo primero que hay que decir es que para que un juicio político prospere necesita el acompañamiento de los legisladores del kirchnerismo”.

ESTAMOS HABLANDO DEL PEDIDO.

“En el medio de las propuestas me parecía mucho más inteligente una propuesta de una comisión investigadora que va por mayoría simple para evaluar y esto sí me parece que políticamente tendría mucho más sentido que lo otro. Cuando uno habla de juicio político está pidiéndole al presidente que se vaya”.

NO LE ESTÁ PIDIENDO PORQUE SÍ, LE ESTÁ PIDIENDO PORQUE ENTIENDEN QUE HAY UNA VIOLACIÓN A LA LEY.

“Hay una violación a la ley. Creemos que las circunstancias políticas en este caso es mucho más efectivo, a nuestro juicio, que en este caso puntual la justicia pueda avanzar con la sanción que corresponda y, desde el punto de vista político, el pedido de juicio político va a ser abstracto o es abstracto o es funcional al kirchnerismo y, en cualquiera de las dos posibilidades, carece de sentido político".

De Leo añadió que "creemos que el Presidente tiene que gobernar los dos años y medio que le quedan, tratar de llevar adelante su gestión lo mejor que se pueda porque sabemos que si le va mal o le sigue yendo tan mal como hasta ahora, los padecimientos van a ser para la gente pero también hay que ser prudentes de no pensar que la solución es que Cristina esté al frente del gobierno".

COINCIDO CON VOS, NO HAY UNA NECESIDAD DE UN PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO, EN LO PERSONAL, ¿PERO EL ARGUMENTO QUE DIO ELISA CARRIÓ DE NO ACOMPAÑAR EL JUICIO POLÍTICO PORQUE QUEDARÍA CRISTINA? ELISA CARRIÓ QUE ES UNA MUJER QUE PERMANENTEMENTE SE BASA EN LO LEGAL O PRETENDE LA APLICACIÓN DE LA LEGALIDAD.

“La legalidad corresponde a la justicia y, en este sentido, nosotros decimos que sí tiene que avanzar la justicia con las sanciones que correspondan al Presidente. En este caso, el juicio político es efectivamente como su palabra lo dice, un juicio de valoración política que determina si un presidente o un ministro o alguien en el cargo que se le quiera someter a un juicio político, está en condiciones políticas de ser apartado de su cargo o no y nosotros, en ese sentido, creemos que el apartamiento del Presidente Alberto Fernández para que asuma Cristina Fernández de Kirchner agrava los problemas que tiene la Argentina".

LA SEMANA PASADA A ESTA ALTURA DECÍAMOS LIBERAMOS TODO, VENÍAMOS DE UN LÍMITE DE NOCTURNIDAD HASTA LAS 11 DE LA NOCHE, NO SE PODÍA PASAR DE ESA HORA. DE UN DÍA PARA EL OTRO SE LIBERA TODO, A LO CUAL DIJE, MUCHACHOS, ¿POR QUÉ NO LO HACEN PROGRESIVO? HOY SALEN CON UNA COSA, DICEN, NO, VOLVEMOS A LAS 3 DE LA MAÑANA. ¿POR QUÉ SE MANEJA ASÍ LA PROVINCIA?

“Porque ha habido una serie de improvisaciones permanentemente desde el inicio del manejo de la pandemia solamente comprensible en sus inicios cuando todos teníamos un altísimo nivel de desconocimiento de la pandemia y, obviamente, que había que tomar medidas drásticas. Después, pasado un tiempo prudencial, hemos venido de improvisación en improvisación, los resultados están a la vista, lamentablemente, con récord de fallecidos y de contagiados, uno de los países con mayor nivel de mortalidad cuando uno lo mira por millón de habitantes".

De Leo mencionó que "esto confirma un poco esa forma que va manejándose de acuerdo al humor social y, ahora ya sí con muchos tintes electoralistas donde, evidentemente, han tomado una medida y después se dieron cuenta que era una medida desacertada y avanzan con otra pero sin tener mayores fundamentos y lo que nunca ha existido es un cronograma o una hoja de ruta de ver cómo se lleva adelante la pandemia en estas circunstancias".

¿VOS CREÉS QUE ESTO SE MODIFICÓ PORQUE MIDIERON CUÁL ERA LA IDEA DE LA GENTE Y COMO NO LES IBA BIEN, NO LES SALÍA, DIJERON VOLVAMOS PARA ATRÁS?

“Porque me parece que las medidas ya tomadas así, evidentemente, como decís vos, de pasar de la risa al llanto sin ningún fundamento que lo amerite porque si bien es cierto que, de alguna manera, el hecho de que se avanzó con la campaña de vacunación lejos de ser un éxito como el Gobierno lo muestra, ha sido una campaña que se había previsto para febrero marzo, estamos ya en la segunda quincena de agosto y estaríamos recién en los niveles que el Gobierno había prometido que iban a ser para marzo, abril".

Además, remarcó que "evidentemente, esto ha reducido de alguna manera la cantidad de personas que fallecen pero no ha mermado todavía con la cantidad de contagios que se registran cuando todavía tampoco podemos contar a ciencia cierta cuál es la cantidad de contagios que efectivamente hoy hay en el país porque la cantidad de testeos son menores, porque ha habido un relajamiento social muy marcado y estamos también ante la presencia de una tercera ola como está ocurriendo en Europa y me parece que era un desatino pasar de restricciones que hubo en momentos donde había muchísimo menor cantidad de contagios y de fallecidos a esta liberación, reitero, sin hoja de ruta".

"Además, con otra cuestión que genera demasiada incertidumbre inclusive no solo en la gente, desorientación, sino también en quienes tienen que tomar decisiones a la hora de llevar adelante actividades económicas. Es muy difícil tomar decisiones económicas cuando uno no tiene un nivel de previsibilidad o una hoja de ruta de cara por lo menos a un plazo relativamente estabilizado, estable y, mínimamente, uno decir puedo contar con alguna hoja de ruta de cara acá a los próximos dos meses”, finalizó.