Trabajadores estatales reclaman la reapertura de paritarias

Viviana Marfil titular de ATE en nuestra ciudad, informó que "a la fecha se hizo efectivo el aumento del 37 % cerrado para este año y estamos a la espera de esta nueva apertura para dejar de perder como hemos perdido históricamente en las paritarias nuestro poder adquisitivo". "Nosotros, hasta ahora, lo único que pretendemos es lograr superar la inflación y se está hablando de una inflación del 50% para fin de año", sostuvo.

“Estamos pidiendo la apertura de paritarias que nosotros habíamos cerrado a principio de año un convenio para que nos dieran un aumento salarial, que fue en cuotas, logramos que se adelantaran parte de esas cuotas ante el desastre inflacionario y el compromiso de que en este mes nos convocan de vuelta al ámbito paritario para discutir y elevar también los topes de las asignaciones familiares porque los compañeros que tienen hijos con los topes si no se incrementan el aumento no se ve”, indicó Marfil.

La dirigente local recordó que "se había cerrado en un 37 %, de acuerdo al sector donde trabajás y la parte horaria y logramos que se adelantara un 8% para este mes que pasó y que se adelantara la discusión paritaria que se había acordado que iba a reverse en noviembre se adelantara a agosto".

"En cualquier momento de esta semana nos está convocando el Ministerio de Trabajo", agregó.

¿A LA FECHA EL 35%, 37%, SE HIZO EFECTIVO EN SU TOTALIDAD?

“A la fecha se hizo efectivo el 37% con este incremento que logramos que se adelantara puntajes del aumento que habíamos acordado, así que estamos a la espera de esta nueva apertura para dejar de perder como hemos perdido históricamente en las paritarias nuestro poder adquisitivo. En lo que va de este año venimos ganándole en uno, dos, puntos a la inflación y vamos a rever la cuestión salarial ahora este mes".

Marfil mencionó que "haber logrado que se volviera a abrir la paritaria de noviembre, como se había acordado, al mes de agosto, es algo que tenemos que valorar y estamos ahora sentándonos donde ya se empieza a discutir el Convenio Colectivo de Trabajo porque los trabajadores estatales nos hemos quedado en la provincia, un rechazo muy grande en cuestiones de que nos quedamos sin carrera administrativa donde ha quedado todo vacío".

"Estamos exigiendo ya el convenio colectivo que sí se acordó que se iba a empezar a discutir y empiezan las mesas técnicas por sector", subrayó.

¿CUÁL ES EL SECTOR ESTATAL MÁS PROBLEMÁTICO DE ACUERDO AL TEMA ECONÓMICO? ¿HAY ALGUNO EN PARTICULAR?

“Los compañeros auxiliares son los que menos cobran, porque son régimen de 36 horas, los compañeros de salud con el bono que incrementó, se dio desde Nación, se ha ido equiparando pero los sueldos de los estatales, estamos hablando de que un compañero de educación recién en estos momentos está cobrando $35000, $38000, si no, estaban en $20000".

ESTO QUE VOS DECÍS DE LA REAPERTURA QUE SE VA A DAR AHORA EN AGOSTO ¿QUÉ ES LO QUE SOLICITAN?

“Nosotros solicitamos no perder puntos con la inflación de este año y también queremos ir recuperando todo lo que hemos perdido en todos estos años. Todas las paritarias hemos perdido contra la inflación permanentemente, y a esto tenemos que agregarle que al haber una discusión de un convenio colectivo vamos a generar que haya un escalafón. En el Estado provincial no existe diferencia, casi te diría $400, $500, diferencia entre el que recién inicia y el que tiene más de 20 años dentro del Estado trabajando".

HAY ALGUNOS QUE ARREGLARON EL 48%, OTROS EL 46%, 44% LO HIZO EMPLEADOS DE COMERCIO. ¿TIENEN ALGÚN NÚMERO PUNTUAL USTEDES?

“Nosotros hasta ahora lo único que pretendemos es lograr pasar los puntajes de la inflación. Se está hablando de una inflación del 50% para fin de año, así que estamos viendo empezar esta discusión en cuanto nos convoquen para dejar de perder y que se vuelva a reabrir por si nos vamos quedando cortos. La cuestión es que se había acordado con una valoración de la inflación y que realmente nos quedamos muy cortos, así que esto es día a día".

NO SE SABE CUÁNDO PERO ESTÁN NEGOCIANDO PARA LA REAPERTURA DE LA PARITARIA.

“Ya se mandó nota y la Ministra de Trabajo dijo que en este mes íbamos a ser convocados”.

¿SE HA AVANZADO ALGO CON EL TEMA DEL VALENTÍN VERGARA?

“Con la cuestión de niñez estuvo la directora del organismo recorriendo los diferentes dispositivos de Bahía Blanca. Van a poner dinero para ir solucionando los graves problemas de infraestructura de las diferentes instituciones. Así que estamos a la espera de que se ponga en cuenta el arreglo del Vergara".

TE VEO MUY CAUTELOSA CON ESTE TEMA. EN OTRAS OPORTUNIDADES ME HAS DICHO, NO, NO SE HA HECHO NADA.

“En estos momentos nos dijeron que se iba a tener en cuenta. Ahora, del dicho al hecho, estoy dando los tiempos para ver si realmente se puede llegar a generar esto. Es grave la situación de niñez en la Provincia de Buenos Aires. El Centro de Recepción, que funcionan los fondos del Vergara, está funcionando como centro cerrado. Hace 6 años que vengo reclamando que faltan 8 asistentes de niñez, porque hay nada más que dos, porque logramos que ingresaran dos compañeros a trabajar pero sigue sin tener personal para cubrir 24 horas todos los días", finalizó.