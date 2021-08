"Cada vez estamos más cerca de poder disfrutar del automovilismo local con público"

Esas fueron las palabras de Adrián Saschrgorodsky, representante del grupo inversor Business & Comunication Group, quien informó que están en tratativas para que lleguen varias categorías nacionales a Bahía Blanca pero aclaró que "todo está supeditado a las condiciones sanitarias y económicas". "Hoy poy hoy, desarrollar una competencia sin público, es un esfuerzo económico muy importante y muchas veces no están las condiciones para poder hacerla", expresó a CAFEXMEDIO.

“Después de tantos años de no tener autódromo pudimos recuperarlo y no nos trató la suerte de la mejor manera porque esta situación sanitaria nos golpeó al corazón de los eventos, no hemos podido tener continuidad y lo poquito que se pudo hacer fue sin público. Hoy por hoy nuestra expectativa está directamente enfocada a que paulatinamente se vaya recuperando la posibilidad de hacer espectáculos con público", indicó Saschrgorodsky.

El representante de la empresa que estuvo a cargo de la obra del predio de Aldea Romana explicó que "esto ya deja de ser una cuestión tan lejana como la veíamos algunos meses atrás, y, de hecho, tenemos algunos indicios y datos concretos de que entre septiembre y octubre incipientemente se podría pensar bajo determinadas condiciones el retorno paulatino del público a los autódromos del mismo modo que se está hablando de esto para el resto de los deportes, como el fútbol".

AHORA CON ESTA NUEVA DISPOSICIÓN QUE HA DETERMINADO HOY EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA, DE LA FINALIZACIÓN DEL SISTEMA DE FASES, TAL CUAL LO TENÍAMOS ACTUALMENTE, Y SE ENTRA EN OTRO TIPO DE FASE GENERAL QUE VA A PERMITIR UN AFORO DIFERENTE. CREO QUE HAY CUESTIONES QUE VAN A TENER QUE HABILITARSE SI ES CIERTO QUE SE ENTRA EN ESA DISPOSICIÓN. Y ESTO PERMITIRÍA, PRINCIPALMENTE, LOS DEPORTES AL AIRE LIBRE.

“Muchas veces uno en esto pasa de la ansiedad y la desesperación porque, hoy por hoy, tenés muy claro que en la medida que se disfruta el automovilismo es con público en las pistas, esta pasión que tiene que ver no solamente con el ruido de los autos y la velocidad sino también con el momento en que la gente está disfrutando en el mismo autódromo, no desde un televisor o desde un celular".

Saschrgorodsky sostuvo que "la finalización del esquema de fases es parte de lo que te decía, se van dando situaciones concretas que a uno lo hacen pensar que un deporte al aire libre como este está teniendo cada vez más cerca la posibilidad de disfrutarse con público".

TODO ESE PROYECTO INTEGRAL QUE REPRESENTABA EL AUTÓDROMO LÓGICAMENTE SE HA NO DIGO DETENIDO PERO SE HA MINIMIZADO EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN QUE HEMOS VIVIDO CON LA PANDEMIA. ¿HAY ALGO QUE ESTÁN HACIENDO DE A POCO O POR AHORA ESTÁN A LA ESPERA DE LO QUE SUCEDA?

“Durante la pandemia hemos terminado con la construcción de un kartódromo desde una terminación de muy buena calidad y con un gran potencial y una gran relevancia zonal. Un kartódromo de asfalto a Bahía Blanca le estaba haciendo falta y que tiene todo un simbolismo y una significación que va más allá de la mera utilización del espacio para competencia y tiene que ver con que todos sabemos que el karting es el primer escalón formativo del automovilismo y Bahía Blanca no lo tenía".

Además, aseguró que "le estamos devolviendo al automovilismo local y zonal la posibilidad de que chicos de muy corta edad comiencen a conocer este deporte y vayan subiendo escalón por escalón hasta poder subirse a un auto de una categoría mayor".

"El trabajo más importante que se hizo durante la pandemia en el autódromo fue la construcción de este nuevo kartódromo y creo que, una vez que se normalice la situación sanitaria, Bahía Blanca lo va a disfrutar con mucha plenitud”, agregó.

SÉ QUE USTEDES CEDIERON EL ESPACIO Y FUE TODA UNA INVERSIÓN DE ELLOS PERO EL MOTOCICLISMO HA HECHO UNA MUY BUENA INVERSIÓN Y UN TRABAJO FANTÁSTICO AHÍ.

“La verdad que la gente del Automoto Club ha hecho un trabajo fantástico. Yo he visto con qué energía, con qué entusiasmo esta gente trabajó para lograr aquello que soñó y realmente no había grandes cuentas bancarias pero haciendo tallarinadas, rifas y buscando soluciones originales para resolver en el terreno lo que había que resolver y pudieron ir avanzando y realmente han construido algo muy bueno y que también tiene un enorme potencial. Del mismo modo que ha sucedido con el Motocross, se va configurando un complejo con lo que yo creo que es un gran futuro”.

¿HAY PREVISTA ALGUNA CARRERA EN EL CORTO PLAZO EN EL AUTÓDROMO EZEQUIEL CRISOL? ¿ALGUNA CARRERA DE COMPETENCIA NACIONAL?

“Estamos en diálogo con categorías como Turismo Pista, categorías de nivel nacional y con las grandes categorías también. Estamos todos en una prudencia en cuanto a salir a comprometer fechas y demás porque realmente la dinámica sanitaria nos ha impuesto el condicionante de que no solamente dependemos de lo que pase en Bahía Blanca ni en la Provincia de Buenos Aires sino que también hay gente que viene de diferentes lugares del país que también tienen situaciones sanitarias bastante asimétricas".

Saschrgorodsky comentó que "nos ha pasado, por ejemplo, de estar en una organización de alguna carrera de nivel zonal y había gente que no podía salir de su ciudad o su pueblo y con el movimiento de los equipos y la organización a nivel nacional también hay que ser muy prudente en esto".

"Hoy por hoy, estamos en diálogo, te diría, con prácticamente todas las categorías importantes pero no me animo a superar lo que es la barrera de la expectativa sin anunciar ninguna fecha completa porque la posibilidad también de llevar adelante las competencias está muy ligada en cuanto a su sustentabilidad económica también a poder ingresar algo de público", mencionó.

"Hoy por hoy, desarrollar una competencia, por ejemplo, como fue la del mes de febrero pasado, sin público, es un esfuerzo económico muy importante y muchas veces no están las condiciones para poder hacerla", aseveró.

¿HAY ALGUNOS QUE LO UTILIZAN COMO LUGAR DE PRUEBA EL AUTÓDROMO?

“Se están haciendo pruebas, de hecho, hay pilotos de diferentes categorías, obviamente las zonales, que con cierta regularidad están probando autos”.

INDUDABLEMENTE TIENE QUE VER CON EL MANTENIMIENTO DEL MISMO. MÁS ALLÁ DE QUE NO HAYA COMPETENCIA, ESO REQUIERE UN MANTENIMIENTO.

“Es un predio de 84 hectáreas con mucha dependencia y con mucho detalle que si uno no está muy encima para mantenerlo realmente pierde no solo desde lo estético sino también desde lo funcional, su característica. El esfuerzo por mantenerlo también es importante. También nos ilusionamos en que el kartódromo va a tener un buen aprovechamiento desde el punto de vista no solo desde lo competitivo sino también desde el entretenimiento, una oferta de esparcimiento que va a ser muy divertida y que le viene muy bien a Bahía Blanca, y queremos tener todo ese lugar lo antes posible con mucha vida y con mucha actividad", finalizó.