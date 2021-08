Investigan el caso de una persona que falleció pocos días después de vacunarse contra el Covid

La Dra. Laura Giordano, infectóloga del Hospital Penna, informó que el paciente se vacunó y, en menor de 10 días, se contagió de Coronavirus y padeció una trombisis que provocó su deceso. "No sabemos bien si el cuadro está relacionado con la vacuna o con el COVID. El Covid tiene 100 más veces de posibilidades de generar trombosis que la vacuna", expresó a CAFEXMEDIO.

“Esta persona, que está en investigación, presentó un efecto adverso pero no poco tiempo después sino un tiempo considerablemente entre 7 y 14 días después de la colocación de la vacuna, después tuvo COVID, o sea, se infectó. Entre el tiempo que él se coloca la vacuna, pasan menos de 10 días, se contagia de COVID y ahí aparece un cuadro que no sabemos bien si está relacionado con la vacuna o con el COVID. Está en investigación. El paciente terminó en terapia, grave pero no está claro", indicó Giordano.

La profesional local aseguró que "amerita que se investigue porque el sindrome que presentó el paciente es un paciente que está descripto como de trombosis y trombocitopenia".

"En el Reino Unido hay una casuística de aproximadamente 1 en un millón de casos de que produce justamente la vacuna de AstraZeneca, que es la vacuna que el paciente había recibido y que consiste en trombosis, una trombosis severa y en una disminución de las plaquetas", agregó.

¿ESTA PERSONA TENÍA ANTECEDENTES DE TROMBOSIS?

“No. El Covid tiene 90 veces más o 100 veces más de posibilidades de generar trombosis que la vacuna. No sé si la relación no es 100 a 1 porque es una circunstancia común que veamos en los hospitales gente que tenemos que anticoagular por trombosis pulmonares o por trombosis severas, relacionadas con el diagnóstico de COVID y, sin embargo, casos como este efecto por la vacuna hasta ahora es el primero que veo que podría o no estar relacionado".

¿ESTAS TROMBOSIS QUE SON PROVOCADAS POR LA ENFERMEDAD DERIVAN EN PACIENTES LETALES O SON TRATABLES ESAS TROMBOSIS?

“Algunos derivan en pacientes letales y otros son tratables”.

POR ESO EN ALGÚN MOMENTO SE DISCUTÍA ESTE TEMA DE ESTAR O NO ANTICOAGULADO.

“De hecho, por ejemplo, hoy por hoy, en el mundo a las embarazadas con COVID les da profilaxis, no se las anticoagula pero se les da profilaxis para que no hagan trombosis mientras que, por ejemplo, no hay ninguna contraindicación para las embarazadas con la vacuna de AstraZeneca. La gente que se vacuna, sobre todo con la vacuna de AstraZeneca y que tiene, por ejemplo, dolor abdominal severo o dolor de cabeza o dificultad respiratoria, que consulte, porque realmente la trombosis que produce la vacuna, el sindrome de trombosis, trombocitopenia, es un síndrome que no es mortal, para nada, si uno lo puede tratar a tiempo".

NO ES QUE LA TROMBOSIS PROVOCA O DERIVA EN LA MUERTE. SI VOS LO TOMÁS A TIEMPO ES UNA TROMBOSIS TRATABLE.

“Hay una serie de tratamientos complejos pero totalmente al alcance de nuestras manos, de nuestros medios. La mortalidad en el mundo de esto es menor del 15 %”.



DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES QUE USTEDES ESTÁN LLEVANDO ADELANTE, LAS TAREAS Y LOS TRABAJOS QUE ESTÁN HACIENDO, NOS DECÍAN, LÓGICAMENTE, QUE ESTÁN HACIENDO TRABAJOS EN FUNCIÓN DE CUÁNTAS PERSONAS, POR EJEMPLO, LAMENTABLEMENTE IGUAL PERDIERON LA VIDA TENIENDO UNA DOSIS, DOS DOSIS, DE CUÁL DE LAS VACUNAS APLICADAS. ¿HAY ALGO QUE SE PUEDA IR MENCIONANDO RESPECTO DE ESTE TEMA?

