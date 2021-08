"Bahía Blanca fue pionera en la creación de la figura y el registro de abogados del niño"

Esas fueron las palabras de Mauro Bruno, vicepresidente del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, quien explicó a CAFEXMEDIO que el registro sirve para nuclear a un grupo de profesionales que, voluntariamente, se inscribe con conocimientos en materia de Niñez y Adolescencia para dar un patrocinio jurídico a todos los niños, niñas o adolescentes que así lo deseen". "En el último tiempo, ha crecido los pedidos por patrocinio para chicos por abusos sexuales", subrayó.

“En realidad, el registro funciona ya desde hace unos cuantos años y ha sido uno de los pioneros con relación a la creación de este registro. El registro ni más ni menos es una creación que se hace de forma legislativa con la sanción de la Ley 14.568 de la Provincia de Buenos Aires y lo que hace es nuclear a un grupo de profesionales que voluntariamente se inscribe en ese registro con conocimientos en materia de Niñez y Adolescencia a los fines de dar un patrocinio jurídico a todos los niños, niñas o adolescentes que así lo deseen", indicó Bruno.

El abogado local expresó que "la figura del abogado del niño es una figura que se crea allá por el año 89 con la sanción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y, entre otras de sus normativas, lo que sostiene es que se cambia el paradigma de la concepción de los niños ya no considerando a los niños como objetos de tutela sino como sujetos de derecho".

"A partir de allí, como esto es una norma convencional que con la reforma del 94 pasa a tener jerarquía constitucional en la Argentina. El Derecho Interno Argentino tuvo que reorganizar todo lo que es la legislación interna para garantizarle a todos los niños, niñas y adolescentes de la Argentina, la posibilidad de contar con un abogado como cualquier adulto lo tiene siempre en el entendimiento de que los niños son parte como cualquier otro sujeto de derecho independientemente de sus padres y de la representación que hace el Ministerio Público", sostuvo.

UN CHICO DE 10, 12, AÑOS QUE SIENTA DETERMINADA NECESIDAD POR EQUIS CAUSA ¿PUEDE IR DIRECTAMENTE ÉL A VER A UN ABOGADO Y DECIRLE ME PASA ESTO?

“Sí. Este es el rol de la figura del abogado del niño, que el niño pueda tener un profesional, en este caso, abogado o abogada, el profesional puede ser de su confianza, esto es, cualquier abogado inscripto en la matrícula que el niño considere de suficiente confianza como para que lo patrocine, para que lo asesore y haga reclamos que pueden ser tanto jurídicos como de carácter administrativo o extrajurídicos".

Bruno agregó que "es un acompañamiento profesional en todo aquel deseo que tenga el niño, entonces, puede hacerlo tranquilamente y, si carece del conocimiento de un profesional de su confianza, puede solicitar se le designe uno de este famoso registro que hablábamos al inicio de la conversación donde el Estado cumple con esa obligación que tiene asignándole uno de oficio y le garantiza que ese profesional seleccionado o sorteado tiene conocimientos sobre Niñez y Adolescencia porque para poder integrar ese registro previamente debe acreditar suficientes conocimientos en este tipo de materia".

EN LA EXPERIENCIA QUE USTEDES TIENEN ¿EL NIÑO LLEGA SOLO O LLEGA POR ALLÍ CON EL APOYO DE ALGÚN VECINO, ALGÚN AMIGO, ALGÚN FAMILIAR?

“Las experiencias han sido muy diversas. La realidad es que es una figura relativamente nueva. Fuimos pioneros en el departamento judicial con la creación de la figura y del registro porque no estaba muy claro el tema de cómo se iban a abonar los honorarios del abogado. Muchos departamentos judiciales tomaron el tema con un poco de este escepticismo sobre la posibilidad del funcionamiento".

Además, añadió que "nosotros con un apoyo grande de los directivos del Colegio de Abogados no dudamos un momento en ponerlo en funcionamiento y las experiencias han sido variadas".

"El niño se ha acercado solo porque cuenta por ahí con un grado de madurez y de discernimiento y, ante el conocimiento de que tenía derecho a tener un abogado, se ha acercado hasta el Colegio y ha averiguado, en otros casos llegan por algún vecino o familiar o a veces hasta de forma oficiosa, es decir, los mismos jueces o tribunales, son los que requieren el sorteo de un abogado del niño en las causas en las que están tramitando cuestiones que afectan a estos niños".

Bruno aclaró que "ofician al Colegio para hacer el sorteo, previo pedido del niño".

"Si bien estamos hablando de una obligación del Estado, el abogado del niño es un derecho para el niño y si los niños no quisiesen contar con un patrocinio jurídico nadie puede obligar a que lo tengan y, entonces, muchas veces la práctica tribunalicia hace que en los juzgados se le comunique al niño de este derecho y si el niño da consentimiento y no tiene un abogado de su confianza los tribunales nos ofician al Colegio para que hagamos el sorteo de un profesional".

