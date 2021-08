Privatización de los trenes de carga: "El ramal hacia Bahía Blanca no ha sido prioridad” para la empresa concesionaria

Nuevas discusiones sobre la operatoria de los trenes de carga. Supply pide al gobierno nacional acordar prioridades con las provincias.

La decisión del Estado nacional de reestatizar el sistema de trenes de carga y modificar, de forma progresiva, el rol de las empresas Ferroexpreso Pampeano, Nuevo Central Argentino y Ferrosur Roca (pasarán de ser concesionarias a operadoras), abrió una discusión sobre las prioridades y los modos en los que debería funcionar el servicio durante los próximos años.

Mientras se encuentra en vigencia un esquema de transición, el gobierno nacional inició las mesas de diálogo entre los diferentes actores del sistema, con el fin de tomar definiciones estratégicas para encarar la nueva etapa.

En ese marco, el subsecretario de Transporte bonaerense, Alejo Supply, salió a marcar la cancha y le solicitó al gobierno nacional que reúna a las provincias que utilizan el sistema ferroviario para acordar prioridades en base a las necesidades productivas y logísticas de cada región.

En especial, el funcionario de Axel Kicillof, se refirió a los “ramales muertos” del sur bonaerense que quedaron es desuso durante la concesión de la empresa Ferrosur. En declaraciones al ciclo político LadoP de Infocielo, analizó particularmente las desventajas que existen con el Puerto de Quequén: “es el segundo puerto más importante en la provincia y no le llega nada por los trenes, teniendo la vía y las plantas para bajar los cereales” dijo. La situación desfavorable, quedó en evidencia durante la última semana, con el bloqueo de transportistas al puerto y la imposibilidad de utilizar un sistema alternativo.

Supply también mencionó la situación de localidades como Maipú, Las Flores o los ramales de Olavarría y Azul que van hacia la zona de Bahía Blanca, que “no han sido prioridad” para la empresa concesionaria. Ante ese escenario, consideró que el plan estratégico para los trenes de carga será delineado por Axel Kicillof. A partir de sus definiciones, pedirá reuniones con los ministro de producción, Augusto Costa, o de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, para definir “a donde debería volver el tren primero”.

Otras fuentes gubernamentales se alarmaron tras un episodio ocurrido recientemente en Las Flores: “Hace 25 días estuvimos en Las Flores porque estaban sacando las vías. El intendente y Alejo Supply mandaron una nota y las tuvieron que reponer. Si antes no invirtieron un peso imagínate lo que van a invertir después” advirtieron.

No es la primera vez, que funcionarios bonaerenses cuestionan la “falta de inversión” de la firma Ferrosur y exigen a la empresa que al devolver la concesión “se hagan cargo de la deuda”.



La postura de Loma Negra

En el marco de una rueda de medios realizada en Olavarría, el CEO de Loma Negra, Sergio Faifman (grupo al que pertenece la firma Ferrosur) se refirió a la situación de los trenes de carga y reconoció que “cambiará un poco la operación”.

“El plan que estamos hablando con el gobierno es similar a lo que se venía hablando con el gobierno anterior. El Estado va a hacerse cargo de la infraestructura de los ferrocarriles y que los actuales concesionarios pasen a ser operadores exclusivos por un tiempo y después que haya la posibilidad de tener otros operadores. Ahí va a cambiar un poco la operación porque el mantenimiento de esta estructura pasaría al Estado” explicó.

Faifman señaló que aún “no están resueltos los temas operacionales. Si son todos los ramales actuales, si son parte, si son combinados. No tenemos datos concretos del gobierno, si bien estamos hablando y se empezaron con las mesas de diálogo no tenemos cosas concretas sobre cómo va a impactar en Ferrosur” dijo.

Pese a que aún no existen definiciones, anticipó que “está claro que los trabajadores que no queden en Ferrosur van a pasar al Estado y el resto quedará en Ferrosur para las tareas como operador y no como concesionario” remarcó.

De forma extraoficial, fuentes ligadas a la compañía, advirtieron que “una cosa es la idea y otra la implementación” y que no será sencilla la instrumentación. Por ejemplo, mencionaron que todas las empresas operan con sistemas de comunicación diferentes y que será complejo unificar un mismo mecanismo.

Contrariamente a lo que plantean desde el gobierno provincial, en la empresa se habla de una “sobreinversión” respecto al compromiso asumido. “El mantenimiento se da sobre 4 mil kilómetros de vías, aunque la utilización de la empresa es de 1 mil de esos kilómetros. No es rentable” aducen.