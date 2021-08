Los judiciales bonaerenses quieren seguir sin ir a trabajar y recordaron que "la pandemia no terminó"

El titular de la seccional La Plata, Santiago Fontella, rechazó la resolución de la Suprema Corte de Justicia provincial que habilita la convocatoria de los trabajadores que han sido vacunados con una o dos dosis para desarrollar tareas presenciales. "Esto va a generar problemas", advirtió el sindicalista.

El titular de la Asociación Judicial Bonaerense seccional La Plata, Santiago Fontella, se refirió a la resolución de la Suprema Corte de Justicia provincial que habilita la convocatoria de los trabajadores que han sido vacunados con una o dos dosis para desarrollar tareas presenciales desde el 9 de agosto y hasta el 1 de octubre.

En declaraciones a FM 97 Une, Fontella dijo que "tomamos esta decisión con desagrado" porque "la pandemia no terminó". "Lamentablemente estamos padeciendo o próximos a padecer la tercera ola y entendemos que se deben tomar todos los recaudos para poder evitar el contagio masivo en los sectores de trabajo", agregó.

"Nosotros le hicimos saber a la Suprema Corte la disconformidad. Si bien entendemos que el proceso de vacunación ha avanzado también creemos que todavía no están garantizadas las condiciones para poder hacer una convocatoria masiva", aseguró Fontella, quien sostuvo que "la vacuna es un acto individual".

"Por ahora no me ha llegado un caso de un compañero que haya definido no vacunarse y lo hayan convocado a trabajar. Pero esto va a suceder y va a generar problemas. Va a generar inconvenientes obligar a trabajar a aquel que solidariamente decidió vacunarse, con uno o varios compañeros que decidieron no inmunizarse", concluyó.