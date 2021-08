"En la pandemia el Intendente no ha utilizado fondos porque ¿los destinó a otro lado?"

Esas fueron las palabras de Gisela Ghigliani, concejal y precandidata a edil en 1° lugar por el Frente de Todos, quien recordó que "en el año 2020 uno de los motivos por el cual nuestro bloque no aprobó la rendición de cuentas fue porque quedaron sin ejecutar 287 millones de pesos". "Esto no es una empresa privada, es un Estado municipal", expresó. "Salud y obra pública son dos cuestiones que nos preocupan mucho", subrayó a CAFEXMEDIO.

“Es una campaña distinta, el solo hecho de estar atravesando una pandemia, algo que nadie ha tenido que sortear ninguno de los que estamos en este momento y justo se da la coyuntura electoral. Es una campaña que se tiene que desarrollar con mucha prudencia, mucho respeto. Muchos vecinos y vecinas han atravesado la enfermedad o han perdido seres queridos. Es un contexto de una sensibilidad especial que me parece que hay que tomar nota para la prudencia y el respeto", indicó Ghigliani.

La edil bahiense expresó que, "desde el bloque el Frente de Todos ya conformada la lista para las PASO 2021 y luego para las definitivas en noviembre, queremos mostrar cómo venimos trabajando, lo que hemos venido haciendo, lo que hemos venido proponiendo".

"Todo el 2020 y 2021 o desde organizaciones partidarias que integran el Frente u otras organizaciones sociales se ha estado acompañando en el territorio no solamente lo sanitario sino también lo social y cuestiones de hábitat, hubo una presencia continua. Vamos a poner en valor eso y seguir escuchando, que eso fue lo que nos propusimos cuando nos integramos como un bloque único en el 2019”, agregó.

SÉ QUE NO DEPENDE DE VOS NI DE NINGUNO DE LOS INTEGRANTES LOCALES EL HECHO DE NO HABER PARTICIPADO EN UNA ELECCIÓN DE PASO CON OTRAS LISTAS QUE SE HABÍAN PRESENTADO PERO ¿ES MEJOR O ES PEOR PARA USTEDES?

“Yo he atravesado en mi vida electoral todas las cuestiones inclusive en el 2017 con Unidad Ciudadana fuimos a unas PASO en la cual competimos las internas y luego las ganamos, se integró la lista y fuimos a las generales. Yo ingresé con esa lista acá al Concejo. No es ni mejor ni peor, tendrá que cada lista averiguar las razones y pedir las explicaciones donde corresponde de por qué no fueron habilitadas pero no lo veo ni como mejor ni como peor".

DIGO, EN LA CONTIENDA ELECTORAL, SI SALE UNO MÁS FORTALECIDO O NO.

“La lista hoy del Frente de Todos ha sido discutida tal vez por los tres máximos referentes del peronismo en la ciudad, como Marcelo Feliú, Federico Susbielles y Gabriel Godoy y luego se han sumado otros dirigentes como ha sido Dámaso Larraburu, del sindicalismo, de los movimientos sociales, de la juventud. Es una representación muy amplia realmente para lo que expresa el Frente de Todos en este momento".

Ghigliani aseguró que "nosotros ya estamos fortalecidos desde la conformación misma de la lista, que es una lista muy sólida y que tiene que ver con un proceso de maduración política pero son reglas de juego".

"A mí me ha tocado competir en internas, a veces he estado en listas que no han podido participar, me ha tocado perder en internas y acompañar sin siquiera poder integrar las listas por no haber alcanzado la minoría. Son las reglas de juego de la democracia y quienes participamos sabemos que en algún momento nos puede pasar. Nuestra lista fue fuerte, sólida y muy representativa desde el primer momento que se conoció y que ya está en carrera”, añadió.

¿SOBRE QUÉ VAN A HACER HINCAPIÉ? ¿CUÁL SERÁ EL EJE DE LA CAMPAÑA ELECTORAL?