¿CUÁLES SON LOS TEMAS QUE ABORDAN? ¿ABUSOS, COMPORTAMIENTOS? ¿CUÁL ES LO MÁS HABITUAL?

“La Ley de Abogado del Niño, el temario es amplio. Nosotros tenemos muy buena experiencia para el tema del famoso cambio de género, desde la sanción de la Ley de Identidad de Género usted sabe que uno puede modificar su género en sede administrativa. Hay muchos adolescentes que han solicitado el patrocinio jurídico. Hoy el Registro de las Personas exige que toda persona menor de edad aparte del consentimiento de sus progenitores cuente con el patrocinio jurídico de un letrado".

"También en temas de familia donde por ahí la problemática es más clara y evidente en temas vinculados con lo que son el viejo régimen de visita y hoy llamado régimen de comunicación entre padres e hijos o en cuestiones alimentarias. También este último tiempo se ha incrementado muchísimo la solicitud para patrocinar niños en cuestiones como usted bien decía recién vinculadas con lo que es los abusos sexuales y cuestiones que están más vinculadas a temas del Derecho Penal. Así que la experiencia ha sido muy variada y muy satisfactoria”.

¿HAY ALGÚN EJEMPLO DE SITUACIONES DE PADECIMIENTO DE ALUMNOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS? ¿PROBLEMAS CON DIRECTIVOS? ¿CON DOCENTES?

“De echo, ha habido intervenciones. El abogado del niño que ingresa o que forma parte del registro nosotros lo que tratamos de hacer al momento de solicitar los antecedentes que acrediten es pedirles por favor que aparte de la capacitación que tiene que ser de carácter interdisciplinaria porque estamos hablando de algo muy novedoso que no solamente puede comprender el conocimiento jurídico sino que tenemos que tener herramientas de todas las disciplinas que pueden existir para poder abordar esta práctica de patrocinio de un niño".

"Lo que pedimos también es que el letrado trate de evitar la judicialización de las cuestiones lo menos posible. Nosotros como profesionales tenemos que tener herramientas en pos de buscar una solución lo más rápida y menos grave posible para el niño. Así que estas intervenciones son muy buenas y nosotros tratamos de que los profesionales que integran el registro se capaciten en este tema para justamente al momento de tener que llevar adelante el patrocinio".

Bruno añadió que "tenemos que darle una solución lo más efectiva posible sin tener que judicializar cuestiones, obviamente, en algunas situaciones eso será imposible, pero tratamos de capacitar a los profesionales para que esta práctica de la solución extrajudicial y conciliadora sea lo habitual y lo anormal sea tener que recurrir a la justicia".

DENTRO DEL PROPIO COLEGIO DE ABOGADOS DE BAHÍA BLANCA ESTÁ ABIERTO ESTE REGISTRO.

“El registro está abierto. Nosotros tenemos convenios incluso hasta con la Defensoría Oficial. Cuando algún niño se acerca a la Defensoría y requiere la asistencia jurídica de un abogado de niño, el niño es derivado al Colegio, el Colegio tiene el registro, tiene personas que pueden atender la consulta del niño, se evacúa la consulta del niño, se hace una primera entrevista y, después, se realiza el sorteo de un profesional en el caso de que el niño no tenga alguien de su confianza".

"El Departamento Judicial de Bahía Blanca, la comisión puntual en la que yo integro, tiene una concepción sobre este tema muy puntual que es nosotros no podemos imponerle al niño un profesional diferente al que confíe. Si él de repente tiene un profesional de su confianza aunque no integre el registro nosotros entendemos que ese profesional puede llevar adelante el rol de abogado de niño porque, en definitiva, si ese profesional empieza a patrocinar al niño en una temática que no maneja o que no conoce la responsabilidad que tendrá será evaluada oportunamente por el tribunal disciplinario del Colegio".

Para finalizar, manifestó que "confiamos en que los profesionales que actúan en carácter de abogados de confianza y no designados del registro, como abogados del niño, lo hacen sabiendo de que su intervención va a ser productiva".

"En la mayoría de los casos pasa que el niño requiere el sorteo de un abogado y es más común la participación de niños con abogados del niño designados del registro. Es un registro provincial que se crea por una ley que depende del Colegio de Abogados de la Provincia pero lo que hizo el Colegio de Abogados de la Provincia, en creo muy buen atino, fue delegar a los colegios departamentales, que son 20 en la Provincia de Buenos Aires, el manejo de cada registro departamental. Todo lo que depende del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, que va más o menos desde Tres Arroyos hasta Patagones, para que tengan una idea de la jurisdicción, ese registro es manejado por el Colegio de Abogados de Bahía Blanca, todos los profesionales que integran ese registro están en un registro especial aquí y, obviamente, en la delegación de Tres Arroyos, y bueno, tratamos de trabajar en forma mancomunada con todo lo que es el departamento judicial", sentenció.