“Todavía yo no tengo ese dato, lo estamos llevando a cabo de a poco. Hasta hace poco era muy bajo el porcentaje ¿por qué? porque también había mucha menos gente vacunada entonces claramente el porcentaje era menor. Ahora ya tenemos algunos datos de gente que tiene una o dos dosis de vacuna, sobre todo una dosis y que, por ahí, ha requerido internación".

Giordano explicó que "hay gente que tiene una comorbilidad tal que una gripe les va a producir una enfermedad mortal, una descompensación de su enfermedad y que lo va a llevar a la muerte".

"Recuerden ustedes que todos los años tenemos pacientes que se internan y se mueren por su comorbilidad descompensada por una gripe. Eso no hay que perderlo de vista. Lo que uno está viendo en los hospitales es que la gente que se interna, joven, y que tiene una dosis de vacuna, por ahí por su comorbilidad en general tiene una chance de menos complicaciones mucho más alta que una persona que no tiene vacuna", expresó.

LO QUE HAY QUE DEJAR EN CLARO ES QUE LA VACUNA ESTÁ PROBADO QUE MÁS ALLÁ DE QUE NO TENGA UNA EFECTIVIDAD DEL 100% TIENE UNA EFECTIVIDAD MUY ALTA E IMPORTANTE ANTE CASOS DE COVID.

“Totalmente e incluso frente a la variante Delta hay un estudio que salió en la New England hará una semana atrás en donde lo que se probó fue la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca frente a la variante Delta. Estudios epidemiológicos y también del Centro de Salud del Reino Unido, también publicó estudios similares, donde se vio que la efectividad de la vacuna para prevenir la complicación severa es del 85%, mayor del 85%".

LAMENTABLEMENTE LOS ESTUDIOS INTERNACIONALES ESTÁN HECHOS LA MAYORÍA CON VACUNAS, SALVO LA DE ASTRAZENECA, QUE NO ESTÁN EN LA ARGENTINA, ENTONCES, HABLAR DE ESTOS ESTUDIOS A NIVEL INTERNACIONAL Y NO TENER LA DISPONIBILIDAD DE ESAS VACUNAS TAMBIÉN ES LIMITADO PORQUE, EN BAHÍA BLANCA, AYER LE PREGUNTÁBAMOS A LA GENTE DE REGIÓN SANITARIA, LA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS INOCULADAS EN BAHÍA BLANCA ES CON SINOPHARM Y NO HAY ESTUDIOS, DE HECHO, SOBRE SINOPHARM, INTERNACIONALES, QUE NOS DEN CUENTA DE ESTAS COSAS. POR ESO DESDE EL PUNTO DE VISTA PERIODÍSTICO REQUERIMOS DATOS A LOS PROFESIONALES SOBRE ESTO PRECISAMENTE.

“Yo creo que la semana que viene ya vamos a tener un panorama de lo que pasa con las dosis de vacuna y con los internados. Claramente la situación cambia, por ejemplo, en el Penna tenemos muchísima menos gente, casi nadie está vacunado porque es una población mucho más joven. A partir de ahora como se ha vacunado este último mes a población más joven vamos a tener ese dato. Y en el HAM tenemos gente grande, tenemos gente con una o dos dosis de vacuna, tenemos una casuística más importante. Desde mi punto de vista, yo no dudaría de la eficacia, no veo por qué, sería diferente la eficacia de las vacunas que tenemos nosotros versus la de Pfizer, en absoluto.”

LA SINOPHARM ES OTRO TIPO, NO ES ARN MENSAJERO.

“No. La Sinopharm es una vacuna de virus inactivado que es de las vacunas más viejas que tenemos nosotros, porque es el virus que se inactiva o con un agente de calor o con un agente físico y eso es lo que se inocula. Eso es la tecnología de vacunas más viejas que hay en la humanidad. A mí me gusta mucho la vacuna Sinopharm, aparte me gusta mucho porque es una vacuna que uno presenta el virus completo, o sea, tiene posibilidad de hacer anticuerpos frente a varias partes del virus, no solamente frente al antígeno de superficie. Todo el resto de las vacunas están hechas con un pedacito del virus que se mete adentro ya sea de otro virus o de lo que sea y ese pedacito de virus es el antígeno de superficie, se usa el virus para unirse a las células de la persona".