“Son temas que ya venimos trabajando por quejas de algunos barrios o inquietudes que nos han planteado. Nosotros tenemos mucho ruido en lo que tiene que ver con el área de salud vinculado al primer nivel de atención, a las unidades sanitarias, que son cerradas temporal o definitivamente, de hecho, la semana pasada hubo un abrazo en la unidad sanitaria de 12 de Octubre. Esto es algo que se está repitiendo y algo que nos preocupa".

Además, mencionó que "cuando Héctor Gay asumió había 56 unidades sanitarias y, al mes de diciembre del 2020, reconoció aquí en el Concejo el Secretario de Salud que funcionaban 30".

"No vamos en contra, por supuesto, de lo que son los centros de salud que tienen una mejor infraestructura, tanto para quienes los van a utilizar como para quienes trabajan allí pero sí pensamos que dentro de lo que es la atención primaria de la salud no todo es la cuestión edilicia sino que mucho tiene que ver con la cercanía para las políticas de salud que tienen que ver con promoción y prevención", enfatizó.

Ghigliani sostuvo que "nos preocupa también el abandono generalizado que hay en términos de mantenimiento de calles, hay bastante enojo con el tema de las delegaciones".

"Poner en valor la gestión de Provincia y de Nación. Hoy la obra pública en la ciudad está financiada con recursos que bajan por los distintos programas, lo que tiene que ver con reencarpetado, asfalto, como tiene que ver con cordón cuneta, con redes de cloacas, con la construcción de un centro de salud como es el de Harding Green, con las luminarias. Nos parece importante destacar que, a pesar de estar atravesando una pandemia 2020 y lo que va del 2021, hay una presencia importante en recursos que le ha permitido tenerlos al Intendente y poder ejecutarlos en obras", aseveró.

¿ESE ES EL FRANCO MÁS DÉBIL QUE TIENE ESTA GESTIÓN?

“La obra pública no ha sido encarada, nos parece a nosotros, con el volumen o la arquitectura de gestión administrativa que debe tener para generar o un consorcio o lo que fuere, para cada barrio, cada sector y cada tipo de obra puede tener particularidades y no estamos hablando solamente de la pandemia. Nosotros en la pandemia le votamos al Intendente las emergencias para que él contara con todas las herramientas necesarias".

"En la pandemia no ha utilizado fondos porque ¿los destinó a otro lado?. Yo tengo mis reservas porque en el año 2020 uno de los motivos por el cual nuestro bloque no aprobó la rendición de cuentas fue porque quedaron sin ejecutar 287 millones de pesos, entonces nos parece que esto no es una empresa privada, es un Estado municipal donde ese dinero y, sobre todo, habiendo déficit estructural de calles, algunas cuestiones sociales que hubo dificultades para asistir, reclamos del personal de salud en algunas áreas puntuales hasta un reclamo, por ejemplo, por puntos wifi, para mejorar la conectividad", enfarizó.

La concejal opinó que "una municipalidad de la envergadura de Bahía que sostiene la cobrabilidad bastante bien, el vecino y la vecina en la ciudad tienen una adherencia a mantener el pago de lo que tiene que ver con el impuesto municipal, creemos que ahí hay unos déficit importantes en la gestión".

"Nosotros habríamos tenido tal vez otras prioridades y ahí se ve y se confrontan dos modelos de cómo uno o una quiere ver la ciudad hacia el futuro", dijo.

EN EL ÁMBITO DE LA CONFORMACIÓN DE LA LISTA LAS TRES MUJERES QUE VAN EN LOS PRIMEROS CINCO LUGARES DE LA LISTA VAN A LA REELECCIÓN. ¿LO TOMÁS COMO UNA REIVINDICACIÓN?

“Si bien nosotros ya contamos con la paridad me parece muy importante que pueda encabezar yo como mujer y que seamos las tres que hoy estamos aquí en condiciones de renovar que podamos estar en esta lista y tener esta continuidad de trabajo. Mis dos compañeras son Romina Pires y Paula Echeverría. Me parece que han venido haciendo un gran trabajo, mucho compromiso, con idoneidad, y, bueno, a mí me puso contenta que ellas pudieran estar en ese lugar", finalizó.