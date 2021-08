"El Municipio está pagando el 70 % del mantenimiento de los vehículos policiales"

Esas fueron las palabras de Emiliano Álvarez Porte, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien aseguró a CAFEXMEDIO que la deficiencia más grande que tiene la ciudad en materia de seguridad es la falta de inversión en la cuestión edilicia. "Estamos con todos los calabozos clausurados desde diciembre de 2019, el calabozo de la Comisaría Primera sigue sin repararse y debamos trasladar a los detenidos a otras ciudades", indicó.

“El informe de Canal 13 muestra unos vehículos que se habían entregado en Esteban Echeverría y que se volvieron a entregar en Bahía Blanca. Son 4 vehículos de los cuales dos quedaron en la Patrulla de Comando, otro se fue a Monte Hermoso y otro a Punta Alta. Los entregaron en un acto allá y luego los entregaron acá. Aquí no llegaron 0km, llegaron con muchos kilómetros encima, más de 20000 algunos de ellos", expresó Álvarez Porte.

El funcionario local expresó que, desde que se entregaron los autos, aquí están, por lo menos los dos de Bahía Blanca, el de Punta Alta y el de Monte Hermoso no me consta porque se los llevaron ese día".

¿EN BAHÍA BLANCA AL FINAL CUÁNTOS AUTOS SE HABÍAN ENTREGADO CUANDO VINO EL GOBERNADOR?

“40. Esos reciben combustible y se hace su mantenimiento desde el municipio, se colabora con la provincia. Esos vehículos están aquí”.

ES DECIR QUE LO QUE SE CUESTIONÓ EN SU MOMENTO ES QUE SE ENTREGARON EN OTRO LUGAR Y DESPUÉS SE VOLVIERON A ENTREGAR EN BAHÍA BLANCA. NO QUE A BAHÍA BLANCA SE LE SACÓ ESOS VEHÍCULOS.

“Ese fue el cuestionamiento y así fue. El informe muestra cuando se entregan esos mismos vehículos que después se entregaron acá y ha pasado en otras ciudades también. Lo mismo pasó con el gobierno de Scioli. Acá un día trajeron 22 vehículos y al otro día se los llevaron”.

EN FUNCIÓN DE ESTA SITUACIÓN QUE HOY TENEMOS CON LOS PATRULLEROS ¿ESTAMOS BIEN CON LA CANTIDAD DE PATRULLEROS EN BAHÍA BLANCA?

“Estamos justos. No sobra nada y no podemos decir que nos falta tampoco. Son los vehículos ideales para la ciudad. Los vehículos que había, el auto más pequeño para la ciudad, funciona mejor que la camioneta que, inclusive, es mucho más gasto, es un 25% a un 30% más de gasto de combustible pero es una decisión que le corresponde al inisterio. Acá, había 10 camionetas, que eran de otra marca y 20 vehículos para la ciudad. Las camionetas transitaban o recorren la periferia donde tenemos ciertos sectores con algunas dificultades para transitar y, en el centro de la ciudad, es mucho más cómodo el auto".

LO QUE NO ENTIENDO ES POR QUÉ SE DA ESTA CIRCUNSTANCIA. ¿NADIE PIENSA EN ESTO? ¿NADIE ENTIENDE LO QUE ES UN PATRULLAJE CIUDADANO?

“No se entiende tampoco porque estas camionetas no solamente llegaron a Bahía Blanca, en el medio del conurbano también están transitando estas camionetas y no son cómodas”.

VOS HABLASTE DEL GASTO DE MANTENIMIENTO. EL MUNICIPIO HOY ¿CUÁNTO ESTÁ PAGANDO DEL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS?

“Más o menos un 70% de combustible que se gasta. Es el mantenimiento de cuando se rompen porque no olvidemos que son vehículos que transitan 24 horas. Lo que hacemos con un vehículo en un año estos lo hacen en un mes”.

¿CUÁNTOS LITROS CONSUME CADA VEHÍCULO DE ESTOS?

“Son 2.5 cada uno de estos vehículos. Consumen casi entre un 30% y un 40% más que el 1.8 que era el que teníamos. La verdad que es una diferencia importante”.

¿QUÉ PASA CON LA ESCUELA DE POLICÍA EN BAHÍA BLANCA?

“La camada que tuvimos en el primer cuatrimestre ya se retiró y está con clases virtuales. Han vuelto a sus ciudades. En su totalidad era del conurbano. Ahora llegó una camada nueva de policías porque la provincia ha modificado el sistema. Vamos a ver qué decide al final del año el Ministerio con respecto a Bahía Blanca pero la verdad que muchas de esas discusiones que transitaban con un diálogo diferente con el Ministerio de Seguridad hoy no las tenemos, no tenemos certeza sobre cuáles van a ser las definiciones que va a tomar el Ministerio. Nosotros hacemos son los reclamos pertinentes, explicamos lo que necesita Bahía Blanca, lo describimos pero estamos a las resultas de lo que decía el Ministerio de Seguridad que es su incumbencia”.

¿SE ANOTARON MUCHOS DE BAHÍA BLANCA?

“Hoy vamos a tener conocimiento de ello. Hoy comienzan las clases y hoy vamos a tener un relevamiento de cómo está funcionando, de cuántos se han dejado ingresar”.

CON RESPECTO AL TEMA ARMAMENTO, CHALECOS DE SEGURIDAD, EQUIPAMIENTO ¿CÓMO ESTÁN CON ESO?