La infectóloga bahiense dijo que "todas, ya sea la de Pfizer, AstraZeneca, Sputnik o Moderna están hechas en base a esa misma tecnología, utlizando un pedacito del virus que es el mismo, la proteína Spike, que es la que se mete adentro de la forma que sea, por ejemplo, la Pfizer es RNA, o sea, es el material genético que codifica o que tiene la información para esta proteína, para que se produzca esta proteína dentro del cuerpo".

"La AstraZeneca es un virus que está muerto, que está inactivado, que es un adenovirus, en el cual se le introduce la proteína Spike, la información para la proteína Spike, y ese es el vehículo. Todas están basadas en introducir o la información o la proteína para que el cuerpo fabrique un anticuerpo frente a esa proteína Spike. La vacuna de Sinopharm lo que te introducen es el virus entero, inactivado, muerto, entonces tu cuerpo reacciona no solamente frente a la proteína Spike sino frente a otras partes del virus con lo cual, por ejemplo, si vos tenés mutaciones de la proteína Spike probablemente tengas otros anticuerpos también frente a otras partes del virus. El problema de la vacuna Sinopharm es que necesitás dos dosis claramente para realmente tener una respuesta robusta. Dos dosis en algún porcentaje de pacientes", subrayó.

EN FUNCIÓN DE ESTA SITUACIÓN QUE NOSOTROS ESTAMOS ESPERANDO EL TEMA DE LA LLEGADA DE LA CEPA DELTA CON MUCHA PREOCUPACIÓN PORQUE LA EXPERIENCIA EN EL MUNDO ES QUE HA CONTAGIADO A MUCHÍSIMA GENTE, NO ES QUE SEA MÁS LETAL SINO SIMPLEMENTE ES MÁS CONTAGIOSA Y COMO TAL EL PORCENTAJE DE MUERTES ES EL MISMO Y AUMENTA EN LA CANTIDAD DE MUERTES. ¿ESTÁ BIEN LA LECTURA QUE HAGO?

“Esta cepa Delta tiene una característica que claramente es muchísimo más contagiosa por eso es que ha predominado sobre el resto y produce una infección mucho más rápido, tiene un período de incubación mucho menor, con una carga viral mucho más alta, por lo cual la gente también al tener más cantidad de virus en la sangre tiene más cantidad de virus en sus secreciones respiratorias y, por ende, contagia más". A

Giordano mencionó que "no se sabe si esto va de la mano de un aumento de la agresividad del virus".

Lo que sí, si uno tiene mayor cantidad de virus es probable que tenga infección más severa. Hay un trabajo de China muy reciente, muy interesante, donde ellos evalúan, hacen un seguimiento con cargas virales, no hablan de mayor agresividad, pero, probablemente, esta mayor cantidad de virus tenga algún significado y provoque una enfermedad más severa. Tiene mucha más carga viral que los virus que estaban circulando. Tiene 1260 veces más carga viral", enfatizó.

¿ES CIERTO ENTONCES AQUELLO DE QUE PASAR AL LADO DE UNA PERSONA CON LA VARIANTE DELTA PUEDE CONTAGIARTE?

“Sí, puede ser. Esto subraya la importancia de seguir usando protección respiratoria, claramente.”

CON PROTECCIÓN RESPIRATORIA, CON BARBIJO, NO SERÍA TAN CONTAGIOSO.

“Salvo que estés en un ambiente cerrado mucho tiempo donde esa protección ya deja de ser útil. Es lo que yo digo siempre, Ariel, las medidas no son individuales, son en conjunto, protección respiratoria, ventilación, lavado de manos, vacuna, distancia personal, todas hacen un todo, individualmente ninguna sirve totalmente", finalizó.