"Cada vez son más barrios los que presentan problemas con el servicio de agua"

Esas fueron las palabras de Angélica Lauquen, vecina e integrante de la Mesa de Agua, quien indicó a CAFEXMEDIO que barrios como Pacífico, que en esta época no tenía problemas, ahora lo están teniendo. "Si tenemos estos problemas en pleno invierno, ¿que vamos a hacer en el verano?, remarcó. "Que no le tomen más el pelo a los bahienses. Que den las explicaciones correspondientes. Se nos está terminando la paciencia.", aseveró.

“Muchos vecinos se comunicaron con nosotros porque ellos saben que estamos en la Mesa del Agua y podemos acercar la queja directamente a las autoridades. En el caso de mi barrio en particular, también tuvimos varias restricciones horarias con el tema del agua y lo que es Spurr, Talleres, Altos de Bahía, Villa Cerrito, ya empezamos ahora con problemas”, indicó Lauquen.

La vecina afirmó que "cada vez se suman más barrios con inconvenientes porque hay, por ejemplo, barrios como Pacífico que en esta época no tenía problemas y ahora está teniendo".

"Universitario, un desastre, me avisaron los vecinos, que de por sí siempre tiene. En sí son alrededor de 30 barrios en los que hay restricciones en cuanto al servicio del agua potable. Nosotros preguntamos a las autoridades qué es lo que pasaba y obviamente que no te dan respuesta", expresó.

ES MUY EXTRAÑO PORQUE NO TUVIMOS TEMPERATURAS ALTAS, ESTAMOS EN PLENO INVIERNO AÚN Y YA TENEMOS PROBLEMAS CON EL AGUA. ¿QUÉ NOS PUEDE ESPERAR PARA EL VERANO? ¿ALGO PASÓ? ¿HUBO ALGÚN INCONVENIENTE CON EL CIERRE Y APERTURA DE VÁLVULA? ¿HUBO ALGÚN INCONVENIENTE CON EL AGUA QUE LLEGABA A LA PLANTA POTABILIZADORA? ¿HUBO ALGÚN PROBLEMA EN LA PROPIA PLANTA POTABILIZADORA?

“Desde las autoridades, la gerencia de ABSA, a través de la Sra. Erica Takla, no nos dan información y no nos han dicho nada de por qué pasó eso este fin de semana. Sí te puedo decir que nos llama la atención porque al tener contacto con los vecinos a una vecina desde el 0-800 de La Plata le dijeron que se debía a las altas temperaturas de invierno. Es la misma excusa que ellos ponían en el verano".

Lauquen mencionó que "acá pasó algo rarísimo y preguntamos y ellos no nos responden y tenemos que seguir diciendo que es rarísimo lo que está pasando porque ellos se defienden con el amparo colectivo diciendo que es un período estival de verano y estamos en pleno invierno".

"¿Qué vamos a hacer en el verano?, ¿qué vamos a hacer con esta empresa?, ¿qué va a pasar con nosotros si ahora estamos así?. Hubieron manifestaciones de barrio. Ayer estuve todo el tiempo hablando con diferentes vecinos que me llegan los reclamos, ellos hacen los reclamos al 0-800. Acá hay un desfasaje de información bárbara. La verdad no entiendo cómo trabajan. Los vecinos llaman al 0-800, generan el reclamo y ellos dicen que nadie llama. Los vecinos tienen el número de reclamo y yo se los mando a las autoridades con el número copiado. Que no mientan más, que no le tomen más el pelo a los bahienses", subrayó.

"Ellos están abriendo válvulas, cerrando válvulas, mandando agua para otro lado, algo están haciendo y no lo dicen porque no son capaces de salir a un medio, el gerente, Bentivegna, ni Erica Takla, ninguno es capaz de sentarse delante de un micrófono y explicarles a los vecinos por qué pasa lo que pasa con el servicio que ellos brindan y, de última, con el servicio que ellos tienen que controlar, porque la Autoridad del Agua acá también tiene culpa. Se nos está terminando la paciencia. Estamos hablando con ellos, les estamos diciendo las cosas, los vamos a empezar a nombrar en todos lados, ellos saben quiénes son y nosotros sabemos", agregó.

USTEDES COMO INTEGRANTES DE LA MESA Y ANTE LOS PROBLEMAS QUE EXISTEN EN ESTE MOMENTO, YO NO TE HABLO EN EL VERANO PORQUE EN EL VERANO EN FUNCIÓN LÓGICAMENTE DE UN MAYOR CONSUMO PUEDE FALTAR EL AGUA, EN ESTE MOMENTO ¿A QUÉ ADUCEN QUE PASA ESTO? ¿POR QUÉ PASA ESTO? ¿QUÉ PIENSAN USTEDES? ¿POR QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO ESTO?

“Yo te digo, para mí lo que pasa en mi barrio están cerrando válvulas y están mandando el agua a otro lado. Ellos controlan el flujo del agua para dónde va. Esto es lo que están haciendo".

SI EN EL OTRO LADO HASTA HACE UN MES ATRÁS NO FALTABA EL AGUA O NO ESTABAN CON LOS PROBLEMAS QUE TUVIMOS ESTE FIN DE SEMANA ¿POR QUÉ SI NO HAY MAYOR CONSUMO POR QUÉ SE ESTÁ DANDO ESTE CAMBIO DE VÁLVULA? ¿A DÓNDE VA EL AGUA? ¿AL MAR? ¿A DÓNDE LLEVAN EL AGUA?

“No sé. Puede ser que sea para las empresas del Polo, puede ser que haya más demanda. Ayer los vecinos, porque fuimos todos a increparlos en el grupo, porque tenemos un grupo donde están los concejales, donde están todas las autoridades, saltamos todos los vecinos, pero, claro, pero cómo no nos vamos a enojar si es una tomada de pelo. ¿Sabés por qué yo digo que cierran válvulas en mi barrio, por ejemplo? Porque es a la misma hora", finalizó.