“No están con dificultades de equipamiento. Al menos nosotros, no hemos recibido de la policía quejas en ese sentido. Lo mínimo e indispensable lo están teniendo”.

EL INTENDENTE MENCIONÓ HACE ALGUNOS MESES ATRÁS UNA CONVERSACIÓN QUE HABÍA TENIDO CON KICILLOF RESPECTO DE LA POSIBILIDAD DE CREAR LA ALCALDÍA DENTRO DE LA CÁRCEL. ¿AVANZÓ ESO?

“Hemos solicitado que avance. Ahora se empieza a discutir el presupuesto de la provincia, todos los presupuestos se empiezan a discutir dentro de poco y hemos reclamado que se incluya esta partida. La necesidad de alcaldía es muy importante. Uno tiene esperanza de que eso suceda, lo cierto es que todavía estamos con todos los calabozos clausurados desde diciembre de 2019, el calabozo de la Comisaría Primera sigue sin repararse y eso hace que debamos trasladar a los detenidos a otras ciudades con lo cual los recursos del Ministerio de Seguridad en la ciudad son bastante escasos".

Álvarez Porte recordó que "en la gestión de Ritondo arreglamos todos los calabozos pero son lugares que tienen un desgaste importante".

"Es cierto que permanentemente hay que repararlos, a su vez el hacinamiento que a veces se genera genera también que los edificios sufran, que tengan roturas y llega un momento que la justicia los clausura porque son inhabitables, son edificios muy viejos, estamos hablando de comisarías que tienen 50 a 70 años”, agregó.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA MÁS IMPORTANTE QUE SE TIENE HOY EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD?

“Es la cuestión edilicia. También la Comisaría de la mujer necesita refacciones y esto de los calabozos es muy importante. Esto por el lado del Ministerio. Por otra parte, esto de tener una partida tan importante destinada al sostenimiento de la policía hace que no podamos destinar otra partida en materia de infraestructura de seguridad como puede ser las cámaras. A nosotros nos gustaría hacer una compra importante de cámaras pero esto de estar poniendo esta cantidad de dinero permanentemente a la policía se nos hace muy difícil".

¿LA LLEGADA DE UN REPRESENTANTE DIRECTO DEL MINISTERIO, COMO ES EL CASO DE FEDERICO MONTERO, EN BAHÍA BLANCA, FACILITA LA SITUACIÓN CUANDO SE REQUIERE ALGO PARA LA CIUDAD EN EL CASO DE LA PREOCUPACIÓN QUE PUEDE MOSTRAR EL MUNICIPIO?

“Hay predisposición. Lo que no hay son recursos que lleguen. Son decisiones directamente del ministro que no se están dando en la ciudad como sí se han dado en otras ciudades que son del signo político diferente porque la verdad que en la Matanza compraron cientos de cámaras para el municipio, las compró el Ministerio, como así Ritondo compró cámaras para Bahía Blanca cuando asumió pero esta vez no está sucediendo lo mismo, no hubo un reparto equitativo de dinero desde Seguridad para los municipios como lo hubo en la gestión de Cristian Ritondo".

Además, aseguró que "no ha llegado un solo peso en materia de Seguridad para volcar a los centros de monitoreo y eso se está notando".

"Las cámaras se rompen, cumplen una vida útil. Aquí hemos retirado ya las que se colocaron en 2011, en 2012, en 2013 y, desde que empezó la pandemia, no hemos podido reponerlas. Ahora, desde el Ministerio de Seguridad que es el responsable directo de la seguridad en toda la Provincia de Buenos Aires no han llegado más recursos que esos patrulleros que llegaron aquí", remarcó.

¿SENTÍS QUE HAY DISCRIMINACIÓN ENTRE UN MUNICIPIO DE UN COLOR POLÍTICO Y OTRO?

“No sé si la palabra es discriminación, lo que digo que en el orden de prioridades no está Bahía Blanca para el Ministro de Seguridad”.

EL OTRO DÍA ME DECÍAS QUE HAY 380 CÁMARAS MÁS O MENOS FUNCIONANDO.

“Ya hay algunas menos. Cada una que se rompe no se está pudiendo reponer. Ahora vamos a presupuestar lo que podamos para el año siguiente pero, obviamente, de las 440 que teníamos, las que fueron cumpliendo su vida útil, a ver, son artefactos que están a la intemperie, si cae piedras, si cae lluvia, si cae sol, todo eso lo afecta, son artefactos delicados y tienen una vida útil. Están quedando las más nuevas. Vamos a ver si para este año que se viene podemos presupuestar una cantidad que nos vuelva a colocar en la situación que llegamos a estar con la gestión de Ritondo y cuando nosotros llegamos al gobierno".

¿DE LAS 440 CÁMARAS QUE VOS MENCIONÁS QUE LLEGÓ A TENER BAHÍA BLANCA HUBO ALGUNAS QUE COMPRÓ EL MUNICIPIO?

“Sí. Nosotros llegamos al gobierno y había 200 cámaras, llegamos a tener 440 cámaras en funcionamiento”.

¿TODAS LAS DEMÁS CÁMARAS SE COMPRARON CON APORTES DE PROVINCIA?

“Sí, también. Tanto provincia como municipio han incorporado cámaras al sistema, los cuatro años anteriores, después, esos dos últimos años, todas las áreas vos sabés que han sufrido recortes en virtud de destinar recursos a la salud, la pandemia nos excedió a todos, y eso es lógico, ahora, desde la provincia tampoco hemos tenido ninguna ayuda en este sentido", finalizó.